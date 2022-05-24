https://ria.ru/20220524/zaderzhanie-1790423605.html

В Ангарске задержали замглавы города и сотрудников мэрии

В Ангарске задержали замглавы города и сотрудников мэрии - РИА Новости, 24.05.2022

В Ангарске задержали замглавы города и сотрудников мэрии

В Иркутской области задержаны чиновники администрации Ангарского городского округа, в числе которых первый заместитель мэра, сообщает СУСК РФ по Иркутской... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T15:38

2022-05-24T15:38

2022-05-24T15:38

происшествия

ангарск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ИРКУТСК, 24 мая – РИА Новости. В Иркутской области задержаны чиновники администрации Ангарского городского округа, в числе которых первый заместитель мэра, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.Ранее сообщалось, что в мэрии Ангарска работают сотрудники СК. Они провели обыски по месту работы чиновников, а также по месту жительства. По версии следствия, сотрудники администрации заключили со строительной компанией договор, предоставив ей в собственность 9 земельных участков, расположенных в Ангарске. По договору никаких работ по развитию застроенной территории компания не выполняла и не планировала. В результате муниципалитету был нанесен ущерб более 28 миллионов рублей. Заведено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий."Следователями СК задержаны трое должностных лиц администрации АГО, в числе которых первый заместитель мэра. Кроме того, задержаны трое бывших сотрудников администрации. На их рабочих местах и в жилищах проведены обыски", - говорится в сообщении.Решается вопрос об избрании фигурантам уголовного дела меры пресечения.

https://ria.ru/20220430/obvinenie-1786333825.html

ангарск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ангарск, следственный комитет россии (ск рф), россия