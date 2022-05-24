https://ria.ru/20220524/zapad-1790383235.html

Столтенберг призвал Запад предпочесть безопасность выгоде от торговли

Столтенберг призвал Запад предпочесть безопасность выгоде от торговли - РИА Новости, 24.05.2022

Столтенберг призвал Запад предпочесть безопасность выгоде от торговли

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что определенные ограничения в торгово-экономических отношениях с РФ и Китаем отвечают интересам безопасности Запада. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T13:36

2022-05-24T13:36

2022-05-24T13:36

в мире

нато

евросоюз

россия

китай

йенс столтенберг

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что определенные ограничения в торгово-экономических отношениях с РФ и Китаем отвечают интересам безопасности Запада."Часть торговых и экономических договоренностей с авторитарными режимами наносит ущерб нашей безопасности. Мы должны выбирать нашу безопасность, а не уязвимость", - сказал он, выступая на международном экономическом форуме в Давосе. Он подчеркнул, что "зависимость Европы от газа из России дает Москве инструмент для шантажа"."Торговля с Китаем дает большие преимущества, и я не выступаю против торговли с Китаем, но я говорю, что укрепление безопасности наших 5G сетей - это важнейший вопрос нашей безопасности. В интересах получения прибылей мы открываем наши сети ненадежным поставщикам. Свобода важнее свободной торговли, а защита общих ценностей важнее защиты собственной выгоды", - пояснил свою мысль генсек.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Страны ЕС в числе прочего рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа. Шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие. Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что ожидает введения эмбарго на российскую нефть в течение нескольких дней.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он.РФ не раз заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве "оружия".

https://ria.ru/20220523/lavrov-1790284097.html

https://ria.ru/20220518/yaponiya-1789134614.html

https://ria.ru/20220515/kitay-1788360803.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, евросоюз, россия, китай, йенс столтенберг, санкции в отношении россии