https://ria.ru/20220524/ukraina-1790352641.html

Захарова оценила заявление премьера Нидерландов о членстве Украины в ЕС

Захарова оценила заявление премьера Нидерландов о членстве Украины в ЕС - РИА Новости, 24.05.2022

Захарова оценила заявление премьера Нидерландов о членстве Украины в ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление премьера Нидерландов Марка Рютте о спорных шансах Украины стать кандидатом на членство в... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:12

2022-05-24T12:12

2022-05-24T12:12

в мире

украина

нидерланды

россия

мид франции‎

евросоюз

мария захарова

марк рютте

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_495b564b162c5eb8b754ad80173a4a66.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление премьера Нидерландов Марка Рютте о спорных шансах Украины стать кандидатом на членство в ЕС, напомнила об известном русском выражении: "обещать - на значит жениться".""Маловероятно, что Украина станет кандидатом на членство в ЕС": Премьер Нидерландов Рютте объяснил в парламенте, что все обещания Киеву – это всего лишь "эмоциональное заявление"", - написала Захарова в Telegram-канале."Много слов потратил премьер Нидерландов на объяснение очевидного: обещать - не означает выходить замуж. В устаревшем варианте - жениться", - сказала она.Издание NL Times написало ранее, что Рютте считает, что шансы Украины в скором времени получить статус кандидата на вступление в ЕС невелики. Рютте отметил, что до начала спецоперации России Украина была "очень далека" от статуса кандидата. По мнению премьера, предоставление Украине статуса будет несправедливым по отношению к балканским странам, которые все еще его ждут.Согласно изданию, "слишком многим" странам в ЕС не нравится идея сделать Киев кандидатом. Слова европейских лидеров о том, что Украина - часть европейской семьи, были скорее "эмоциональным", нежели "юридическим" заявлением, добавил нидерландский премьер.Ранее спикер украинского МИД Олег Николаенко заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз уже в июне, заручившись поддержкой европейских стран. Министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может продлиться 15-20 лет.

https://ria.ru/20220523/evrosoyuz-1790231161.html

https://ria.ru/20220522/zapasy-1790054760.html

украина

нидерланды

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, нидерланды, россия, мид франции‎, евросоюз, мария захарова, марк рютте, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)