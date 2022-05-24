10:30 24.05.2022 (обновлено: 10:57 24.05.2022)
Российские военные поразили 463 района скопления живой силы ВСУ
Минобороны: ВС России поразили 84 пункта управления украинских войск и четыре РСЗО "Град"
Танк Т-80 ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские ракетчики уничтожили 84 пункта управления украинских войск и поразили 463 района скопления военных и техники, сообщил на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией поражены 84 пункта управления, 463 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 137 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях. Уничтожены 13 танков и боевых бронированных машин, четыре установки реактивных систем залпового огня "Град" и три склада боеприпасов", — сказал генерал-майор.
Высокоточными ракетами также разрушен крупный склад 155-милимметровых снарядов к американским гаубицам М-777 в Раздоловке.
"За сутки <...> поражены: три пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Соледар, а также шесть складов боеприпасов в районах Миньковка, Бахмут, Николаевка, Спорное и Красный Лиман Донецкой Народной Республики", — добавил Конашенков.
В свою очередь, в результате авиаударов убиты более 210 националистов, выведено из строя 31 техническое средство.
Средства ПВО сбили пять беспилотников и четыре снаряда РСЗО "Смерч".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.