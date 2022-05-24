https://ria.ru/20220524/ukraina-1790390119.html

В США раскрыли схему разрушения американской демократии через помощь Киеву

В США раскрыли схему разрушения американской демократии через помощь Киеву - РИА Новости, 24.05.2022

В США раскрыли схему разрушения американской демократии через помощь Киеву

Очередной пакет помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов, одобренный на днях Соединенными Штатами, будет использован вовсе не так, как предполагается... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T13:58

2022-05-24T13:58

2022-05-24T14:21

специальная военная операция на украине

в мире

джордж сорос

петр порошенко

берни сандерс

вашингтон (штат)

донбасс

украина

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Очередной пакет помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов, одобренный на днях Соединенными Штатами, будет использован вовсе не так, как предполагается. Такое мнение высказал обозреватель Тодд Вуд в эфире телеканала Fox News.Он подчеркнул, что Украина — страна, захваченная сетью американского финансиста и инвестора Джорджа Сороса, поэтому из этих 40 миллиардов большую часть "прикарманят" некоммерческие организации. По словам Вуда, в схемах по "отмыванию" денег активно участвовал еще экс-президент Украины Петр Порошенко, с которого и началось развитие этой крупной коррупционной сети.Ведущий Такер Карлсон, в свою очередь, поинтересовался, неужели американские сенаторы не задаются тем же вопросом, что и Вуд. Журналист пояснил, что члены конгресса либо очень наивны, либо сами замешаны в этой схеме. В то же время украденные деньги идут в том числе на внутригосударственные цели политиков, заявил он."Хочу подчеркнуть, что они также финансируют через Украину информационные операции против американских политических мишеней — так они поступали с Берни Сандерсом и Трампом. По сути, мы финансируем разрушение собственной демократии и западной цивилизации", — отметил обозреватель.Военная помощь УкраинеНа фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.

https://ria.ru/20220524/zelenskiy-1790370258.html

https://ria.ru/20220524/pomosch-1790360855.html

вашингтон (штат)

донбасс

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, джордж сорос, петр порошенко, берни сандерс, вашингтон (штат), донбасс, украина, нато