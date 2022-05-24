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Патрушев: директора школ должны лично отвечать за патриотическое воспитание - РИА Новости, 24.05.2022
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Патрушев: директора школ должны лично отвечать за патриотическое воспитание
Патрушев: директора школ должны лично отвечать за патриотическое воспитание - РИА Новости, 24.05.2022
Патрушев: директора школ должны лично отвечать за патриотическое воспитание
Руководители образовательных учреждений в России должны лично отвечать за уровень патриотического воспитания учеников и за то, что некоторые их выпускники... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:49
2022-05-24T11:49
общество
россия
николай патрушев
совет безопасности рф
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Руководители образовательных учреждений в России должны лично отвечать за уровень патриотического воспитания учеников и за то, что некоторые их выпускники вообще не держали книги о героях Великой Отечественной войны, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.В условиях гибридной войны, которая развернута Западом против России, "педагоги находятся на переднем крае", подчеркнул он в интервью газете "Аргументы и факты"."Необходима персональная ответственность руководителей образовательных учреждений, выпускники которых не держали в руках книги, посвященные героизму советского народа в годы Великой Отечественной войны, или имеют смутное представление о подвигах тех, кто воевал за родину", - сказал Патрушев.По его словам, нельзя задвигать вопросы патриотического воспитания молодежи на факультативные занятия. "В отчетах все это описано красиво, а результата нет. В некоторых школах, в том числе частных, слово патриотизм считается устаревшим", - отметил секретарь Совбеза.
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общество, россия, николай патрушев, совет безопасности рф
11:49 24.05.2022
 
Патрушев: директора школ должны лично отвечать за патриотическое воспитание

Патрушев: директора школ должны лично отвечать за патриотическое воспитание учеников

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Руководители образовательных учреждений в России должны лично отвечать за уровень патриотического воспитания учеников и за то, что некоторые их выпускники вообще не держали книги о героях Великой Отечественной войны, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
В условиях гибридной войны, которая развернута Западом против России, "педагоги находятся на переднем крае", подчеркнул он в интервью газете "Аргументы и факты".
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"Необходима персональная ответственность руководителей образовательных учреждений, выпускники которых не держали в руках книги, посвященные героизму советского народа в годы Великой Отечественной войны, или имеют смутное представление о подвигах тех, кто воевал за родину", - сказал Патрушев.
По его словам, нельзя задвигать вопросы патриотического воспитания молодежи на факультативные занятия. "В отчетах все это описано красиво, а результата нет. В некоторых школах, в том числе частных, слово патриотизм считается устаревшим", - отметил секретарь Совбеза.
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