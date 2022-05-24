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Экономические связи России и Китая будут расти еще быстрее, заявил Лавров
Экономические связи России и Китая будут расти еще быстрее, заявил Лавров - РИА Новости, 24.05.2022
Экономические связи России и Китая будут расти еще быстрее, заявил Лавров
Сейчас, когда Запад занимает позицию диктатора, экономические связи России с Китаем будут развиваться еще быстрее, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T00:06
2022-05-24T00:06
2022-05-24T00:06
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Сейчас, когда Запад занимает позицию диктатора, экономические связи России с Китаем будут развиваться еще быстрее, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров."Экономически взаимная выгода налицо. Сейчас, когда Запад занимает позицию диктатора, наши экономические связи с Китаем будут расти еще быстрее. Это помимо прямого дохода в государственный бюджет дает нам возможность реализовывать планы по подъему Дальнего Востока и Восточной Сибири", - сказал Лавров, выступая в рамках проекта Гимназии имени Евгения Примакова "100 вопросов лидеру".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, в мире
Экономические связи России и Китая будут расти еще быстрее, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что экономические связи России и Китая будут расти еще быстрее