16:46 24.05.2022 (обновлено: 18:29 24.05.2022)
В Турции допустили выход из НАТО из-за Швеции и Финляндии
Соратник Эрдогана Бахчели допустил выход Турции из НАТО из-за Швеции и Финляндии
Анкара. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. НАТО должна выполнить требования Турции по вступлению в альянс Швеции и Финляндии, иначе Анкара поставит вопрос о выходе из организации, заявил депутат турецкого парламента от союзной президенту Эрдогану Партии националистического движения Девлет Бахчели. Об этом пишет Anadolu.
Комментируя ситуацию с заявками Стокгольма и Хельсинки на присоединение к НАТО, политик поддержал официальную позицию Анкары, выдвинувшей ряд требований для одобрения обращений североевропейских государств. Бахчели потребовал выполнить эти условия и заявил, что у Турции есть варианты, она не беспомощна.
"Даже выход из НАТО должен быть поставлен на повестку дня как альтернативный выбор, если обстоятельства станут неразрешимыми", — подчеркнул он.
Политик обвинил альянс в неуважении к Турции и предложил создать альтернативу Североатлантическому альянсу для тюркских и исламских стран.
"Как теперь Швеция сможет вступить в НАТО? Как нация согласится с этим унижением?" — спросил Бахчели.
Его возмутило то, что Стокгольм и Хельсинки отклонили запросы Анкары на экстрадицию членов РПК и FETO. Бахчели назвал одобрение заявок на вступление скандинавских стран в НАТО согласием с "врагами Турции".
Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала процесс рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству этих стран, поскольку не верит их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.