https://ria.ru/20220524/zaderzhanie-1790514143.html

Задержанный Додон заявил о наличии объяснений по каждому элементу дела

Задержанный Додон заявил о наличии объяснений по каждому элементу дела - РИА Новости, 25.05.2022

Задержанный Додон заявил о наличии объяснений по каждому элементу дела

Задержанный экс-президент Молдавии Игорь Додон через адвокатов передал сообщение, заявив, что может дать объяснения по каждому элементу уголовного дела, которые РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-24T23:49

2022-05-24T23:49

2022-05-25T00:07

в мире

молдавия

игорь додон

кишинев

владимир плахотнюк

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КИШИНЕВ, 24 мая — РИА Новости. Задержанный экс-президент Молдавии Игорь Додон через адвокатов передал сообщение, заявив, что может дать объяснения по каждому элементу уголовного дела, которые снимут все подозрения в его адрес.Ранее глава пресс-службы Генпрокуратуры Марианна Керпек сообщила, что в доме Додона сотрудники Антикорруцпионной прокуратуры и Службы информации и безопасности провели обыски, в результате которых он был задержан на 72 часа. Его подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины."Уважаемые граждане, хочу заверить вас, что по каждому элементу, представляющему интерес для прокуроров, у меня есть необходимые объяснения, которые снимают любые подозрения в коррупции и нарушении закона. Это политическое дело шито желтыми нитками. И я уверен, что справедливый и политически независимый суд признает мою правоту", - говорится в переданном через адвокатов сообщении Додона в Telegram-канале.Додон отметил, что не раз становился мишенью "срежиссированного и политически управляемого правосудия", но никогда прежде не было такого "бесчинства".В 2020 году бывший депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой занимавший тогда пост президента Игорь Додон встречался с лидером демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. На видео Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам депутата, находилась крупная сумма денег. Встреча проходила в июне 2019 года, через несколько дней Плахотнюк покинул страну.В июне 2020 года Антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело против Додона, поскольку не выявила признаков преступления. Это решение поддержал суд Кишинева, но 17 мая Апелляционная палата Кишинева отменила решение суда первой инстанции.Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года.

https://ria.ru/20220521/nato-1789890970.html

https://ria.ru/20220524/moldaviya-1790362996.html

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в мире, молдавия, игорь додон, кишинев, владимир плахотнюк