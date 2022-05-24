https://ria.ru/20220524/toyota-1790307134.html

Toyota приостановит работу заводов в Японии из-за нехватки комплектующих

Toyota приостановит работу заводов в Японии из-за нехватки комплектующих - РИА Новости, 24.05.2022

Toyota приостановит работу заводов в Японии из-за нехватки комплектующих

Автоконцерн Toyota на несколько дней приостановит работу 10 своих заводов в Японии из-за сбоев в поставках комплектующих в связи с локдауном в китайском Шанхае... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T09:15

2022-05-24T09:15

2022-05-24T09:15

экономика

япония

шанхай

toyota (автомобиль)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152684/17/1526841749_0:69:3001:1757_1920x0_80_0_0_0628c486039a5600eb051177fa6d7782.jpg

ТОКИО, 24 мая – РИА Новости. Автоконцерн Toyota на несколько дней приостановит работу 10 своих заводов в Японии из-за сбоев в поставках комплектующих в связи с локдауном в китайском Шанхае после вспышки COVID-19."В связи с нехваткой комплектующих на фоне локдауна в Шанхае нами было принято решение остановить работу некоторых наших заводов в мае и июне", - отмечается в сообщении японского автоконцерна.В частности, с 25 по 27 мая будут остановлены 16 линий на 10 заводах в Японии. Кроме этого, четыре линии на трех заводах будут также остановлены в период с 1 по 3 июня.Всего у автоконцерна в Японии 14 заводов с 28 линиями.

https://ria.ru/20220225/komplektuyuschie-1775145559.html

япония

шанхай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, япония, шанхай, toyota (автомобиль)