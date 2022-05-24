https://ria.ru/20220524/trebovaniya-1790290054.html

СМИ: США могут смягчить экологические требования к бензину из-за роста цен

СМИ: США могут смягчить экологические требования к бензину из-за роста цен - РИА Новости, 24.05.2022

СМИ: США могут смягчить экологические требования к бензину из-за роста цен

Власти США рассматривают возможность отмены ряда экологических нормативов в отношении бензина, чтобы добиться снижения цен на него на внутреннем рынке, передает РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T01:58

2022-05-24T01:58

2022-05-24T01:58

сша

цены на нефть

в мире

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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Власти США рассматривают возможность отмены ряда экологических нормативов в отношении бензина, чтобы добиться снижения цен на него на внутреннем рынке, передает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.Согласно его информации, экологические требования в США предписывают нефтеперерабатывающим предприятиям избегать использования недорогих компонентов при производстве летнего бензина, таких как бутан. Однако Белый дом изучает возможность остановки действия данного правила, чтобы снизить затраты на топливо.Окончательно решение на данный счет еще не принято, отмечают собеседники агентства. Белый дом пока никак официально не прокомментировал возможные шаги на данном направлении.В США уже несколько месяцев наблюдается стабильный рост цен на бензин, которые в последние недели регулярно обновляют рекордные значения. На сегодняшний день стоимость бензина на автозаправках страны превышает 4,5 доллара за один галлон, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Попытки действующей администрации противостоять росту цен на топливо до сих пор ощутимых результатов не принесли.

https://ria.ru/20220524/toplivo-1790288275.html

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, цены на нефть, в мире