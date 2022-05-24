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Во Франции предупредили о "страшной воронке" для европейцев из-за Украины - РИА Новости, 24.05.2022
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Во Франции предупредили о "страшной воронке" для европейцев из-за Украины
Во Франции предупредили о "страшной воронке" для европейцев из-за Украины - РИА Новости, 24.05.2022
Во Франции предупредили о "страшной воронке" для европейцев из-за Украины
Поставки вооружений западных стран на Украину затягивают Европу в пропасть, из которой невозможно будет выбраться, заявил в интервью газете Valeurs Actuelles... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T15:37
2022-05-24T16:31
политика
украина
россия
сша
нато
войска воздушно-космической обороны
владимир зеленский
франция
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Поставки вооружений западных стран на Украину затягивают Европу в пропасть, из которой невозможно будет выбраться, заявил в интервью газете Valeurs Actuelles бывший дипломатический советник Жака Ширака и экс-депутат от партии "Республиканцы" Пьер Лелуш.По его словам, президент Украины Владимир Зеленский пытается интернационализировать текущий кризис. При этом американское руководство ведет себя в этой ситуации крайне рискованно, что не может обнадеживать людей, живущих между двумя сверхдержавами — Россией и США, отметил Лелуш."Мы наблюдаем крах великой иллюзии. Холодная война не закончилась тридцать лет назад. Мы к ней вернулись, но с силовой политикой XIX и XX веков, с оружием и коммуникациями нового мира. Европейцы, давно ориентированные на постнациональное будущее в рамках Евросоюза, вдруг обнаружили, что они этого будущего оказались недостойны", — пояснил экс-советник.Именно такое жестокое пробуждение они переживают сегодня, будучи не в состоянии что-либо контролировать, и именно они рискуют заплатить самую высокую цену за новую фазу холодной войны, заключил он.На фоне российской специальной операции по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. В конце прошлой недели глава Белого дома подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов. В Москве неоднократно подчеркивали, что грузы с западной амуницией станут законными целями для российских ВКС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220524/evrosoyuz-1790296146.html
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политика, украина, россия, сша, нато, войска воздушно-космической обороны, владимир зеленский, франция
15:37 24.05.2022 (обновлено: 16:31 24.05.2022)
 
Во Франции предупредили о "страшной воронке" для европейцев из-за Украины

Экс-советник президента Франции Лелуш: европейцы рискуют заплатить за новую холодную войну

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Поставки вооружений западных стран на Украину затягивают Европу в пропасть, из которой невозможно будет выбраться, заявил в интервью газете Valeurs Actuelles бывший дипломатический советник Жака Ширака и экс-депутат от партии "Республиканцы" Пьер Лелуш.

"Происходящее — это схватка между НАТО и Россией. <…> Мы в любой момент можем попасть в страшную воронку, вылезти из которой не будет возможности у нас, европейцев", — предупредил политик.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский пытается интернационализировать текущий кризис. При этом американское руководство ведет себя в этой ситуации крайне рискованно, что не может обнадеживать людей, живущих между двумя сверхдержавами — Россией и США, отметил Лелуш.
"Мы наблюдаем крах великой иллюзии. Холодная война не закончилась тридцать лет назад. Мы к ней вернулись, но с силовой политикой XIX и XX веков, с оружием и коммуникациями нового мира. Европейцы, давно ориентированные на постнациональное будущее в рамках Евросоюза, вдруг обнаружили, что они этого будущего оказались недостойны", — пояснил экс-советник.
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Политолог объяснил, чем Украина опасна для Франции и Германии
Именно такое жестокое пробуждение они переживают сегодня, будучи не в состоянии что-либо контролировать, и именно они рискуют заплатить самую высокую цену за новую фазу холодной войны, заключил он.
На фоне российской специальной операции по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. В конце прошлой недели глава Белого дома подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов. В Москве неоднократно подчеркивали, что грузы с западной амуницией станут законными целями для российских ВКС.
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 19:12
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