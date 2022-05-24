https://ria.ru/20220524/vneshprombank-1790472411.html

Суд привлек семерых экс-руководителей Внешпромбанка к ответственности

Суд привлек семерых экс-руководителей Внешпромбанка к ответственности - РИА Новости, 24.05.2022

Суд привлек семерых экс-руководителей Внешпромбанка к ответственности

Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов привлек семерых бывших руководителей рухнувшего в 2016 году Внешпромбанка к субсидиарной... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T18:30

2022-05-24T18:30

2022-05-24T18:30

внешпромбанк

агентство по страхованию вкладов

россия

лариса маркус

происшествия

банки

экономика

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов привлек семерых бывших руководителей рухнувшего в 2016 году Внешпромбанка к субсидиарной ответственности по его долгам, которые на данный момент превышают 215 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд первой инстанции полностью удовлетворил уточненное заявление АСВ, конкурсного управляющего ВПБ. Ответственными за банкротство банка, входившего в топ-40 в России по размеру активов, суд признал экс-президента банка Ларису Маркус, бывшего первого вице-президента Али Аджину, бывших вице-президентов Екатерину Глушакову и Сергея Рязанцева, экс-членов правления Алексея Чиркова, Максима Сытникова и Юлию Воронкову, которая также была главбухом.Определение точной суммы солидарного взыскания с ответчиков приостановлено до окончания расчетов с кредиторами Внешпромбанка.

https://ria.ru/20220404/ograblenie-1781667551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

внешпромбанк, агентство по страхованию вкладов, россия, лариса маркус, происшествия, банки, экономика