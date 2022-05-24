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Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/yasinovataya-1790306779.html
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 24.05.2022
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска в 8.50 мск вновь обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T09:06
2022-05-24T09:22
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
днр
украина
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ДОНЕЦК, 24 мая – РИА Новости. Украинские войска в 8.50 мск вновь обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 5 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.По данным представительства ДНР в СЦКК, это уже четвертый обстрел Ясиноватой за утро вторника. Предыдущий был зафиксирован в 8.05 мск, было выпущено три мины калибром 120 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220523/doma-1790150817.html
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в мире, ясиноватая, днр, украина
09:06 24.05.2022 (обновлено: 09:22 24.05.2022)
 
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую в ДНР минами калибра 120 миллиметров

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 мая – РИА Новости. Украинские войска в 8.50 мск вновь обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 5 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
По данным представительства ДНР в СЦКК, это уже четвертый обстрел Ясиноватой за утро вторника. Предыдущий был зафиксирован в 8.05 мск, было выпущено три мины калибром 120 миллиметров.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Местный житель во дворе жилого дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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