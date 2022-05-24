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ГД приняла в I чтении проект об управлении компаниями, ушедшими из России - РИА Новости, 24.05.2022
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ГД приняла в I чтении проект об управлении компаниями, ушедшими из России
ГД приняла в I чтении проект об управлении компаниями, ушедшими из России - РИА Новости, 24.05.2022
ГД приняла в I чтении проект об управлении компаниями, ушедшими из России
Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности введения внешнего управления в компаниях, иностранные собственники которых из-за "антироссийских... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T16:48
2022-05-24T18:27
госдума рф
экономика
россия
единая россия
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности введения внешнего управления в компаниях, иностранные собственники которых из-за "антироссийских настроений в США и Европе" объявили об уходе с российского рынка.Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов от "Единой России", допускает такую меру на основании решения суда. Внешнее управление может быть введено в компаниях, имеющих "существенное значение для обеспечения стабильности экономики и гражданского оборота, защиты интересов россиян", где иностранцам принадлежит более 25% акций. Это касается предприятий, которые производят товары первой необходимости, занимают монопольное или доминирующее положение на рынке, являются градообразующими, единственными поставщиками при госзакупках. Процедура также применима, если прекращение деятельности бизнеса может повлечь за собой гибель людей, необоснованный рост цен, либо другие негативные последствия.К основаниям для введения внешнего управления отнесены: непередача полномочий руководителями, покинувшими компании после 24 февраля; публичное заявление о прекращении деятельности при отсутствии для этого "очевидных экономических оснований"; сокращение более трети персонала; сокращение на 30% и более выручки за три месяца по сравнению с предшествующим кварталом; угроза возникновения основания для назначения внешней администрации; необходимость привлечения средств федерального или регионального бюджета.Внешняя администрация может быть введена лишь Арбитражным судом Москвы по иску, поданному Федеральной налоговой службой на основании решения межведомственной комиссии (МВК) при Минэкономразвития, согласованному с региональными властями. Причем суд будет вправе заблокировать активы компании, чтобы не допустить их вывода. При этом собственники более 50% акций компании в любой момент будут вправе обратиться в МВК с заявлением о возобновлении ее деятельности или о продаже акций в компании.Законопроект содержит два варианта работы работы для бизнесов под сторонним управлением. Первый из них предусматривает передачу внешней администрации в доверительное управление пакета акций иностранцев на 18 месяцев с возможностью его продления на аналогичный срок. При этом крупные сделки компании в этот период должны быть одобрены МВК. Второй вариант, в который можно перейти из первого, предполагает исполнение внешней администрацией в те же сроки обязанностей гендиректора компании. Переход к процедурам банкротства или ликвидации возможен только из второго варианта.
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госдума рф, экономика, россия, единая россия
16:48 24.05.2022 (обновлено: 18:27 24.05.2022)
 
ГД приняла в I чтении проект об управлении компаниями, ушедшими из России

Госдума приняла в первом чтении проект о внешнем управлении компаниями, ушедшими из России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности введения внешнего управления в компаниях, иностранные собственники которых из-за "антироссийских настроений в США и Европе" объявили об уходе с российского рынка.
Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов от "Единой России", допускает такую меру на основании решения суда.
Внешнее управление может быть введено в компаниях, имеющих "существенное значение для обеспечения стабильности экономики и гражданского оборота, защиты интересов россиян", где иностранцам принадлежит более 25% акций. Это касается предприятий, которые производят товары первой необходимости, занимают монопольное или доминирующее положение на рынке, являются градообразующими, единственными поставщиками при госзакупках. Процедура также применима, если прекращение деятельности бизнеса может повлечь за собой гибель людей, необоснованный рост цен, либо другие негативные последствия.
К основаниям для введения внешнего управления отнесены: непередача полномочий руководителями, покинувшими компании после 24 февраля; публичное заявление о прекращении деятельности при отсутствии для этого "очевидных экономических оснований"; сокращение более трети персонала; сокращение на 30% и более выручки за три месяца по сравнению с предшествующим кварталом; угроза возникновения основания для назначения внешней администрации; необходимость привлечения средств федерального или регионального бюджета.
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Внешняя администрация может быть введена лишь Арбитражным судом Москвы по иску, поданному Федеральной налоговой службой на основании решения межведомственной комиссии (МВК) при Минэкономразвития, согласованному с региональными властями. Причем суд будет вправе заблокировать активы компании, чтобы не допустить их вывода. При этом собственники более 50% акций компании в любой момент будут вправе обратиться в МВК с заявлением о возобновлении ее деятельности или о продаже акций в компании.
Законопроект содержит два варианта работы работы для бизнесов под сторонним управлением. Первый из них предусматривает передачу внешней администрации в доверительное управление пакета акций иностранцев на 18 месяцев с возможностью его продления на аналогичный срок. При этом крупные сделки компании в этот период должны быть одобрены МВК. Второй вариант, в который можно перейти из первого, предполагает исполнение внешней администрацией в те же сроки обязанностей гендиректора компании. Переход к процедурам банкротства или ликвидации возможен только из второго варианта.
 
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