https://ria.ru/20220524/vospitanie-1790347658.html

Патрушев заявил о необходимости госпрограммы по историческому воспитанию

Патрушев заявил о необходимости госпрограммы по историческому воспитанию - РИА Новости, 24.05.2022

Патрушев заявил о необходимости госпрограммы по историческому воспитанию

В России назрела необходимость государственной программы по историческому воспитанию и защите духовно-нравственных ценностей, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T11:57

2022-05-24T11:57

2022-05-24T14:21

общество

николай патрушев

совет безопасности рф

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В России назрела необходимость государственной программы по историческому воспитанию и защите духовно-нравственных ценностей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Следует поднимать авторитет педагогов, верных своей профессии, посвящающих жизнь воспитанию подлинных патриотов. Важнейшей задачей сегодня является возрождение исторических традиций, а также защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".Для решения этой задачи нужен системный подход к воспитанию и образованию, добавил он."Назрела необходимость реализации государственной программы в этой сфере на всех этапах взросления человека и его становления как гражданина. Должна быть разработана комплексная модель этого процесса", - подчеркнул Патрушев.

https://ria.ru/20220407/kino-1782309921.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, николай патрушев, совет безопасности рф