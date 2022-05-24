В Ангарске задержали замглавы города и сотрудников мэрии
Первого заместителя главы Ангарска и сотрудников мэрии задержали за превышение полномочий
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
ИРКУТСК, 24 мая – РИА Новости. В Иркутской области задержаны чиновники администрации Ангарского городского округа, в числе которых первый заместитель мэра, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
Ранее сообщалось, что в мэрии Ангарска работают сотрудники СК. Они провели обыски по месту работы чиновников, а также по месту жительства. По версии следствия, сотрудники администрации заключили со строительной компанией договор, предоставив ей в собственность 9 земельных участков, расположенных в Ангарске. По договору никаких работ по развитию застроенной территории компания не выполняла и не планировала. В результате муниципалитету был нанесен ущерб более 28 миллионов рублей. Заведено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
"Следователями СК задержаны трое должностных лиц администрации АГО, в числе которых первый заместитель мэра. Кроме того, задержаны трое бывших сотрудников администрации. На их рабочих местах и в жилищах проведены обыски", - говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании фигурантам уголовного дела меры пресечения.
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