https://ria.ru/20220524/uspenskaya-1790356080.html
Редкий выход: Успенская с дочерью появилась на светском мероприятии
Редкий выход: Успенская с дочерью появилась на светском мероприятии - РИА Новости, 24.05.2022
Редкий выход: Успенская с дочерью появилась на светском мероприятии
Любовь Успенская появилась на светском мероприятии вместе с дочерью Татьяной Плаксиной, передает корреспондент РИА Новости. Ранее родственницы неоднократно... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:45
2022-05-24T13:45
2022-05-24T13:45
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Любовь Успенская появилась на светском мероприятии вместе с дочерью Татьяной Плаксиной, передает корреспондент РИА Новости. Ранее родственницы неоднократно конфликтовали, а в СМИ появились слухи, что певица отправляла дочь на лечение в психиатрическую клинику.Для общего выхода женщины выбрали строгие образы: Успенская предпочла бежевое платье с акцентом в виде ремня на талии, а Плаксина – серый наряд с короткой юбкой.Мероприятие было посвящено ребрендингу издания Cosmopolitan. Теперь оно носит название The Voice Magazine. В числе гостей на пресс-завтраке присутствовали также Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Яна Рудковская, Zivert и другие звезды.
https://ria.ru/20210825/plaksina-1747248882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, любовь успенская, шоу-бизнес
Редкий выход: Успенская с дочерью появилась на светском мероприятии
Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной появилась на светском мероприятии
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Любовь Успенская появилась на светском мероприятии вместе с дочерью Татьяной Плаксиной, передает корреспондент РИА Новости. Ранее родственницы неоднократно конфликтовали, а в СМИ появились слухи, что певица отправляла дочь на лечение в психиатрическую клинику.
Для общего выхода женщины выбрали строгие образы: Успенская предпочла бежевое платье с акцентом в виде ремня на талии, а Плаксина – серый наряд с короткой юбкой.
Мероприятие было посвящено ребрендингу издания Cosmopolitan. Теперь оно носит название The Voice Magazine. В числе гостей на пресс-завтраке присутствовали также Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Яна Рудковская, Zivert и другие звезды.