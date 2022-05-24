https://ria.ru/20220524/vooruzheniya-1790512400.html

Министр обороны Греции признал новые поставки вооружения Киеву

Министр обороны Греции признал новые поставки вооружения Киеву - РИА Новости, 24.05.2022

Министр обороны Греции признал новые поставки вооружения Киеву

Министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос признал, что Греция поставила на Украину новые партии вооружения, помимо отправленных в конце... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T23:29

2022-05-24T23:29

2022-05-24T23:29

специальная военная операция на украине

в мире

йоргос ципрас

йоргос катрунгалос

джо байден

греция

украина

россия

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АФИНЫ, 24 мая - РИА Новости. Министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос признал, что Греция поставила на Украину новые партии вооружения, помимо отправленных в конце февраля.Во вторник крупнейшая оппозиционная партия Греции Коалиция радикальных левых СИРИЗА – Прогрессивный альянс заявила, что правительство скрыло от народа отправку на Украину тяжелого вооружения, и потребовала от минобороны немедленно предоставить информацию. Совместное заявление подписали руководители сектора национальной обороны СИРИЗА Тодорис Дрицас и Йоргос Ципрас и экс-министр иностранных дел Греции, руководитель сектора внешней политики СИРИЗА Йоргос Катрунгалос.Министерство обороны опубликовало ответ относительно отправки оборонной техники в Украину."Греция, как и все европейские страны, помогает Украине оборонной техникой, чтобы защитить себя от нападения со стороны России. Оборонные материалы предоставляются из резервов, которыми располагает страна, и ни в малейшей степени не ослабляют ее обороноспособности. Греция не может быть исключением из других стран-членов ЕС, которые делают то же самое", - говорится в заявлении министра.СИРИЗА заявила в связи с этим, что ответ министра обороны еще больше дискредитирует правительство, и оно несет ответственность за свой тайный выбор."Минобороны и правительство в целом уже три месяца скрывали правду, когда отвечали, что отправили партию автоматов Калашникова и "пусковых установок" неизвестного количества и типа. Опровергая публикации, Панайотопулос назвал 18 апреля неправдой, "что мы отправляли оружие шесть раз, но то, что мы отправляли, шло шестью маршрутами". Сейчас он признает, что поставки продолжаются", - говорится в заявлении сектора обороны СИРИЗА.Оппозиция подчеркивает, что министр обороны солгал, когда 13 апреля сказал, что "о новой отправке оружия речи не идет"."Греческое правительство не только продолжает отправлять оружие, возможно, тяжелое, но и стыдится этого и скрывает, потому что опасается реакции общества", - говорится в заявлении.Правительство по-прежнему не указывает, хотя оно обязано это делать, в каком количестве и какое именно оружие и боеприпасы оно отправило и отправит, как это делают все другие правительства, заявила СИРИЗА.Греция 27 февраля отправила через Польшу на Украину 40 тонн "оборонной" техники на двух самолетах С-130. После этого правительство Греции несколько раз заявляло, что не планирует отправлять новые партии вооружения на Украину, чтобы не ослабить свою оборону.Накануне запланированного на 16-18 мая визита премьера Мицотакиса в США и его встречи с президентом Джо Байденом в греческих СМИ появились публикации о требовании США и Германии отправить на Украину оружие советского производства, которое имеется на вооружении греческой армии. Официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому не ответил на брифинге на вопрос об отправке на Украину дополнительных партий оружия советского производства.Греция с 1990-х годов имеет на вооружении российские зенитно-ракетные комплексы С-300 (S-300PMU-1) и "Тор-М1", войсковые зенитные ракетные комплексы " Оса-АКМ" (по классификации НАТО SA-8 Gecko "Геккон"), противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Е" и "Фагот", десантные корабли на воздушной подушке "Зубр", бронированные машины пехоты БМП.США несколько лет добиваются от Греции отказа от оружия советского и российского производства и замены его на американское.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220517/bayden-1788930703.html

https://ria.ru/20220407/gretsiya-1782198976.html

https://ria.ru/20220524/natsbatalon-1790511796.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, йоргос ципрас, йоргос катрунгалос, джо байден, греция, украина, россия, сириза, евросоюз, нато, с-130, зрк с-300