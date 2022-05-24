https://ria.ru/20220524/uspenskaya-1790356080.html

Редкий выход: Успенская с дочерью появилась на светском мероприятии

Редкий выход: Успенская с дочерью появилась на светском мероприятии - РИА Новости, 24.05.2022

Редкий выход: Успенская с дочерью появилась на светском мероприятии

Любовь Успенская появилась на светском мероприятии вместе с дочерью Татьяной Плаксиной, передает корреспондент РИА Новости. Ранее родственницы неоднократно... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T13:45

2022-05-24T13:45

2022-05-24T13:45

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Любовь Успенская появилась на светском мероприятии вместе с дочерью Татьяной Плаксиной, передает корреспондент РИА Новости. Ранее родственницы неоднократно конфликтовали, а в СМИ появились слухи, что певица отправляла дочь на лечение в психиатрическую клинику.Для общего выхода женщины выбрали строгие образы: Успенская предпочла бежевое платье с акцентом в виде ремня на талии, а Плаксина – серый наряд с короткой юбкой.Мероприятие было посвящено ребрендингу издания Cosmopolitan. Теперь оно носит название The Voice Magazine. В числе гостей на пресс-завтраке присутствовали также Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Яна Рудковская, Zivert и другие звезды.

https://ria.ru/20210825/plaksina-1747248882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, любовь успенская, шоу-бизнес