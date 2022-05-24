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Захарова оценила заявление премьера Нидерландов о членстве Украины в ЕС - РИА Новости, 24.05.2022
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Захарова оценила заявление премьера Нидерландов о членстве Украины в ЕС
Захарова оценила заявление премьера Нидерландов о членстве Украины в ЕС - РИА Новости, 24.05.2022
Захарова оценила заявление премьера Нидерландов о членстве Украины в ЕС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление премьера Нидерландов Марка Рютте о спорных шансах Украины стать кандидатом на членство в... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:12
2022-05-24T12:12
в мире
украина
нидерланды
россия
мид франции‎
евросоюз
мария захарова
марк рютте
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление премьера Нидерландов Марка Рютте о спорных шансах Украины стать кандидатом на членство в ЕС, напомнила об известном русском выражении: "обещать - на значит жениться".""Маловероятно, что Украина станет кандидатом на членство в ЕС": Премьер Нидерландов Рютте объяснил в парламенте, что все обещания Киеву – это всего лишь "эмоциональное заявление"", - написала Захарова в Telegram-канале."Много слов потратил премьер Нидерландов на объяснение очевидного: обещать - не означает выходить замуж. В устаревшем варианте - жениться", - сказала она.Издание NL Times написало ранее, что Рютте считает, что шансы Украины в скором времени получить статус кандидата на вступление в ЕС невелики. Рютте отметил, что до начала спецоперации России Украина была "очень далека" от статуса кандидата. По мнению премьера, предоставление Украине статуса будет несправедливым по отношению к балканским странам, которые все еще его ждут.Согласно изданию, "слишком многим" странам в ЕС не нравится идея сделать Киев кандидатом. Слова европейских лидеров о том, что Украина - часть европейской семьи, были скорее "эмоциональным", нежели "юридическим" заявлением, добавил нидерландский премьер.Ранее спикер украинского МИД Олег Николаенко заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз уже в июне, заручившись поддержкой европейских стран. Министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может продлиться 15-20 лет.
https://ria.ru/20220523/evrosoyuz-1790231161.html
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в мире, украина, нидерланды, россия, мид франции‎, евросоюз, мария захарова, марк рютте, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:12 24.05.2022
 
Захарова оценила заявление премьера Нидерландов о членстве Украины в ЕС

Захарова о заявлении Рютте по членству Украины в ЕС: обещать — не значит жениться

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление премьера Нидерландов Марка Рютте о спорных шансах Украины стать кандидатом на членство в ЕС, напомнила об известном русском выражении: "обещать - на значит жениться".
""Маловероятно, что Украина станет кандидатом на членство в ЕС": Премьер Нидерландов Рютте объяснил в парламенте, что все обещания Киеву – это всего лишь "эмоциональное заявление"", - написала Захарова в Telegram-канале.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 17:54
Некоторые страны ЕС против статуса кандидата для Украины, заявили в Варшаве
"Много слов потратил премьер Нидерландов на объяснение очевидного: обещать - не означает выходить замуж. В устаревшем варианте - жениться", - сказала она.
Издание NL Times написало ранее, что Рютте считает, что шансы Украины в скором времени получить статус кандидата на вступление в ЕС невелики. Рютте отметил, что до начала спецоперации России Украина была "очень далека" от статуса кандидата. По мнению премьера, предоставление Украине статуса будет несправедливым по отношению к балканским странам, которые все еще его ждут.
Согласно изданию, "слишком многим" странам в ЕС не нравится идея сделать Киев кандидатом. Слова европейских лидеров о том, что Украина - часть европейской семьи, были скорее "эмоциональным", нежели "юридическим" заявлением, добавил нидерландский премьер.
Ранее спикер украинского МИД Олег Николаенко заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз уже в июне, заручившись поддержкой европейских стран. Министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может продлиться 15-20 лет.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 22:44
Боррель заявил об истощении военных запасов ЕС из-за помощи Украине
 
В миреУкраинаНидерландыРоссияМИД Франции‎ЕвросоюзМария ЗахароваМарк РюттеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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