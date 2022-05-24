https://ria.ru/20220524/vengriya-1790482334.html

Венгрия введет чрезвычайное положение из-за ситуации на Украине

Венгрия введет чрезвычайное положение из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 24.05.2022

Венгрия введет чрезвычайное положение из-за ситуации на Украине

Премьер-министр Венгрии анонсировал введение режима ЧП в стране из-за ситуации на Украине. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T19:15

2022-05-24T19:15

2022-05-24T20:10

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии анонсировал введение режима ЧП в стране из-за ситуации на Украине.Глава правительства отметил, что обстановка на Украине "ставит под угрозу физическую безопасность, энергоснабжение и финансовую безопасность экономики и семей" Венгрии.Первые решения кабинет министров страны объявит завтра, добавил Орбан.Ранее премьер-министр неоднократно выступал с критикой позиции и действий Запада по украинскому вопросу. Он также считает антироссийские санкции неэффективными и угрожающими Венгрии.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта ей удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220524/embargo-1790421614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, виктор орбан, венгрия, украина, россия, владимир путин