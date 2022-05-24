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Патрушев заявил о необходимости госпрограммы по историческому воспитанию - РИА Новости, 24.05.2022
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Патрушев заявил о необходимости госпрограммы по историческому воспитанию
Патрушев заявил о необходимости госпрограммы по историческому воспитанию - РИА Новости, 24.05.2022
Патрушев заявил о необходимости госпрограммы по историческому воспитанию
В России назрела необходимость государственной программы по историческому воспитанию и защите духовно-нравственных ценностей, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:57
2022-05-24T14:21
общество
николай патрушев
совет безопасности рф
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В России назрела необходимость государственной программы по историческому воспитанию и защите духовно-нравственных ценностей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Следует поднимать авторитет педагогов, верных своей профессии, посвящающих жизнь воспитанию подлинных патриотов. Важнейшей задачей сегодня является возрождение исторических традиций, а также защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".Для решения этой задачи нужен системный подход к воспитанию и образованию, добавил он."Назрела необходимость реализации государственной программы в этой сфере на всех этапах взросления человека и его становления как гражданина. Должна быть разработана комплексная модель этого процесса", - подчеркнул Патрушев.
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общество, николай патрушев, совет безопасности рф
11:57 24.05.2022 (обновлено: 14:21 24.05.2022)
 
Патрушев заявил о необходимости госпрограммы по историческому воспитанию

Секретарь Совбеза Патрушев заявил о необходимости госпрограммы по историческому воспитанию

© Sputnik / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В России назрела необходимость государственной программы по историческому воспитанию и защите духовно-нравственных ценностей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Следует поднимать авторитет педагогов, верных своей профессии, посвящающих жизнь воспитанию подлинных патриотов. Важнейшей задачей сегодня является возрождение исторических традиций, а также защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
Для решения этой задачи нужен системный подход к воспитанию и образованию, добавил он.
"Назрела необходимость реализации государственной программы в этой сфере на всех этапах взросления человека и его становления как гражданина. Должна быть разработана комплексная модель этого процесса", - подчеркнул Патрушев.
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ОбществоНиколай ПатрушевСовет Безопасности РФ
 
 
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