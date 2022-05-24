Рейтинг@Mail.ru
В Ангарске задержали замглавы города и сотрудников мэрии - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220524/zaderzhanie-1790423605.html
В Ангарске задержали замглавы города и сотрудников мэрии
В Ангарске задержали замглавы города и сотрудников мэрии - РИА Новости, 24.05.2022
В Ангарске задержали замглавы города и сотрудников мэрии
В Иркутской области задержаны чиновники администрации Ангарского городского округа, в числе которых первый заместитель мэра, сообщает СУСК РФ по Иркутской... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T15:38
2022-05-24T15:38
происшествия
ангарск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866149_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_21f12523347da0744d00180f700e2aab.jpg
ИРКУТСК, 24 мая – РИА Новости. В Иркутской области задержаны чиновники администрации Ангарского городского округа, в числе которых первый заместитель мэра, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.Ранее сообщалось, что в мэрии Ангарска работают сотрудники СК. Они провели обыски по месту работы чиновников, а также по месту жительства. По версии следствия, сотрудники администрации заключили со строительной компанией договор, предоставив ей в собственность 9 земельных участков, расположенных в Ангарске. По договору никаких работ по развитию застроенной территории компания не выполняла и не планировала. В результате муниципалитету был нанесен ущерб более 28 миллионов рублей. Заведено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий."Следователями СК задержаны трое должностных лиц администрации АГО, в числе которых первый заместитель мэра. Кроме того, задержаны трое бывших сотрудников администрации. На их рабочих местах и в жилищах проведены обыски", - говорится в сообщении.Решается вопрос об избрании фигурантам уголовного дела меры пресечения.
https://ria.ru/20220430/obvinenie-1786333825.html
ангарск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866149_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_5e6ea0a7528cf2073ca2d02492f2d6df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ангарск, следственный комитет россии (ск рф), россия
15:38 24.05.2022
 
В Ангарске задержали замглавы города и сотрудников мэрии

Первого заместителя главы Ангарска и сотрудников мэрии задержали за превышение полномочий

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 24 мая – РИА Новости. В Иркутской области задержаны чиновники администрации Ангарского городского округа, в числе которых первый заместитель мэра, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
Ранее сообщалось, что в мэрии Ангарска работают сотрудники СК. Они провели обыски по месту работы чиновников, а также по месту жительства. По версии следствия, сотрудники администрации заключили со строительной компанией договор, предоставив ей в собственность 9 земельных участков, расположенных в Ангарске. По договору никаких работ по развитию застроенной территории компания не выполняла и не планировала. В результате муниципалитету был нанесен ущерб более 28 миллионов рублей. Заведено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
"Следователями СК задержаны трое должностных лиц администрации АГО, в числе которых первый заместитель мэра. Кроме того, задержаны трое бывших сотрудников администрации. На их рабочих местах и в жилищах проведены обыски", - говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании фигурантам уголовного дела меры пресечения.
Автомобиль следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
30 апреля, 14:51
В Забайкалье главу района обвинили в получении взятки
 
ПроисшествияАнгарскСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала