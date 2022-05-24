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Редкий выход: Успенская с дочерью появилась на светском мероприятии - РИА Новости, 24.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220524/uspenskaya-1790356080.html
Редкий выход: Успенская с дочерью появилась на светском мероприятии
Редкий выход: Успенская с дочерью появилась на светском мероприятии - РИА Новости, 24.05.2022
Редкий выход: Успенская с дочерью появилась на светском мероприятии
Любовь Успенская появилась на светском мероприятии вместе с дочерью Татьяной Плаксиной, передает корреспондент РИА Новости. Ранее родственницы неоднократно... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:45
2022-05-24T13:45
шоубиз
знаменитости
любовь успенская
шоу-бизнес
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Любовь Успенская появилась на светском мероприятии вместе с дочерью Татьяной Плаксиной, передает корреспондент РИА Новости. Ранее родственницы неоднократно конфликтовали, а в СМИ появились слухи, что певица отправляла дочь на лечение в психиатрическую клинику.Для общего выхода женщины выбрали строгие образы: Успенская предпочла бежевое платье с акцентом в виде ремня на талии, а Плаксина – серый наряд с короткой юбкой.Мероприятие было посвящено ребрендингу издания Cosmopolitan. Теперь оно носит название The Voice Magazine. В числе гостей на пресс-завтраке присутствовали также Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Яна Рудковская, Zivert и другие звезды.
https://ria.ru/20210825/plaksina-1747248882.html
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знаменитости, любовь успенская, шоу-бизнес
13:45 24.05.2022
 
Редкий выход: Успенская с дочерью появилась на светском мероприятии

Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной появилась на светском мероприятии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкИздание Cosmopolitan будет выходить под новым названием The VOICE Magazine
Издание Cosmopolitan будет выходить под новым названием The VOICE Magazine - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Любовь Успенская появилась на светском мероприятии вместе с дочерью Татьяной Плаксиной, передает корреспондент РИА Новости. Ранее родственницы неоднократно конфликтовали, а в СМИ появились слухи, что певица отправляла дочь на лечение в психиатрическую клинику.
Для общего выхода женщины выбрали строгие образы: Успенская предпочла бежевое платье с акцентом в виде ремня на талии, а Плаксина – серый наряд с короткой юбкой.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкИздание Cosmopolitan будет выходить под новым названием The VOICE Magazine
Издание Cosmopolitan будет выходить под новым названием The VOICE Magazine - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Издание Cosmopolitan будет выходить под новым названием The VOICE Magazine
Мероприятие было посвящено ребрендингу издания Cosmopolitan. Теперь оно носит название The Voice Magazine. В числе гостей на пресс-завтраке присутствовали также Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Яна Рудковская, Zivert и другие звезды.
Кадр видео со страницы Татьяны Плаксиной в Instagram
25 августа 2021, 19:05Шоубиз
Дочь Успенской показала шрамы в соцсетях
 
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