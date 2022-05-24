Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области задержали вербовщика в украинские нацбаты - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/zaderzhanie-1790395537.html
В Ростовской области задержали вербовщика в украинские нацбаты
В Ростовской области задержали вербовщика в украинские нацбаты - РИА Новости, 24.05.2022
В Ростовской области задержали вербовщика в украинские нацбаты
Силовики задержали в Ростовской области молодого человека, искавшего по заданию Украины организаторов и исполнителей терактов на территории России, сообщил РИА... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T14:14
2022-05-24T15:48
ростовская область
россия
вооруженные силы украины
мариуполь
в мире
специальная военная операция на украине
владимир соловьев (телеведущий)
маргарита симоньян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_cb86a98ddeea3d04ce9e41498dd2fe05.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали в Ростовской области молодого человека, искавшего по заданию Украины организаторов и исполнителей терактов на территории России, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Мужчина 1994 года рождения в Мариуполе занимался вербовкой через соцсети в нацбатальоны. ВСУ ставили им, в частности, задачу по подготовке терактов в школах в российских регионах", — уточнил собеседник агентства.Вербовщика задержали при попытке въехать в область.После начала спецоперации на Украине российские спецслужбы предотвратили большое количество преступлений и терактов. Так, силовики задержали сторонников украинских неонацистов, которые собирались заживо сжечь бездомных накануне Дня Победы, кроме того, под арестом находятся пять человек, планировавших убийства Владимира Соловьева и других российских журналистов.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220516/ekstremizm-1788359719.html
https://ria.ru/20220505/neonatsizm-1787062667.html
ростовская область
россия
мариуполь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_b61ab88c78ad18a4eedade366d17ce42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, россия, вооруженные силы украины, мариуполь, в мире, владимир соловьев (телеведущий), маргарита симоньян, украина, дмитрий киселев
14:14 24.05.2022 (обновлено: 15:48 24.05.2022)
 
В Ростовской области задержали вербовщика в украинские нацбаты

В Ростовской области задержали националиста, готовившего теракты в школах по заданию ВСУ

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали в Ростовской области молодого человека, искавшего по заданию Украины организаторов и исполнителей терактов на территории России, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Мужчина 1994 года рождения в Мариуполе занимался вербовкой через соцсети в нацбатальоны. ВСУ ставили им, в частности, задачу по подготовке терактов в школах в российских регионах", — уточнил собеседник агентства.
Сотрудники ОМОНа во время задержания сторонников украинской неонацистской молодежной группировки М. К. У., готовившей теракты и массовые убийства. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 08:00
"Следы ведут на Украину": кто вербует подростков в ряды неонацистов
Вербовщика задержали при попытке въехать в область.
После начала спецоперации на Украине российские спецслужбы предотвратили большое количество преступлений и терактов. Так, силовики задержали сторонников украинских неонацистов, которые собирались заживо сжечь бездомных накануне Дня Победы, кроме того, под арестом находятся пять человек, планировавших убийства Владимира Соловьева и других российских журналистов.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 17:45
В Ростовской области задержали неонацистов, осквернявших мемориалы
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьРоссияВооруженные силы УкраиныМариупольВ миреВладимир Соловьев (телеведущий)Маргарита СимоньянУкраинаДмитрий Киселев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала