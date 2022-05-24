Захарова оценила заявление премьера Нидерландов о членстве Украины в ЕС
Захарова о заявлении Рютте по членству Украины в ЕС: обещать — не значит жениться
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление премьера Нидерландов Марка Рютте о спорных шансах Украины стать кандидатом на членство в ЕС, напомнила об известном русском выражении: "обещать - на значит жениться".
""Маловероятно, что Украина станет кандидатом на членство в ЕС": Премьер Нидерландов Рютте объяснил в парламенте, что все обещания Киеву – это всего лишь "эмоциональное заявление"", - написала Захарова в Telegram-канале.
"Много слов потратил премьер Нидерландов на объяснение очевидного: обещать - не означает выходить замуж. В устаревшем варианте - жениться", - сказала она.
Издание NL Times написало ранее, что Рютте считает, что шансы Украины в скором времени получить статус кандидата на вступление в ЕС невелики. Рютте отметил, что до начала спецоперации России Украина была "очень далека" от статуса кандидата. По мнению премьера, предоставление Украине статуса будет несправедливым по отношению к балканским странам, которые все еще его ждут.
Согласно изданию, "слишком многим" странам в ЕС не нравится идея сделать Киев кандидатом. Слова европейских лидеров о том, что Украина - часть европейской семьи, были скорее "эмоциональным", нежели "юридическим" заявлением, добавил нидерландский премьер.
Ранее спикер украинского МИД Олег Николаенко заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз уже в июне, заручившись поддержкой европейских стран. Министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может продлиться 15-20 лет.