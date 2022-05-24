13:58 24.05.2022 (обновлено: 14:21 24.05.2022)
В США раскрыли схему разрушения американской демократии через помощь Киеву
Американский журналист Вуд: помогая Украине, США финансируют разрушение своей демократии
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Очередной пакет помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов, одобренный на днях Соединенными Штатами, будет использован вовсе не так, как предполагается. Такое мнение высказал обозреватель Тодд Вуд в эфире телеканала Fox News.
Он подчеркнул, что Украина — страна, захваченная сетью американского финансиста и инвестора Джорджа Сороса, поэтому из этих 40 миллиардов большую часть "прикарманят" некоммерческие организации. По словам Вуда, в схемах по "отмыванию" денег активно участвовал еще экс-президент Украины Петр Порошенко, с которого и началось развитие этой крупной коррупционной сети.
Ведущий Такер Карлсон, в свою очередь, поинтересовался, неужели американские сенаторы не задаются тем же вопросом, что и Вуд. Журналист пояснил, что члены конгресса либо очень наивны, либо сами замешаны в этой схеме. В то же время украденные деньги идут в том числе на внутригосударственные цели политиков, заявил он.
"Хочу подчеркнуть, что они также финансируют через Украину информационные операции против американских политических мишеней — так они поступали с Берни Сандерсом и Трампом. По сути, мы финансируем разрушение собственной демократии и западной цивилизации", — отметил обозреватель.
Военная помощь Украине
На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.