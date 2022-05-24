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В Турции допустили выход из НАТО из-за Швеции и Финляндии - РИА Новости, 24.05.2022
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В Турции допустили выход из НАТО из-за Швеции и Финляндии
В Турции допустили выход из НАТО из-за Швеции и Финляндии - РИА Новости, 24.05.2022
В Турции допустили выход из НАТО из-за Швеции и Финляндии
НАТО должна выполнить требования Турции по вступлению в альянс Швеции и Финляндии, иначе Анкара поставит вопрос о выходе из организации, заявил депутат... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T16:46
2022-05-24T18:29
в мире
турция
швеция
финляндия
нато
feto
рабочая партия курдистана
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. НАТО должна выполнить требования Турции по вступлению в альянс Швеции и Финляндии, иначе Анкара поставит вопрос о выходе из организации, заявил депутат турецкого парламента от союзной президенту Эрдогану Партии националистического движения Девлет Бахчели. Об этом пишет Anadolu.Комментируя ситуацию с заявками Стокгольма и Хельсинки на присоединение к НАТО, политик поддержал официальную позицию Анкары, выдвинувшей ряд требований для одобрения обращений североевропейских государств. Бахчели потребовал выполнить эти условия и заявил, что у Турции есть варианты, она не беспомощна.Политик обвинил альянс в неуважении к Турции и предложил создать альтернативу Североатлантическому альянсу для тюркских и исламских стран.Бахчели отметил, что Стокгольм финансирует терроризм через Рабочую партию Курдистана (РПК) и оказывает ей военную помощь. Кроме того, парламентарий обвинил Швецию и Финляндию в поддержке оппозиционного действующей власти в Турции движения проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO."Как теперь Швеция сможет вступить в НАТО? Как нация согласится с этим унижением?" — спросил Бахчели.Его возмутило то, что Стокгольм и Хельсинки отклонили запросы Анкары на экстрадицию членов РПК и FETO. Бахчели назвал одобрение заявок на вступление скандинавских стран в НАТО согласием с "врагами Турции".Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала процесс рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству этих стран, поскольку не верит их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220522/nato-1790016849.html
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в мире, турция, швеция, финляндия, нато, feto, рабочая партия курдистана
16:46 24.05.2022 (обновлено: 18:29 24.05.2022)
 
В Турции допустили выход из НАТО из-за Швеции и Финляндии

Соратник Эрдогана Бахчели допустил выход Турции из НАТО из-за Швеции и Финляндии

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАнкара
Анкара - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. НАТО должна выполнить требования Турции по вступлению в альянс Швеции и Финляндии, иначе Анкара поставит вопрос о выходе из организации, заявил депутат турецкого парламента от союзной президенту Эрдогану Партии националистического движения Девлет Бахчели. Об этом пишет Anadolu.
Комментируя ситуацию с заявками Стокгольма и Хельсинки на присоединение к НАТО, политик поддержал официальную позицию Анкары, выдвинувшей ряд требований для одобрения обращений североевропейских государств. Бахчели потребовал выполнить эти условия и заявил, что у Турции есть варианты, она не беспомощна.

"Даже выход из НАТО должен быть поставлен на повестку дня как альтернативный выбор, если обстоятельства станут неразрешимыми", — подчеркнул он.

Политик обвинил альянс в неуважении к Турции и предложил создать альтернативу Североатлантическому альянсу для тюркских и исламских стран.
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Бахчели отметил, что Стокгольм финансирует терроризм через Рабочую партию Курдистана (РПК) и оказывает ей военную помощь. Кроме того, парламентарий обвинил Швецию и Финляндию в поддержке оппозиционного действующей власти в Турции движения проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO.
"Как теперь Швеция сможет вступить в НАТО? Как нация согласится с этим унижением?" — спросил Бахчели.
Его возмутило то, что Стокгольм и Хельсинки отклонили запросы Анкары на экстрадицию членов РПК и FETO. Бахчели назвал одобрение заявок на вступление скандинавских стран в НАТО согласием с "врагами Турции".
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23 мая, 12:43
Турция не получила ожидаемой поддержки от союзников по НАТО, заявил Эрдоган
Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала процесс рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству этих стран, поскольку не верит их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
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В миреТурцияШвецияФинляндияНАТОFETOРабочая партия Курдистана
 
 
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