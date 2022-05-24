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СМИ: США могут смягчить экологические требования к бензину из-за роста цен - РИА Новости, 24.05.2022
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СМИ: США могут смягчить экологические требования к бензину из-за роста цен
СМИ: США могут смягчить экологические требования к бензину из-за роста цен - РИА Новости, 24.05.2022
СМИ: США могут смягчить экологические требования к бензину из-за роста цен
Власти США рассматривают возможность отмены ряда экологических нормативов в отношении бензина, чтобы добиться снижения цен на него на внутреннем рынке, передает РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T01:58
2022-05-24T01:58
сша
цены на нефть
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Власти США рассматривают возможность отмены ряда экологических нормативов в отношении бензина, чтобы добиться снижения цен на него на внутреннем рынке, передает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.Согласно его информации, экологические требования в США предписывают нефтеперерабатывающим предприятиям избегать использования недорогих компонентов при производстве летнего бензина, таких как бутан. Однако Белый дом изучает возможность остановки действия данного правила, чтобы снизить затраты на топливо.Окончательно решение на данный счет еще не принято, отмечают собеседники агентства. Белый дом пока никак официально не прокомментировал возможные шаги на данном направлении.В США уже несколько месяцев наблюдается стабильный рост цен на бензин, которые в последние недели регулярно обновляют рекордные значения. На сегодняшний день стоимость бензина на автозаправках страны превышает 4,5 доллара за один галлон, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Попытки действующей администрации противостоять росту цен на топливо до сих пор ощутимых результатов не принесли.
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сша, цены на нефть, в мире
01:58 24.05.2022
 
СМИ: США могут смягчить экологические требования к бензину из-за роста цен

Reuters: власти США могут смягчить экологические требования к бензину ради снижения цен

© AP Photo / Jae C. HongТабло с повышенными ценами на бензин в Лос-Анджелесе, США
Табло с повышенными ценами на бензин в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
Табло с повышенными ценами на бензин в Лос-Анджелесе, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Власти США рассматривают возможность отмены ряда экологических нормативов в отношении бензина, чтобы добиться снижения цен на него на внутреннем рынке, передает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.
Согласно его информации, экологические требования в США предписывают нефтеперерабатывающим предприятиям избегать использования недорогих компонентов при производстве летнего бензина, таких как бутан. Однако Белый дом изучает возможность остановки действия данного правила, чтобы снизить затраты на топливо.
Окончательно решение на данный счет еще не принято, отмечают собеседники агентства. Белый дом пока никак официально не прокомментировал возможные шаги на данном направлении.
В США уже несколько месяцев наблюдается стабильный рост цен на бензин, которые в последние недели регулярно обновляют рекордные значения. На сегодняшний день стоимость бензина на автозаправках страны превышает 4,5 доллара за один галлон, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Попытки действующей администрации противостоять росту цен на топливо до сих пор ощутимых результатов не принесли.
Мужчина на автозаправочной станции в Майами, США - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
00:54
CNN: США могут высвободить топливо из резервов для снижения цен на рынке
 
СШАЦены на нефтьВ мире
 
 
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