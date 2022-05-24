https://ria.ru/20220524/zaderzhanie-1790395537.html

В Ростовской области задержали вербовщика в украинские нацбаты

В Ростовской области задержали вербовщика в украинские нацбаты - РИА Новости, 24.05.2022

В Ростовской области задержали вербовщика в украинские нацбаты

Силовики задержали в Ростовской области молодого человека, искавшего по заданию Украины организаторов и исполнителей терактов на территории России, сообщил РИА... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T14:14

2022-05-24T14:14

2022-05-24T15:48

ростовская область

россия

вооруженные силы украины

мариуполь

в мире

специальная военная операция на украине

владимир соловьев (телеведущий)

маргарита симоньян

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали в Ростовской области молодого человека, искавшего по заданию Украины организаторов и исполнителей терактов на территории России, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Мужчина 1994 года рождения в Мариуполе занимался вербовкой через соцсети в нацбатальоны. ВСУ ставили им, в частности, задачу по подготовке терактов в школах в российских регионах", — уточнил собеседник агентства.Вербовщика задержали при попытке въехать в область.После начала спецоперации на Украине российские спецслужбы предотвратили большое количество преступлений и терактов. Так, силовики задержали сторонников украинских неонацистов, которые собирались заживо сжечь бездомных накануне Дня Победы, кроме того, под арестом находятся пять человек, планировавших убийства Владимира Соловьева и других российских журналистов.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220516/ekstremizm-1788359719.html

https://ria.ru/20220505/neonatsizm-1787062667.html

ростовская область

россия

мариуполь

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ростовская область, россия, вооруженные силы украины, мариуполь, в мире, владимир соловьев (телеведущий), маргарита симоньян, украина, дмитрий киселев