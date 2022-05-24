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Семью из 8 уток, найденную в посольстве Афганистана, выпустили на природу - РИА Новости, 06.06.2022
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Семью из 8 уток, найденную в посольстве Афганистана, выпустили на природу
Семью из 8 уток, найденную в посольстве Афганистана, выпустили на природу - РИА Новости, 06.06.2022
Семью из 8 уток, найденную в посольстве Афганистана, выпустили на природу
Традиционный выпуск птиц состоялся в новой Москве, в лоно природы отправились семья из 8 уток, найденная в посольстве Афганистана, и ещё 12 особей, сообщил... РИА Новости, 06.06.2022
2022-05-24T13:32
2022-06-06T16:15
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москва
антон кульбачевский
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Традиционный выпуск птиц состоялся в новой Москве, в лоно природы отправились семья из 8 уток, найденная в посольстве Афганистана, и ещё 12 особей, сообщил журналистам глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Сегодня у нас был традиционный выпуск птиц, мы делаем осенью, весной, иногда летом, в зависимости от того, сколько особей животных в нашем центре передержки накапливаются, и готовы отправиться в лоно живой природы. Выпуск птиц традиционный, в основном это май и октябрь", - сказал Кульбачевский.По его словам, выпускали 12 особей, среди которых совы-неясыти, ворон, дрозд, сокол, ястреб-стервятник, а также семья уток с утятами. Выпуск прошел на территории Троицкого и Новомосковского округа, где находится орнитологический заказник "Поляницы"."Вчера прозвучал звонок из посольства Афганистана, афганистанские дипломаты попросили забрать семью уток - папу, маму, шесть утят", - добавил Кульбачевский.
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москва, антон кульбачевский
13:32 24.05.2022 (обновлено: 16:15 06.06.2022)
 

Семью из 8 уток, найденную в посольстве Афганистана, выпустили на природу

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУтки в пруду парка
Утки в пруду парка - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Традиционный выпуск птиц состоялся в новой Москве, в лоно природы отправились семья из 8 уток, найденная в посольстве Афганистана, и ещё 12 особей, сообщил журналистам глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Сегодня у нас был традиционный выпуск птиц, мы делаем осенью, весной, иногда летом, в зависимости от того, сколько особей животных в нашем центре передержки накапливаются, и готовы отправиться в лоно живой природы. Выпуск птиц традиционный, в основном это май и октябрь", - сказал Кульбачевский.
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По его словам, выпускали 12 особей, среди которых совы-неясыти, ворон, дрозд, сокол, ястреб-стервятник, а также семья уток с утятами. Выпуск прошел на территории Троицкого и Новомосковского округа, где находится орнитологический заказник "Поляницы".
"Вчера прозвучал звонок из посольства Афганистана, афганистанские дипломаты попросили забрать семью уток - папу, маму, шесть утят", - добавил Кульбачевский.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваАнтон Кульбачевский
 
 
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