Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли схему разрушения американской демократии через помощь Киеву - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/ukraina-1790390119.html
В США раскрыли схему разрушения американской демократии через помощь Киеву
В США раскрыли схему разрушения американской демократии через помощь Киеву - РИА Новости, 24.05.2022
В США раскрыли схему разрушения американской демократии через помощь Киеву
Очередной пакет помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов, одобренный на днях Соединенными Штатами, будет использован вовсе не так, как предполагается... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:58
2022-05-24T14:21
специальная военная операция на украине
в мире
джордж сорос
петр порошенко
берни сандерс
вашингтон (штат)
донбасс
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_0:297:2987:1977_1920x0_80_0_0_97bbf449df4fa421c1874b7e4ff3c466.jpg
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Очередной пакет помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов, одобренный на днях Соединенными Штатами, будет использован вовсе не так, как предполагается. Такое мнение высказал обозреватель Тодд Вуд в эфире телеканала Fox News.Он подчеркнул, что Украина — страна, захваченная сетью американского финансиста и инвестора Джорджа Сороса, поэтому из этих 40 миллиардов большую часть "прикарманят" некоммерческие организации. По словам Вуда, в схемах по "отмыванию" денег активно участвовал еще экс-президент Украины Петр Порошенко, с которого и началось развитие этой крупной коррупционной сети.Ведущий Такер Карлсон, в свою очередь, поинтересовался, неужели американские сенаторы не задаются тем же вопросом, что и Вуд. Журналист пояснил, что члены конгресса либо очень наивны, либо сами замешаны в этой схеме. В то же время украденные деньги идут в том числе на внутригосударственные цели политиков, заявил он."Хочу подчеркнуть, что они также финансируют через Украину информационные операции против американских политических мишеней — так они поступали с Берни Сандерсом и Трампом. По сути, мы финансируем разрушение собственной демократии и западной цивилизации", — отметил обозреватель.Военная помощь УкраинеНа фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.
https://ria.ru/20220524/zelenskiy-1790370258.html
https://ria.ru/20220524/pomosch-1790360855.html
вашингтон (штат)
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_297:377:2525:2048_1920x0_80_0_0_b93e6de5f773369e6b740927a1fa3eb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джордж сорос, петр порошенко, берни сандерс, вашингтон (штат), донбасс, украина, нато
13:58 24.05.2022 (обновлено: 14:21 24.05.2022)
 
В США раскрыли схему разрушения американской демократии через помощь Киеву

Американский журналист Вуд: помогая Украине, США финансируют разрушение своей демократии

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Очередной пакет помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов, одобренный на днях Соединенными Штатами, будет использован вовсе не так, как предполагается. Такое мнение высказал обозреватель Тодд Вуд в эфире телеканала Fox News.
Он подчеркнул, что Украина — страна, захваченная сетью американского финансиста и инвестора Джорджа Сороса, поэтому из этих 40 миллиардов большую часть "прикарманят" некоммерческие организации. По словам Вуда, в схемах по "отмыванию" денег активно участвовал еще экс-президент Украины Петр Порошенко, с которого и началось развитие этой крупной коррупционной сети.
Выступление президента Украины Владимира Зеленского во время Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
13:01
"Ну нет!" Призыв Зеленского помочь восстановить Украину взбесил британцев
Ведущий Такер Карлсон, в свою очередь, поинтересовался, неужели американские сенаторы не задаются тем же вопросом, что и Вуд. Журналист пояснил, что члены конгресса либо очень наивны, либо сами замешаны в этой схеме. В то же время украденные деньги идут в том числе на внутригосударственные цели политиков, заявил он.
"Хочу подчеркнуть, что они также финансируют через Украину информационные операции против американских политических мишеней — так они поступали с Берни Сандерсом и Трампом. По сути, мы финансируем разрушение собственной демократии и западной цивилизации", — отметил обозреватель.

Военная помощь Украине

На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
12:38Специальная военная операция на Украине
Украине достанется только 15 процентов американской помощи, заявил Володин
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжордж СоросПетр ПорошенкоБерни СандерсВашингтон (штат)ДонбассУкраинаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала