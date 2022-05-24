https://ria.ru/20220524/voennye-1790494873.html

За сутки четверо военных ДНР погибли

За сутки четверо военных ДНР погибли - РИА Новости, 24.05.2022

За сутки четверо военных ДНР погибли

Четыре защитника ДНР погибли, 16 пострадали при исполнении воинского долга за прошедшие сутки, сообщает Народная милиция (НМ) республики. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T20:36

2022-05-24T20:36

2022-05-24T20:36

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789021825_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_631f7d9171276d13b94f75172d787f53.jpg

ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Четыре защитника ДНР погибли, 16 пострадали при исполнении воинского долга за прошедшие сутки, сообщает Народная милиция (НМ) республики."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость четыре защитника Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 16 получили ранения", - говорится в заявлении официального представителя НМ в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/avdeevka-1790412733.html

украина

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, донецкая народная республика, донбасс