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Сербская православная церковь одобрила автокефальность Македонской - РИА Новости, 24.05.2022
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Религия
https://ria.ru/20220524/tserkov-1790383742.html
Сербская православная церковь одобрила автокефальность Македонской
Сербская православная церковь одобрила автокефальность Македонской - РИА Новости, 24.05.2022
Сербская православная церковь одобрила автокефальность Македонской
Сербская православная церковь (СПЦ) одобрила автокефальность Македонской православной церкви – Охридской архиепископии (МПЦ – ОА), заявил патриарх Сербский... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:38
2022-05-24T14:18
сербия
северная македония
справки
константинопольский патриархат
сербская православная церковь
скопье
белград (город)
религия
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БЕЛГРАД, 24 мая – РИА Новости. Сербская православная церковь (СПЦ) одобрила автокефальность Македонской православной церкви – Охридской архиепископии (МПЦ – ОА), заявил патриарх Сербский Порфирий в Скопье.Предстоятель СПЦ находится в столице Северной Македонии, где провел совместную торжественную службу с архиепископом Охридским и македонским Стефаном и многочисленными архиереями СПЦ и МПЦ – ОА."Ваша любовь и молитвы в Белграде и здесь помогли преодолеть искушение, и Господь совершил чудо. Потому что мы не можем одни без других, восстановили единство. Принес вам еще одну радость. Святейший Собор СПЦ единогласно пошел навстречу прошению МПЦ – ОА и одобряет и принимает автокефальность", - заявил сербский патриарх, трансляцию вело ТВ Храм.Он добавил, что синод СПЦ в сотрудничестве с синодом МПЦ – ОА разработает все технические детали, после чего произойдет официальное провозглашение акта."Затем будут извещены все поместные православные церкви, чтобы и они приняли автокефальный статус МПЦ – ОА", – уточнил патриарх Сербский.Предстоятель Сербской Православной Церкви ответил на приглашение архиепископа Охридского и со вчерашнего дня находится с официальным визитом в Скопье. Архиереи обеих Церквей участвовали в богослужении, которое состоялось в кафедральном соборе святого Климента Охридского в память святых Кирилла и Мефодия, а храм был полон верующими и представителями государственной власти. Это вторая совместная служба менее чем за неделю.Главы СПЦ и МПЦ – ОА 19 мая сослужили первую за более чем полвека совместную литургию в соборном храме Святого Саввы в Белграде, тем самым вновь установили литургическое и каноническое общение двух сестринских церквей в соответствии с решением Архиерейского собора СПЦ, который 16 мая приветствовал принятие МПЦ "общепризнанного канонического статуса, статуса широчайшей возможной автономии".Константинопольский патриархат (КП) признал церковь Северной Македонии в качестве отдельной церкви, решение об этом принял 9 мая синод на заседании под председательством патриарха Варфоломея. "Предоставить Святой Церкви Сербии право регулировать административные вопросы между ней и Церковью Северной Македонии в рамках канонического порядка и церковной традиции", - говорится в решении синода КП.Константинопольский патриархат "признает в качестве названия этой церкви "Охридская" (подразумевая область ее юрисдикции только в границах территории государства Северная Македония), как было обещано в письме патриархату и ее предстоятелем, исключая термин "Македонская" и любое другое производное от слова "Македония".
https://ria.ru/20220524/predlozhenie-1790355540.html
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сербия
северная македония
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сербия, северная македония, справки, константинопольский патриархат, сербская православная церковь, скопье, белград (город), религия
13:38 24.05.2022 (обновлено: 14:18 24.05.2022)
 
Сербская православная церковь одобрила автокефальность Македонской

Сербская православная церковь одобрила автокефальность Македонской церкви

© AP Photo / Darko VojinovicПравославные священники у Храма Святого Саввы в Белграде
Православные священники у Храма Святого Саввы в Белграде - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Православные священники у Храма Святого Саввы в Белграде. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 24 мая – РИА Новости. Сербская православная церковь (СПЦ) одобрила автокефальность Македонской православной церкви – Охридской архиепископии (МПЦ – ОА), заявил патриарх Сербский Порфирий в Скопье.
Предстоятель СПЦ находится в столице Северной Македонии, где провел совместную торжественную службу с архиепископом Охридским и македонским Стефаном и многочисленными архиереями СПЦ и МПЦ – ОА.
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"Ваша любовь и молитвы в Белграде и здесь помогли преодолеть искушение, и Господь совершил чудо. Потому что мы не можем одни без других, восстановили единство. Принес вам еще одну радость. Святейший Собор СПЦ единогласно пошел навстречу прошению МПЦ – ОА и одобряет и принимает автокефальность", - заявил сербский патриарх, трансляцию вело ТВ Храм.
Он добавил, что синод СПЦ в сотрудничестве с синодом МПЦ – ОА разработает все технические детали, после чего произойдет официальное провозглашение акта.
"Затем будут извещены все поместные православные церкви, чтобы и они приняли автокефальный статус МПЦ – ОА", – уточнил патриарх Сербский.
Предстоятель Сербской Православной Церкви ответил на приглашение архиепископа Охридского и со вчерашнего дня находится с официальным визитом в Скопье. Архиереи обеих Церквей участвовали в богослужении, которое состоялось в кафедральном соборе святого Климента Охридского в память святых Кирилла и Мефодия, а храм был полон верующими и представителями государственной власти. Это вторая совместная служба менее чем за неделю.
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Главы СПЦ и МПЦ – ОА 19 мая сослужили первую за более чем полвека совместную литургию в соборном храме Святого Саввы в Белграде, тем самым вновь установили литургическое и каноническое общение двух сестринских церквей в соответствии с решением Архиерейского собора СПЦ, который 16 мая приветствовал принятие МПЦ "общепризнанного канонического статуса, статуса широчайшей возможной автономии".
Константинопольский патриархат (КП) признал церковь Северной Македонии в качестве отдельной церкви, решение об этом принял 9 мая синод на заседании под председательством патриарха Варфоломея. "Предоставить Святой Церкви Сербии право регулировать административные вопросы между ней и Церковью Северной Македонии в рамках канонического порядка и церковной традиции", - говорится в решении синода КП.
Константинопольский патриархат "признает в качестве названия этой церкви "Охридская" (подразумевая область ее юрисдикции только в границах территории государства Северная Македония), как было обещано в письме патриархату и ее предстоятелем, исключая термин "Македонская" и любое другое производное от слова "Македония".
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