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Путин и Мирзиеев обсудили взаимодействие в рамках евразийских объединений - РИА Новости, 24.05.2022
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Путин и Мирзиеев обсудили взаимодействие в рамках евразийских объединений
Путин и Мирзиеев обсудили взаимодействие в рамках евразийских объединений - РИА Новости, 24.05.2022
Путин и Мирзиеев обсудили взаимодействие в рамках евразийских объединений
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили вопросы взаимодействия в рамках евразийских интеграционных объединений,... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T15:11
2022-05-24T16:01
узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиеев
шос
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МОСКВА/ТАШКЕНТ, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили вопросы взаимодействия в рамках евразийских интеграционных объединений, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе узбекистанской стороны."Обсуждены ключевые темы двусторонней повестки дня, шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также вопросы взаимодействия в рамках евразийских интеграционных объединений, в том числе с учетом текущего председательства Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в сообщении.Добавляется, что в ходе разговора был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Затронуты и актуальные международные и региональные проблемы.Лидеры условились о регулярных контактах на различных уровнях.По данным пресс-службы Мирзиеева, с начала года объем взаимного товарооборота вырос на 40%, стороны отметили положительную динамику активных контактов и взаимных обменов с начала этого года. В частности, успешно проведены двусторонние мероприятия в рамках первого Ташкентского международного инвестиционного форума в конце марта и международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия" в столице Узбекистана в апреле."Лидеры Узбекистана и России подчеркнули важность углубления кооперационных связей между деловыми кругами и эффективного задействования большого потенциала межрегиональных связей", - добавили в пресс-службе Мирзиеева.
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узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, шос
15:11 24.05.2022 (обновлено: 16:01 24.05.2022)
 
Путин и Мирзиеев обсудили взаимодействие в рамках евразийских объединений

Путин и Мирзиеев обсудили взаимодействие в рамках евразийских интеграционных объединений

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
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МОСКВА/ТАШКЕНТ, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили вопросы взаимодействия в рамках евразийских интеграционных объединений, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе узбекистанской стороны.
"Обсуждены ключевые темы двусторонней повестки дня, шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также вопросы взаимодействия в рамках евразийских интеграционных объединений, в том числе с учетом текущего председательства Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в ходе разговора был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Затронуты и актуальные международные и региональные проблемы.
Лидеры условились о регулярных контактах на различных уровнях.
По данным пресс-службы Мирзиеева, с начала года объем взаимного товарооборота вырос на 40%, стороны отметили положительную динамику активных контактов и взаимных обменов с начала этого года. В частности, успешно проведены двусторонние мероприятия в рамках первого Ташкентского международного инвестиционного форума в конце марта и международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия" в столице Узбекистана в апреле.
"Лидеры Узбекистана и России подчеркнули важность углубления кооперационных связей между деловыми кругами и эффективного задействования большого потенциала межрегиональных связей", - добавили в пресс-службе Мирзиеева.
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УзбекистанВладимир ПутинШавкат МирзиеевШОС
 
 
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