https://ria.ru/20220524/toyota-1790307134.html
Toyota приостановит работу заводов в Японии из-за нехватки комплектующих
Toyota приостановит работу заводов в Японии из-за нехватки комплектующих - РИА Новости, 24.05.2022
Toyota приостановит работу заводов в Японии из-за нехватки комплектующих
Автоконцерн Toyota на несколько дней приостановит работу 10 своих заводов в Японии из-за сбоев в поставках комплектующих в связи с локдауном в китайском Шанхае... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T09:15
2022-05-24T09:15
2022-05-24T09:15
экономика
япония
шанхай
toyota (автомобиль)
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ТОКИО, 24 мая – РИА Новости. Автоконцерн Toyota на несколько дней приостановит работу 10 своих заводов в Японии из-за сбоев в поставках комплектующих в связи с локдауном в китайском Шанхае после вспышки COVID-19."В связи с нехваткой комплектующих на фоне локдауна в Шанхае нами было принято решение остановить работу некоторых наших заводов в мае и июне", - отмечается в сообщении японского автоконцерна.В частности, с 25 по 27 мая будут остановлены 16 линий на 10 заводах в Японии. Кроме этого, четыре линии на трех заводах будут также остановлены в период с 1 по 3 июня.Всего у автоконцерна в Японии 14 заводов с 28 линиями.
https://ria.ru/20220225/komplektuyuschie-1775145559.html
япония
шанхай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, япония, шанхай, toyota (автомобиль)
Toyota приостановит работу заводов в Японии из-за нехватки комплектующих
Toyota приостановит работу десяти заводов в Японии из-за сбоев в поставках комплектующих