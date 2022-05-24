В Якутии вызовут искусственные дожди с помощью самолета
В Якутии вызовут искусственные дожди с помощью самолета, чтобы снизить угрозу пожаров
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник ФБУ "Авиалесоохрана" тушит лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии
Сотрудник ФБУ "Авиалесоохрана" тушит лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии. Архивное фото
ЯКУТСК, 24 мая – РИА Новости. Самолёт-зондировщик вызовет искусственные дожди в Вилюйской группе районов Якутии, чтобы снизить опасность возникновения лесных пожаров, сообщает оперативный штаб республики.
"Сегодня для снижения класса пожарной опасности в Вилюйской группе районов планируется работа самолёта-зондировщика по вызыванию искусственных осадков. Об этом в ходе брифинга сообщил первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников", - рассказали в оперштабе.
По данным региональных властей, всего в республике действуют 15 лесных пожаров на территории семи районов и Якутска. В прошлом году за аналогичный период были зафиксированы 82 пожара.
За прошедшие сутки количество пожаров уменьшилось на два очага на общей площади 38 гектаров.
Во вторник на территории республики зарегистрирован один лесной пожар в Чурапчинском улусе на площади 11 гектаров. "Возгорание действует в 11,8 километра от села Мындагай. На тушении пожара задействовано 10 работников лесной охраны. За прошедшие сутки удалось ликвидировать один пожар в Амгинском улусе на общей площади 27 гектаров", - говорится в оперативной сводке.
Ранее сообщалось, что "Ростех" планирует применить пиропатроны, вызывающие осадки, для тушения природных пожаров в Якутии.
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