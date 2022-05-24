https://ria.ru/20220524/utki-1793499710.html

Семью из 8 уток, найденную в посольстве Афганистана, выпустили на природу

Семью из 8 уток, найденную в посольстве Афганистана, выпустили на природу - РИА Новости, 06.06.2022

Семью из 8 уток, найденную в посольстве Афганистана, выпустили на природу

Традиционный выпуск птиц состоялся в новой Москве, в лоно природы отправились семья из 8 уток, найденная в посольстве Афганистана, и ещё 12 особей, сообщил... РИА Новости, 06.06.2022

2022-05-24T13:32

2022-05-24T13:32

2022-06-06T16:15

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

антон кульбачевский

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Традиционный выпуск птиц состоялся в новой Москве, в лоно природы отправились семья из 8 уток, найденная в посольстве Афганистана, и ещё 12 особей, сообщил журналистам глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Сегодня у нас был традиционный выпуск птиц, мы делаем осенью, весной, иногда летом, в зависимости от того, сколько особей животных в нашем центре передержки накапливаются, и готовы отправиться в лоно живой природы. Выпуск птиц традиционный, в основном это май и октябрь", - сказал Кульбачевский.По его словам, выпускали 12 особей, среди которых совы-неясыти, ворон, дрозд, сокол, ястреб-стервятник, а также семья уток с утятами. Выпуск прошел на территории Троицкого и Новомосковского округа, где находится орнитологический заказник "Поляницы"."Вчера прозвучал звонок из посольства Афганистана, афганистанские дипломаты попросили забрать семью уток - папу, маму, шесть утят", - добавил Кульбачевский.

https://ria.ru/20220519/domiki-1789688410.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, антон кульбачевский