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WhatsApp отключат на популярных моделях iPhone - РИА Новости, 24.05.2022
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Наука
https://ria.ru/20220524/whatsapp-1790363115.html
WhatsApp отключат на популярных моделях iPhone
WhatsApp отключат на популярных моделях iPhone - РИА Новости, 24.05.2022
WhatsApp отключат на популярных моделях iPhone
В мессенджере WhatsApp готовятся прекратить поддержку работы приложения на двух смартфонах производства Apple. Об этом сообщает WABetaInfo, ссылаясь на... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:45
2022-05-24T12:45
наука
технологии
whatsapp inc.
telegram
apple iphone
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В мессенджере WhatsApp готовятся прекратить поддержку работы приложения на двух смартфонах производства Apple. Об этом сообщает WABetaInfo, ссылаясь на внутренние документы компании.WhatsApp запланировал отказаться работы с определенными версиями iOS в ближайшие месяцы: речь идет о 10-й и 11-й версиях операционной системы. Именно на iOS 11 прекратилась обновление iPhone 5 и iPhone 5C, смартфонов, представленных в 2012 году.Ожидается, что на этих устройствах полностью перестанет работать мессенджер осенью 2022 года — 24 октября, когда WhatsApp повысит уровень поддерживаемой версии iOS до 12-й версии. Но до этого будет промежуточный период, когда приложение нельзя будет загрузить на iPhone 5 и iPhone 5C, но мессенджер будет запускаться.WhatsApp часто критикуют за политику поддержки и обновления софта — прямой конкурент мессенджера Telegram и сейчас работает на "древних" iPhone с iOS версии 9.
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технологии, whatsapp inc., telegram, apple iphone, apple ios
12:45 24.05.2022
 

WhatsApp отключат на популярных моделях iPhone

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В мессенджере WhatsApp готовятся прекратить поддержку работы приложения на двух смартфонах производства Apple. Об этом сообщает WABetaInfo, ссылаясь на внутренние документы компании.
WhatsApp запланировал отказаться работы с определенными версиями iOS в ближайшие месяцы: речь идет о 10-й и 11-й версиях операционной системы. Именно на iOS 11 прекратилась обновление iPhone 5 и iPhone 5C, смартфонов, представленных в 2012 году.
Ожидается, что на этих устройствах полностью перестанет работать мессенджер осенью 2022 года — 24 октября, когда WhatsApp повысит уровень поддерживаемой версии iOS до 12-й версии. Но до этого будет промежуточный период, когда приложение нельзя будет загрузить на iPhone 5 и iPhone 5C, но мессенджер будет запускаться.
WhatsApp часто критикуют за политику поддержки и обновления софта — прямой конкурент мессенджера Telegram и сейчас работает на "древних" iPhone с iOS версии 9.
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