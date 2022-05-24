14:14 24.05.2022 (обновлено: 15:48 24.05.2022)
В Ростовской области задержали вербовщика в украинские нацбаты
В Ростовской области задержали националиста, готовившего теракты в школах по заданию ВСУ
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали в Ростовской области молодого человека, искавшего по заданию Украины организаторов и исполнителей терактов на территории России, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Мужчина 1994 года рождения в Мариуполе занимался вербовкой через соцсети в нацбатальоны. ВСУ ставили им, в частности, задачу по подготовке терактов в школах в российских регионах", — уточнил собеседник агентства.
Вербовщика задержали при попытке въехать в область.
После начала спецоперации на Украине российские спецслужбы предотвратили большое количество преступлений и терактов. Так, силовики задержали сторонников украинских неонацистов, которые собирались заживо сжечь бездомных накануне Дня Победы, кроме того, под арестом находятся пять человек, планировавших убийства Владимира Соловьева и других российских журналистов.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.