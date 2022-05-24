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Город Светлодарск перешел под контроль сил ДНР - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/svetlodarsk-1790340888.html
Город Светлодарск перешел под контроль сил ДНР
Город Светлодарск перешел под контроль сил ДНР - РИА Новости, 24.05.2022
Город Светлодарск перешел под контроль сил ДНР
Город Светлодарск перешел под оперативный контроль сил Донецкой Народной Республики, сообщил в Telegram штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:37
2022-05-24T12:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
светлодарск
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ДОНЕЦК, 24 мая — РИА Новости. Город Светлодарск перешел под оперативный контроль сил Донецкой Народной Республики, сообщил в Telegram штаб территориальной обороны ДНР.Там отметили, что силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских подразделений освобождают территорию от украинских войск и националистов, на сегодня общее число занятых населенных пунктов — 217.Ранее во вторник мэр Дебальцево Игорь Захаревич заявил, что на здании мэрии Светлодарска подняли флаг России. В городе находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций — Углегорская ТЭС.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта ей удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
донецкая народная республика
светлодарск
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в мире, донецкая народная республика, светлодарск
11:37 24.05.2022 (обновлено: 12:41 24.05.2022)
 
Город Светлодарск перешел под контроль сил ДНР

Штаб теробороны ДНР: город Светлодарск перешел под оперативный контроль сил республики

© РИА Новости / Андрей КоцВоеннослужащий ДНР на САУ 2С1 "Гвоздика"
Военнослужащий ДНР на САУ 2С1 Гвоздика - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Военнослужащий ДНР на САУ 2С1 "Гвоздика". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 мая — РИА Новости. Город Светлодарск перешел под оперативный контроль сил Донецкой Народной Республики, сообщил в Telegram штаб территориальной обороны ДНР.
"Продолжается зачистка вражеского элемента", — добавили в ведомстве.
Там отметили, что силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских подразделений освобождают территорию от украинских войск и националистов, на сегодня общее число занятых населенных пунктов — 217.
Ранее во вторник мэр Дебальцево Игорь Захаревич заявил, что на здании мэрии Светлодарска подняли флаг России. В городе находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций — Углегорская ТЭС.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта ей удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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