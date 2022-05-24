https://ria.ru/20220524/yamal-1790401912.html
Банк России отметил высокие показатели экономического развития Ямала
Банк России отметил высокие показатели экономического развития Ямала - РИА Новости, 24.05.2022
Банк России отметил высокие показатели экономического развития Ямала
Банк России отметил высокие показатели экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и меры поддержки предпринимателей, сообщает... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T14:36
2022-05-24T14:36
2022-05-24T14:36
ямало-ненецкий автономный округ
экономика
дмитрий артюхов
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Банк России отметил высокие показатели экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и меры поддержки предпринимателей, сообщает пресс-служба губернатора региона.Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обсудил с начальником Уральского главного управления Банка России Рустэмом Мардановым вопросы обеспечения устойчивого развития экономики округа в условиях санкций, поддержки промышленных проектов и представителей малого и среднего бизнеса."Кредитные каникулы как мера поддержки зарекомендовала себя еще в пандемию коронавируса и во многом помогла людям и компаниям, имеющим кредиты и займы. С марта 2022 года этот механизм возобновил свою работу. На Ямале каникулами уже воспользовались 146 представителей малого и среднего бизнеса. При этом Банк России рекомендовал кредиторам идти навстречу заемщикам, которые не подходят под условия закона о кредитных каникулах, и реструктурировать кредиты по собственным программам. На Ямале эта мера поддержки также эффективно работает", – приводятся в сообщении слова Марданова.Он добавил, что в результате введенных санкционных ограничений некоторые компании столкнулись с ухудшением финансового положения. Для них Банк России разработал федеральные меры поддержки, которые реализуются через финансовый сектор. В частности, субъекты МСП могут воспользоваться программами льготного оборотного и инвестиционного кредитования.На встрече Марданов отметил ямальские меры поддержки для бизнеса. В начале марта предпринимателям предоставили отсрочку на полгода по ряду налогов - ЕСХН, УСН, ПСН, транспортный и земельный налоги и налог на имущество - и льготные кредитные продукты в агентстве "Мой бизнес": под 7,5% для торговли в отдаленных районах и 9,5% для остальных сфер. В ближайшее время будет введен новый пакет мер поддержки.Дмитрий Артюхов подчеркнул, что ситуация в экономике округа остается стабильной. Реализация крупных проектов нефтегазового комплекса на Ямале продолжается."Наш финансовый сектор активно развивается, в регионе реализуются крупнейшие проекты. Мы по привлечению инвестиций долгие годы находимся в тройке регионов-лидеров. Ежегодно удерживаем планку свыше триллиона рублей инвестиций. Нефтегазовый комплекс, несмотря на все сложности, продолжает реализовывать крупные проекты", - цитирует губернатора его пресс-служба.
https://ria.ru/20220520/yanao-1789831885.html
https://ria.ru/20220518/vychety-1789219218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дмитрий артюхов, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Банк России отметил высокие показатели экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и меры поддержки предпринимателей, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов
обсудил с начальником Уральского главного управления Банка России Рустэмом Мардановым вопросы обеспечения устойчивого развития экономики округа в условиях санкций, поддержки промышленных проектов и представителей малого и среднего бизнеса.
"Кредитные каникулы как мера поддержки зарекомендовала себя еще в пандемию коронавируса и во многом помогла людям и компаниям, имеющим кредиты и займы. С марта 2022 года этот механизм возобновил свою работу. На Ямале каникулами уже воспользовались 146 представителей малого и среднего бизнеса. При этом Банк России рекомендовал кредиторам идти навстречу заемщикам, которые не подходят под условия закона о кредитных каникулах, и реструктурировать кредиты по собственным программам. На Ямале эта мера поддержки также эффективно работает", – приводятся в сообщении слова Марданова.
Он добавил, что в результате введенных санкционных ограничений некоторые компании столкнулись с ухудшением финансового положения. Для них Банк России разработал федеральные меры поддержки, которые реализуются через финансовый сектор. В частности, субъекты МСП могут воспользоваться программами льготного оборотного и инвестиционного кредитования.
На встрече Марданов отметил ямальские меры поддержки для бизнеса. В начале марта предпринимателям предоставили отсрочку на полгода по ряду налогов - ЕСХН, УСН, ПСН, транспортный и земельный налоги и налог на имущество - и льготные кредитные продукты в агентстве "Мой бизнес": под 7,5% для торговли в отдаленных районах и 9,5% для остальных сфер. В ближайшее время будет введен новый пакет мер поддержки.
Дмитрий Артюхов подчеркнул, что ситуация в экономике округа остается стабильной. Реализация крупных проектов нефтегазового комплекса на Ямале продолжается.
"Наш финансовый сектор активно развивается, в регионе реализуются крупнейшие проекты. Мы по привлечению инвестиций долгие годы находимся в тройке регионов-лидеров. Ежегодно удерживаем планку свыше триллиона рублей инвестиций. Нефтегазовый комплекс, несмотря на все сложности, продолжает реализовывать крупные проекты", - цитирует губернатора его пресс-служба.