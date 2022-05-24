19:15 24.05.2022 (обновлено: 20:10 24.05.2022)
Венгрия введет чрезвычайное положение из-за ситуации на Украине
Премьер Венгрии Орбан объявил о введении чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине
Флаг Венгрии . Архивное фото
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии анонсировал введение режима ЧП в стране из-за ситуации на Украине.
"Правительство реализует свое право в соответствии с конституцией объявить военное чрезвычайное положение с полуночи сегодняшнего дня. Как и чрезвычайное положение, введенное во время эпидемии (коронавируса), это позволит правительству немедленно отреагировать и защитить Венгрию и венгерские семьи всеми возможными средствами", — сказал он в видеообращении, опубликованном в Facebook*.
Первые решения кабинет министров страны объявит завтра, добавил Орбан.
Ранее премьер-министр неоднократно выступал с критикой позиции и действий Запада по украинскому вопросу. Он также считает антироссийские санкции неэффективными и угрожающими Венгрии.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта ей удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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