https://ria.ru/20220524/voennye-1790494873.html
За сутки четверо военных ДНР погибли
За сутки четверо военных ДНР погибли - РИА Новости, 24.05.2022
За сутки четверо военных ДНР погибли
Четыре защитника ДНР погибли, 16 пострадали при исполнении воинского долга за прошедшие сутки, сообщает Народная милиция (НМ) республики. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T20:36
2022-05-24T20:36
2022-05-24T20:36
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Четыре защитника ДНР погибли, 16 пострадали при исполнении воинского долга за прошедшие сутки, сообщает Народная милиция (НМ) республики."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость четыре защитника Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 16 получили ранения", - говорится в заявлении официального представителя НМ в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/avdeevka-1790412733.html
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украина, донецкая народная республика, донбасс
За сутки четверо военных ДНР погибли
Народная милиция ДНР сообщила, что за сутки четверо военных погибли