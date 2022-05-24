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Венгрия введет чрезвычайное положение из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 24.05.2022
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Венгрия введет чрезвычайное положение из-за ситуации на Украине
Венгрия введет чрезвычайное положение из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 24.05.2022
Венгрия введет чрезвычайное положение из-за ситуации на Украине
Премьер-министр Венгрии анонсировал введение режима ЧП в стране из-за ситуации на Украине. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T19:15
2022-05-24T20:10
в мире
виктор орбан
венгрия
украина
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии анонсировал введение режима ЧП в стране из-за ситуации на Украине.Глава правительства отметил, что обстановка на Украине "ставит под угрозу физическую безопасность, энергоснабжение и финансовую безопасность экономики и семей" Венгрии.Первые решения кабинет министров страны объявит завтра, добавил Орбан.Ранее премьер-министр неоднократно выступал с критикой позиции и действий Запада по украинскому вопросу. Он также считает антироссийские санкции неэффективными и угрожающими Венгрии.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта ей удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, виктор орбан, венгрия, украина, россия, владимир путин
19:15 24.05.2022 (обновлено: 20:10 24.05.2022)
 
Венгрия введет чрезвычайное положение из-за ситуации на Украине

Премьер Венгрии Орбан объявил о введении чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине

© Flickr / katdoddФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© Flickr / katdodd
Флаг Венгрии . Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии анонсировал введение режима ЧП в стране из-за ситуации на Украине.

"Правительство реализует свое право в соответствии с конституцией объявить военное чрезвычайное положение с полуночи сегодняшнего дня. Как и чрезвычайное положение, введенное во время эпидемии (коронавируса), это позволит правительству немедленно отреагировать и защитить Венгрию и венгерские семьи всеми возможными средствами", — сказал он в видеообращении, опубликованном в Facebook*.

Глава правительства отметил, что обстановка на Украине "ставит под угрозу физическую безопасность, энергоснабжение и финансовую безопасность экономики и семей" Венгрии.
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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта ей удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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