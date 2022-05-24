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Минск готов помочь в восстановлении Украины после конфликта, заявил премьер - РИА Новости, 24.05.2022
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Минск готов помочь в восстановлении Украины после конфликта, заявил премьер
Минск готов помочь в восстановлении Украины после конфликта, заявил премьер - РИА Новости, 24.05.2022
Минск готов помочь в восстановлении Украины после конфликта, заявил премьер
Белорусские строители будут готовы участвовать в восстановлении Украины после конфликта, если будет такой запрос, но сначала нужно установление прочного мира,... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T22:57
2022-05-24T22:57
украина
белоруссия
ситуация в днр и лнр
роман головченко
минск
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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Белорусские строители будут готовы участвовать в восстановлении Украины после конфликта, если будет такой запрос, но сначала нужно установление прочного мира, заявил премьер Белоруссии Роман Головченко."Конечно же, на смену любой войне, любой военной операции приходит фаза восстановления. Если наши услуги будут востребованы, мы, конечно, готовы в этом поучаствовать. Но, наверное, об этом думать, может, и можно, но говорить пока рано. Сейчас главная задача – добиться устойчивого мира на этих территориях", - сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1", отвечая на вопрос о возможности участия белорусских строителей в проектах по восстановлению Украины после окончания конфликта. Интервью было показано во вторник вечером.В то же время премьер Белоруссии предложил "не бежать впереди паровоза". "Сначала нужен прочный мир", - подчеркнул он.
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украина, белоруссия, ситуация в днр и лнр, роман головченко, минск
22:57 24.05.2022
 
Минск готов помочь в восстановлении Украины после конфликта, заявил премьер

Премьер Головченко: Белоруссия готова помочь в восстановлении Украины после конфликта

© Sputnik / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© Sputnik / Сергей Ильин
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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Архивное фото
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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Белорусские строители будут готовы участвовать в восстановлении Украины после конфликта, если будет такой запрос, но сначала нужно установление прочного мира, заявил премьер Белоруссии Роман Головченко.
"Конечно же, на смену любой войне, любой военной операции приходит фаза восстановления. Если наши услуги будут востребованы, мы, конечно, готовы в этом поучаствовать. Но, наверное, об этом думать, может, и можно, но говорить пока рано. Сейчас главная задача – добиться устойчивого мира на этих территориях", - сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1", отвечая на вопрос о возможности участия белорусских строителей в проектах по восстановлению Украины после окончания конфликта. Интервью было показано во вторник вечером.
В то же время премьер Белоруссии предложил "не бежать впереди паровоза". "Сначала нужен прочный мир", - подчеркнул он.
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УкраинаБелоруссияСитуация в ДНР и ЛНРРоман ГоловченкоМинск
 
 
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