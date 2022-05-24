Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны Греции признал новые поставки вооружения Киеву - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/vooruzheniya-1790512400.html
Министр обороны Греции признал новые поставки вооружения Киеву
Министр обороны Греции признал новые поставки вооружения Киеву - РИА Новости, 24.05.2022
Министр обороны Греции признал новые поставки вооружения Киеву
Министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос признал, что Греция поставила на Украину новые партии вооружения, помимо отправленных в конце... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T23:29
2022-05-24T23:29
специальная военная операция на украине
в мире
йоргос ципрас
йоргос катрунгалос
джо байден
греция
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572498069_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fd7f564d0259107cd161d3833fb6cd5.jpg
АФИНЫ, 24 мая - РИА Новости. Министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос признал, что Греция поставила на Украину новые партии вооружения, помимо отправленных в конце февраля.Во вторник крупнейшая оппозиционная партия Греции Коалиция радикальных левых СИРИЗА – Прогрессивный альянс заявила, что правительство скрыло от народа отправку на Украину тяжелого вооружения, и потребовала от минобороны немедленно предоставить информацию. Совместное заявление подписали руководители сектора национальной обороны СИРИЗА Тодорис Дрицас и Йоргос Ципрас и экс-министр иностранных дел Греции, руководитель сектора внешней политики СИРИЗА Йоргос Катрунгалос.Министерство обороны опубликовало ответ относительно отправки оборонной техники в Украину."Греция, как и все европейские страны, помогает Украине оборонной техникой, чтобы защитить себя от нападения со стороны России. Оборонные материалы предоставляются из резервов, которыми располагает страна, и ни в малейшей степени не ослабляют ее обороноспособности. Греция не может быть исключением из других стран-членов ЕС, которые делают то же самое", - говорится в заявлении министра.СИРИЗА заявила в связи с этим, что ответ министра обороны еще больше дискредитирует правительство, и оно несет ответственность за свой тайный выбор."Минобороны и правительство в целом уже три месяца скрывали правду, когда отвечали, что отправили партию автоматов Калашникова и "пусковых установок" неизвестного количества и типа. Опровергая публикации, Панайотопулос назвал 18 апреля неправдой, "что мы отправляли оружие шесть раз, но то, что мы отправляли, шло шестью маршрутами". Сейчас он признает, что поставки продолжаются", - говорится в заявлении сектора обороны СИРИЗА.Оппозиция подчеркивает, что министр обороны солгал, когда 13 апреля сказал, что "о новой отправке оружия речи не идет"."Греческое правительство не только продолжает отправлять оружие, возможно, тяжелое, но и стыдится этого и скрывает, потому что опасается реакции общества", - говорится в заявлении.Правительство по-прежнему не указывает, хотя оно обязано это делать, в каком количестве и какое именно оружие и боеприпасы оно отправило и отправит, как это делают все другие правительства, заявила СИРИЗА.Греция 27 февраля отправила через Польшу на Украину 40 тонн "оборонной" техники на двух самолетах С-130. После этого правительство Греции несколько раз заявляло, что не планирует отправлять новые партии вооружения на Украину, чтобы не ослабить свою оборону.Накануне запланированного на 16-18 мая визита премьера Мицотакиса в США и его встречи с президентом Джо Байденом в греческих СМИ появились публикации о требовании США и Германии отправить на Украину оружие советского производства, которое имеется на вооружении греческой армии. Официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому не ответил на брифинге на вопрос об отправке на Украину дополнительных партий оружия советского производства.Греция с 1990-х годов имеет на вооружении российские зенитно-ракетные комплексы С-300 (S-300PMU-1) и "Тор-М1", войсковые зенитные ракетные комплексы " Оса-АКМ" (по классификации НАТО SA-8 Gecko "Геккон"), противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Е" и "Фагот", десантные корабли на воздушной подушке "Зубр", бронированные машины пехоты БМП.США несколько лет добиваются от Греции отказа от оружия советского и российского производства и замены его на американское.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220517/bayden-1788930703.html
https://ria.ru/20220407/gretsiya-1782198976.html
https://ria.ru/20220524/natsbatalon-1790511796.html
греция
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572498069_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6aa6e5f192fac10057aad46703c09a87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йоргос ципрас, йоргос катрунгалос, джо байден, греция, украина, россия, сириза, евросоюз, нато, с-130, зрк с-300
23:29 24.05.2022
 
Министр обороны Греции признал новые поставки вооружения Киеву

Министр обороны Греции Панайотопулос признал новые поставки вооружения на Украину

© AP Photo / Petros KaradjiasМинистр обороны Греции Никос Панайотопулос
Министр обороны Греции Никос Панайотопулос - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Petros Karadjias
Министр обороны Греции Никос Панайотопулос. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 24 мая - РИА Новости. Министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос признал, что Греция поставила на Украину новые партии вооружения, помимо отправленных в конце февраля.
Во вторник крупнейшая оппозиционная партия Греции Коалиция радикальных левых СИРИЗА – Прогрессивный альянс заявила, что правительство скрыло от народа отправку на Украину тяжелого вооружения, и потребовала от минобороны немедленно предоставить информацию. Совместное заявление подписали руководители сектора национальной обороны СИРИЗА Тодорис Дрицас и Йоргос Ципрас и экс-министр иностранных дел Греции, руководитель сектора внешней политики СИРИЗА Йоргос Катрунгалос.
Министерство обороны опубликовало ответ относительно отправки оборонной техники в Украину.
"Греция, как и все европейские страны, помогает Украине оборонной техникой, чтобы защитить себя от нападения со стороны России. Оборонные материалы предоставляются из резервов, которыми располагает страна, и ни в малейшей степени не ослабляют ее обороноспособности. Греция не может быть исключением из других стран-членов ЕС, которые делают то же самое", - говорится в заявлении министра.
СИРИЗА заявила в связи с этим, что ответ министра обороны еще больше дискредитирует правительство, и оно несет ответственность за свой тайный выбор.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 08:02
Байден заявил, что США и Греция вместе противостоят России
"Минобороны и правительство в целом уже три месяца скрывали правду, когда отвечали, что отправили партию автоматов Калашникова и "пусковых установок" неизвестного количества и типа. Опровергая публикации, Панайотопулос назвал 18 апреля неправдой, "что мы отправляли оружие шесть раз, но то, что мы отправляли, шло шестью маршрутами". Сейчас он признает, что поставки продолжаются", - говорится в заявлении сектора обороны СИРИЗА.
Оппозиция подчеркивает, что министр обороны солгал, когда 13 апреля сказал, что "о новой отправке оружия речи не идет".
"Греческое правительство не только продолжает отправлять оружие, возможно, тяжелое, но и стыдится этого и скрывает, потому что опасается реакции общества", - говорится в заявлении.
Правительство по-прежнему не указывает, хотя оно обязано это делать, в каком количестве и какое именно оружие и боеприпасы оно отправило и отправит, как это делают все другие правительства, заявила СИРИЗА.
Греция 27 февраля отправила через Польшу на Украину 40 тонн "оборонной" техники на двух самолетах С-130. После этого правительство Греции несколько раз заявляло, что не планирует отправлять новые партии вооружения на Украину, чтобы не ослабить свою оборону.
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 00:28
Сенатор Джабаров заявил, что Греция встала в один ряд с США и НАТО
Накануне запланированного на 16-18 мая визита премьера Мицотакиса в США и его встречи с президентом Джо Байденом в греческих СМИ появились публикации о требовании США и Германии отправить на Украину оружие советского производства, которое имеется на вооружении греческой армии. Официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому не ответил на брифинге на вопрос об отправке на Украину дополнительных партий оружия советского производства.
Греция с 1990-х годов имеет на вооружении российские зенитно-ракетные комплексы С-300 (S-300PMU-1) и "Тор-М1", войсковые зенитные ракетные комплексы " Оса-АКМ" (по классификации НАТО SA-8 Gecko "Геккон"), противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Е" и "Фагот", десантные корабли на воздушной подушке "Зубр", бронированные машины пехоты БМП.
США несколько лет добиваются от Греции отказа от оружия советского и российского производства и замены его на американское.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Погрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр
Вчера, 23:13
Запад вынуждает Киев воевать, заявил экс-боец нацбатальона "Донбасс"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЙоргос ЦипрасЙоргос КатрунгалосДжо БайденГрецияУкраинаРоссияСИРИЗАЕвросоюзНАТОС-130ЗРК С-300
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала