https://ria.ru/20220524/veto-1790478700.html

Елисейский дворец: вето на эмбарго российской нефти скоро преодолеют

Елисейский дворец: вето на эмбарго российской нефти скоро преодолеют - РИА Новости, 24.05.2022

Елисейский дворец: вето на эмбарго российской нефти скоро преодолеют

Вето Венгрии на введение ЕС эмбарго на поставки российской нефти еще может быть преодолено "в ближайшие дни", считают в Елисейском дворце. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T18:57

2022-05-24T18:57

2022-05-24T19:01

венгрия

евросоюз

евросовет

будапешт

санкции в отношении россии

шарль мишель

виктор орбан

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ПАРИЖ, 24 мая - РИА Новости. Вето Венгрии на введение ЕС эмбарго на поставки российской нефти еще может быть преодолено "в ближайшие дни", считают в Елисейском дворце."Еще есть возможность, что в ближайшие дни удастся преодолеть венгерское эмбарго (на поставки в ЕС российской нефти - ред.)", - цитирует агентство Франс Пресс представителя Елисейского дворца.По его словам, в настоящее время рассматриваются разные варианты разблокировки этого вето.Ранее газета Financial Times сообщила, что премьер Венгрии Виктор Орбан в письменном виде сообщил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что его страна не может поддержать санкции, пока ей не предоставят больше сведений о финансировании для помощи Будапешту в случае отказа от российской нефти. Он заявил, что достижение договоренности ЕС по поводу эмбарго на нефть из РФ в ближайшие дни "маловероятно".Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.

https://ria.ru/20220502/veto-1786590085.html

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венгрия, евросоюз, евросовет, будапешт, санкции в отношении россии, шарль мишель, виктор орбан