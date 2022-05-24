https://ria.ru/20220524/tserkov-1790383742.html

Сербская православная церковь одобрила автокефальность Македонской

Сербская православная церковь одобрила автокефальность Македонской - РИА Новости, 24.05.2022

Сербская православная церковь одобрила автокефальность Македонской

Сербская православная церковь (СПЦ) одобрила автокефальность Македонской православной церкви – Охридской архиепископии (МПЦ – ОА), заявил патриарх Сербский... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T13:38

2022-05-24T13:38

2022-05-24T14:18

сербия

северная македония

справки

константинопольский патриархат

сербская православная церковь

скопье

белград (город)

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598083759_0:92:2997:1778_1920x0_80_0_0_98b07ec698a351cf6a8da8ac0b1e56d2.jpg

БЕЛГРАД, 24 мая – РИА Новости. Сербская православная церковь (СПЦ) одобрила автокефальность Македонской православной церкви – Охридской архиепископии (МПЦ – ОА), заявил патриарх Сербский Порфирий в Скопье.Предстоятель СПЦ находится в столице Северной Македонии, где провел совместную торжественную службу с архиепископом Охридским и македонским Стефаном и многочисленными архиереями СПЦ и МПЦ – ОА."Ваша любовь и молитвы в Белграде и здесь помогли преодолеть искушение, и Господь совершил чудо. Потому что мы не можем одни без других, восстановили единство. Принес вам еще одну радость. Святейший Собор СПЦ единогласно пошел навстречу прошению МПЦ – ОА и одобряет и принимает автокефальность", - заявил сербский патриарх, трансляцию вело ТВ Храм.Он добавил, что синод СПЦ в сотрудничестве с синодом МПЦ – ОА разработает все технические детали, после чего произойдет официальное провозглашение акта."Затем будут извещены все поместные православные церкви, чтобы и они приняли автокефальный статус МПЦ – ОА", – уточнил патриарх Сербский.Предстоятель Сербской Православной Церкви ответил на приглашение архиепископа Охридского и со вчерашнего дня находится с официальным визитом в Скопье. Архиереи обеих Церквей участвовали в богослужении, которое состоялось в кафедральном соборе святого Климента Охридского в память святых Кирилла и Мефодия, а храм был полон верующими и представителями государственной власти. Это вторая совместная служба менее чем за неделю.Главы СПЦ и МПЦ – ОА 19 мая сослужили первую за более чем полвека совместную литургию в соборном храме Святого Саввы в Белграде, тем самым вновь установили литургическое и каноническое общение двух сестринских церквей в соответствии с решением Архиерейского собора СПЦ, который 16 мая приветствовал принятие МПЦ "общепризнанного канонического статуса, статуса широчайшей возможной автономии".Константинопольский патриархат (КП) признал церковь Северной Македонии в качестве отдельной церкви, решение об этом принял 9 мая синод на заседании под председательством патриарха Варфоломея. "Предоставить Святой Церкви Сербии право регулировать административные вопросы между ней и Церковью Северной Македонии в рамках канонического порядка и церковной традиции", - говорится в решении синода КП.Константинопольский патриархат "признает в качестве названия этой церкви "Охридская" (подразумевая область ее юрисдикции только в границах территории государства Северная Македония), как было обещано в письме патриархату и ее предстоятелем, исключая термин "Македонская" и любое другое производное от слова "Македония".

https://ria.ru/20220524/predlozhenie-1790355540.html

https://ria.ru/20220524/mefodiy-1790235505.html

https://ria.ru/20220524/prazdnik-1790118323.html

сербия

северная македония

скопье

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сербия, северная македония, справки, константинопольский патриархат, сербская православная церковь, скопье, белград (город), религия