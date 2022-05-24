https://ria.ru/20220524/svyazi-1790287168.html

Экономические связи России и Китая будут расти еще быстрее, заявил Лавров

Экономические связи России и Китая будут расти еще быстрее, заявил Лавров - РИА Новости, 24.05.2022

Экономические связи России и Китая будут расти еще быстрее, заявил Лавров

Сейчас, когда Запад занимает позицию диктатора, экономические связи России с Китаем будут развиваться еще быстрее, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T00:06

2022-05-24T00:06

2022-05-24T00:06

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россия

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Сейчас, когда Запад занимает позицию диктатора, экономические связи России с Китаем будут развиваться еще быстрее, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров."Экономически взаимная выгода налицо. Сейчас, когда Запад занимает позицию диктатора, наши экономические связи с Китаем будут расти еще быстрее. Это помимо прямого дохода в государственный бюджет дает нам возможность реализовывать планы по подъему Дальнего Востока и Восточной Сибири", - сказал Лавров, выступая в рамках проекта Гимназии имени Евгения Примакова "100 вопросов лидеру".

https://ria.ru/20220523/evraziya-1790286485.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

китай, россия, в мире