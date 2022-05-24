https://ria.ru/20220524/yakutiya-1790305821.html

В Якутии вызовут искусственные дожди с помощью самолета

В Якутии вызовут искусственные дожди с помощью самолета - РИА Новости, 24.05.2022

В Якутии вызовут искусственные дожди с помощью самолета

Самолёт-зондировщик вызовет искусственные дожди в Вилюйской группе районов Якутии, чтобы снизить опасность возникновения лесных пожаров, сообщает оперативный... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T09:02

2022-05-24T09:02

2022-05-24T09:02

происшествия

дмитрий садовник

якутск

чурапчинский улус

амгинский улус

ростех

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ЯКУТСК, 24 мая – РИА Новости. Самолёт-зондировщик вызовет искусственные дожди в Вилюйской группе районов Якутии, чтобы снизить опасность возникновения лесных пожаров, сообщает оперативный штаб республики."Сегодня для снижения класса пожарной опасности в Вилюйской группе районов планируется работа самолёта-зондировщика по вызыванию искусственных осадков. Об этом в ходе брифинга сообщил первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников", - рассказали в оперштабе.По данным региональных властей, всего в республике действуют 15 лесных пожаров на территории семи районов и Якутска. В прошлом году за аналогичный период были зафиксированы 82 пожара.За прошедшие сутки количество пожаров уменьшилось на два очага на общей площади 38 гектаров.Во вторник на территории республики зарегистрирован один лесной пожар в Чурапчинском улусе на площади 11 гектаров. "Возгорание действует в 11,8 километра от села Мындагай. На тушении пожара задействовано 10 работников лесной охраны. За прошедшие сутки удалось ликвидировать один пожар в Амгинском улусе на общей площади 27 гектаров", - говорится в оперативной сводке.Ранее сообщалось, что "Ростех" планирует применить пиропатроны, вызывающие осадки, для тушения природных пожаров в Якутии.

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https://ria.ru/20220518/pozhary-1789154730.html

якутск

чурапчинский улус

амгинский улус

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, дмитрий садовник, якутск, чурапчинский улус, амгинский улус, ростех