https://ria.ru/20220524/ukraina-1790423150.html

Во Франции предупредили о "страшной воронке" для европейцев из-за Украины

Во Франции предупредили о "страшной воронке" для европейцев из-за Украины - РИА Новости, 24.05.2022

Во Франции предупредили о "страшной воронке" для европейцев из-за Украины

Поставки вооружений западных стран на Украину затягивают Европу в пропасть, из которой невозможно будет выбраться, заявил в интервью газете Valeurs Actuelles... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T15:37

2022-05-24T15:37

2022-05-24T16:31

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франция

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Поставки вооружений западных стран на Украину затягивают Европу в пропасть, из которой невозможно будет выбраться, заявил в интервью газете Valeurs Actuelles бывший дипломатический советник Жака Ширака и экс-депутат от партии "Республиканцы" Пьер Лелуш.По его словам, президент Украины Владимир Зеленский пытается интернационализировать текущий кризис. При этом американское руководство ведет себя в этой ситуации крайне рискованно, что не может обнадеживать людей, живущих между двумя сверхдержавами — Россией и США, отметил Лелуш."Мы наблюдаем крах великой иллюзии. Холодная война не закончилась тридцать лет назад. Мы к ней вернулись, но с силовой политикой XIX и XX веков, с оружием и коммуникациями нового мира. Европейцы, давно ориентированные на постнациональное будущее в рамках Евросоюза, вдруг обнаружили, что они этого будущего оказались недостойны", — пояснил экс-советник.Именно такое жестокое пробуждение они переживают сегодня, будучи не в состоянии что-либо контролировать, и именно они рискуют заплатить самую высокую цену за новую фазу холодной войны, заключил он.На фоне российской специальной операции по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. В конце прошлой недели глава Белого дома подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов. В Москве неоднократно подчеркивали, что грузы с западной амуницией станут законными целями для российских ВКС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220524/evrosoyuz-1790296146.html

https://ria.ru/20220520/berluskoni-1789822882.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, украина, россия, сша, нато, войска воздушно-космической обороны, владимир зеленский, франция