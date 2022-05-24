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Экономические связи России и Китая будут расти еще быстрее, заявил Лавров - РИА Новости, 24.05.2022
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Экономические связи России и Китая будут расти еще быстрее, заявил Лавров
Экономические связи России и Китая будут расти еще быстрее, заявил Лавров - РИА Новости, 24.05.2022
Экономические связи России и Китая будут расти еще быстрее, заявил Лавров
Сейчас, когда Запад занимает позицию диктатора, экономические связи России с Китаем будут развиваться еще быстрее, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T00:06
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Сейчас, когда Запад занимает позицию диктатора, экономические связи России с Китаем будут развиваться еще быстрее, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров."Экономически взаимная выгода налицо. Сейчас, когда Запад занимает позицию диктатора, наши экономические связи с Китаем будут расти еще быстрее. Это помимо прямого дохода в государственный бюджет дает нам возможность реализовывать планы по подъему Дальнего Востока и Восточной Сибири", - сказал Лавров, выступая в рамках проекта Гимназии имени Евгения Примакова "100 вопросов лидеру".
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китай, россия, в мире
00:06 24.05.2022
 
Экономические связи России и Китая будут расти еще быстрее, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что экономические связи России и Китая будут расти еще быстрее

CC BY-SA 2.5 / Baycrest / Rail tracks at Manzhouli Railway StationЖелезнодорожная станция, КНР
Железнодорожная станция, КНР - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
CC BY-SA 2.5 / Baycrest / Rail tracks at Manzhouli Railway Station
Железнодорожная станция, КНР. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Сейчас, когда Запад занимает позицию диктатора, экономические связи России с Китаем будут развиваться еще быстрее, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Экономически взаимная выгода налицо. Сейчас, когда Запад занимает позицию диктатора, наши экономические связи с Китаем будут расти еще быстрее. Это помимо прямого дохода в государственный бюджет дает нам возможность реализовывать планы по подъему Дальнего Востока и Восточной Сибири", - сказал Лавров, выступая в рамках проекта Гимназии имени Евгения Примакова "100 вопросов лидеру".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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Лавров заявил о необходимости обустроить "самый перспективный регион мира"
 
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