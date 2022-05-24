https://ria.ru/20220524/svetlodarsk-1790340888.html

Город Светлодарск перешел под контроль сил ДНР

Город Светлодарск перешел под контроль сил ДНР - РИА Новости, 24.05.2022

Город Светлодарск перешел под контроль сил ДНР

Город Светлодарск перешел под оперативный контроль сил Донецкой Народной Республики, сообщил в Telegram штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T11:37

2022-05-24T11:37

2022-05-24T12:41

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

светлодарск

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ДОНЕЦК, 24 мая — РИА Новости. Город Светлодарск перешел под оперативный контроль сил Донецкой Народной Республики, сообщил в Telegram штаб территориальной обороны ДНР.Там отметили, что силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских подразделений освобождают территорию от украинских войск и националистов, на сегодня общее число занятых населенных пунктов — 217.Ранее во вторник мэр Дебальцево Игорь Захаревич заявил, что на здании мэрии Светлодарска подняли флаг России. В городе находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций — Углегорская ТЭС.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта ей удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецкая народная республика

светлодарск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, светлодарск