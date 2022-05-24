11:37 24.05.2022 (обновлено: 12:41 24.05.2022)
Город Светлодарск перешел под контроль сил ДНР
Штаб теробороны ДНР: город Светлодарск перешел под оперативный контроль сил республики
Военнослужащий ДНР на САУ 2С1 "Гвоздика". Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 мая — РИА Новости. Город Светлодарск перешел под оперативный контроль сил Донецкой Народной Республики, сообщил в Telegram штаб территориальной обороны ДНР.
"Продолжается зачистка вражеского элемента", — добавили в ведомстве.
Там отметили, что силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских подразделений освобождают территорию от украинских войск и националистов, на сегодня общее число занятых населенных пунктов — 217.
Ранее во вторник мэр Дебальцево Игорь Захаревич заявил, что на здании мэрии Светлодарска подняли флаг России. В городе находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций — Углегорская ТЭС.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта ей удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.