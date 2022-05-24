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Суд привлек семерых экс-руководителей Внешпромбанка к ответственности - РИА Новости, 24.05.2022
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Суд привлек семерых экс-руководителей Внешпромбанка к ответственности
Суд привлек семерых экс-руководителей Внешпромбанка к ответственности - РИА Новости, 24.05.2022
Суд привлек семерых экс-руководителей Внешпромбанка к ответственности
Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов привлек семерых бывших руководителей рухнувшего в 2016 году Внешпромбанка к субсидиарной... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T18:30
2022-05-24T18:30
внешпромбанк
агентство по страхованию вкладов
россия
лариса маркус
происшествия
банки
экономика
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов привлек семерых бывших руководителей рухнувшего в 2016 году Внешпромбанка к субсидиарной ответственности по его долгам, которые на данный момент превышают 215 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд первой инстанции полностью удовлетворил уточненное заявление АСВ, конкурсного управляющего ВПБ. Ответственными за банкротство банка, входившего в топ-40 в России по размеру активов, суд признал экс-президента банка Ларису Маркус, бывшего первого вице-президента Али Аджину, бывших вице-президентов Екатерину Глушакову и Сергея Рязанцева, экс-членов правления Алексея Чиркова, Максима Сытникова и Юлию Воронкову, которая также была главбухом.Определение точной суммы солидарного взыскания с ответчиков приостановлено до окончания расчетов с кредиторами Внешпромбанка.
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внешпромбанк, агентство по страхованию вкладов, россия, лариса маркус, происшествия, банки, экономика
18:30 24.05.2022
 
Суд привлек семерых экс-руководителей Внешпромбанка к ответственности

Семерых экс-руководителей Внешпромбанка привлекли к ответственности по долгам организации

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОтделение ООО "Внешпромбанк" на Комсомольском проспекте в Москве
Отделение ООО Внешпромбанк на Комсомольском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Отделение ООО "Внешпромбанк" на Комсомольском проспекте в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов привлек семерых бывших руководителей рухнувшего в 2016 году Внешпромбанка к субсидиарной ответственности по его долгам, которые на данный момент превышают 215 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд первой инстанции полностью удовлетворил уточненное заявление АСВ, конкурсного управляющего ВПБ. Ответственными за банкротство банка, входившего в топ-40 в России по размеру активов, суд признал экс-президента банка Ларису Маркус, бывшего первого вице-президента Али Аджину, бывших вице-президентов Екатерину Глушакову и Сергея Рязанцева, экс-членов правления Алексея Чиркова, Максима Сытникова и Юлию Воронкову, которая также была главбухом.
Определение точной суммы солидарного взыскания с ответчиков приостановлено до окончания расчетов с кредиторами Внешпромбанка.
Полиция - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 13:12
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ВнешпромбанкАгентство по страхованию вкладовРоссияЛариса МаркусПроисшествияБанкиЭкономика
 
 
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