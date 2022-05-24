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Toyota приостановит работу заводов в Японии из-за нехватки комплектующих - РИА Новости, 24.05.2022
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Toyota приостановит работу заводов в Японии из-за нехватки комплектующих
Toyota приостановит работу заводов в Японии из-за нехватки комплектующих - РИА Новости, 24.05.2022
Toyota приостановит работу заводов в Японии из-за нехватки комплектующих
Автоконцерн Toyota на несколько дней приостановит работу 10 своих заводов в Японии из-за сбоев в поставках комплектующих в связи с локдауном в китайском Шанхае... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T09:15
2022-05-24T09:15
экономика
япония
шанхай
toyota (автомобиль)
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ТОКИО, 24 мая – РИА Новости. Автоконцерн Toyota на несколько дней приостановит работу 10 своих заводов в Японии из-за сбоев в поставках комплектующих в связи с локдауном в китайском Шанхае после вспышки COVID-19."В связи с нехваткой комплектующих на фоне локдауна в Шанхае нами было принято решение остановить работу некоторых наших заводов в мае и июне", - отмечается в сообщении японского автоконцерна.В частности, с 25 по 27 мая будут остановлены 16 линий на 10 заводах в Японии. Кроме этого, четыре линии на трех заводах будут также остановлены в период с 1 по 3 июня.Всего у автоконцерна в Японии 14 заводов с 28 линиями.
https://ria.ru/20220225/komplektuyuschie-1775145559.html
япония
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экономика, япония, шанхай, toyota (автомобиль)
09:15 24.05.2022
 
Toyota приостановит работу заводов в Японии из-за нехватки комплектующих

Toyota приостановит работу десяти заводов в Японии из-за сбоев в поставках комплектующих

© AP Photo / Shizuo KambayashiЛоготип компании Toyota
Логотип компании Toyota - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Логотип компании Toyota. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 24 мая – РИА Новости. Автоконцерн Toyota на несколько дней приостановит работу 10 своих заводов в Японии из-за сбоев в поставках комплектующих в связи с локдауном в китайском Шанхае после вспышки COVID-19.
"В связи с нехваткой комплектующих на фоне локдауна в Шанхае нами было принято решение остановить работу некоторых наших заводов в мае и июне", - отмечается в сообщении японского автоконцерна.
В частности, с 25 по 27 мая будут остановлены 16 линий на 10 заводах в Японии. Кроме этого, четыре линии на трех заводах будут также остановлены в период с 1 по 3 июня.
Всего у автоконцерна в Японии 14 заводов с 28 линиями.
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ЭкономикаЯпонияШанхайToyota (автомобиль)
 
 
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