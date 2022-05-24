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В Якутии вызовут искусственные дожди с помощью самолета - РИА Новости, 24.05.2022
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В Якутии вызовут искусственные дожди с помощью самолета
В Якутии вызовут искусственные дожди с помощью самолета - РИА Новости, 24.05.2022
В Якутии вызовут искусственные дожди с помощью самолета
Самолёт-зондировщик вызовет искусственные дожди в Вилюйской группе районов Якутии, чтобы снизить опасность возникновения лесных пожаров, сообщает оперативный... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T09:02
2022-05-24T09:02
происшествия
дмитрий садовник
якутск
чурапчинский улус
амгинский улус
ростех
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ЯКУТСК, 24 мая – РИА Новости. Самолёт-зондировщик вызовет искусственные дожди в Вилюйской группе районов Якутии, чтобы снизить опасность возникновения лесных пожаров, сообщает оперативный штаб республики."Сегодня для снижения класса пожарной опасности в Вилюйской группе районов планируется работа самолёта-зондировщика по вызыванию искусственных осадков. Об этом в ходе брифинга сообщил первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников", - рассказали в оперштабе.По данным региональных властей, всего в республике действуют 15 лесных пожаров на территории семи районов и Якутска. В прошлом году за аналогичный период были зафиксированы 82 пожара.За прошедшие сутки количество пожаров уменьшилось на два очага на общей площади 38 гектаров.Во вторник на территории республики зарегистрирован один лесной пожар в Чурапчинском улусе на площади 11 гектаров. "Возгорание действует в 11,8 километра от села Мындагай. На тушении пожара задействовано 10 работников лесной охраны. За прошедшие сутки удалось ликвидировать один пожар в Амгинском улусе на общей площади 27 гектаров", - говорится в оперативной сводке.Ранее сообщалось, что "Ростех" планирует применить пиропатроны, вызывающие осадки, для тушения природных пожаров в Якутии.
https://ria.ru/20220522/traktorist-1790005145.html
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происшествия, дмитрий садовник, якутск, чурапчинский улус, амгинский улус, ростех
09:02 24.05.2022
 
В Якутии вызовут искусственные дожди с помощью самолета

В Якутии вызовут искусственные дожди с помощью самолета, чтобы снизить угрозу пожаров

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник ФБУ "Авиалесоохрана" тушит лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии
Сотрудник ФБУ Авиалесоохрана тушит лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Сотрудник ФБУ "Авиалесоохрана" тушит лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 24 мая – РИА Новости. Самолёт-зондировщик вызовет искусственные дожди в Вилюйской группе районов Якутии, чтобы снизить опасность возникновения лесных пожаров, сообщает оперативный штаб республики.
"Сегодня для снижения класса пожарной опасности в Вилюйской группе районов планируется работа самолёта-зондировщика по вызыванию искусственных осадков. Об этом в ходе брифинга сообщил первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников", - рассказали в оперштабе.
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 13:35
В Забайкалье во время тушения лесного пожара погиб тракторист
По данным региональных властей, всего в республике действуют 15 лесных пожаров на территории семи районов и Якутска. В прошлом году за аналогичный период были зафиксированы 82 пожара.
За прошедшие сутки количество пожаров уменьшилось на два очага на общей площади 38 гектаров.
Во вторник на территории республики зарегистрирован один лесной пожар в Чурапчинском улусе на площади 11 гектаров. "Возгорание действует в 11,8 километра от села Мындагай. На тушении пожара задействовано 10 работников лесной охраны. За прошедшие сутки удалось ликвидировать один пожар в Амгинском улусе на общей площади 27 гектаров", - говорится в оперативной сводке.
Ранее сообщалось, что "Ростех" планирует применить пиропатроны, вызывающие осадки, для тушения природных пожаров в Якутии.
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
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В Тюменской области потушили все лесные пожары
 
ПроисшествияДмитрий СадовникЯкутскЧурапчинский улусАмгинский улусРостех
 
 
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