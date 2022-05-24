https://ria.ru/20220524/svetlodarsk-1790330322.html
На здании мэрии Светлодарска в Донбассе подняли флаг России
На здании мэрии Светлодарска в Донбассе подняли флаг России - РИА Новости, 24.05.2022
На здании мэрии Светлодарска в Донбассе подняли флаг России
Российский флаг поднят на здании администрации Светлодарска в Донбассе, расположенного к северу от Дебальцево, сообщил мэр Дебальцево Игорь Захаревич. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:08
2022-05-24T11:08
2022-05-24T11:55
специальная военная операция на украине
в мире
светлодарск
дебальцево
европа
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Российский флаг поднят на здании администрации Светлодарска в Донбассе, расположенного к северу от Дебальцево, сообщил мэр Дебальцево Игорь Захаревич."Сейчас в Светлодарске уже появился российский флаг, и то, что это вывешено на здании Светлодарской администрации, это я вам подтверждаю", - приводит Донецкое агентство новостей слова Захаревича.Светлодарск находится в 18 км от Дебальцево. В городе находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций — Углегорская ТЭС.
https://radiosputnik.ria.ru/20220524/melitopol-1790308564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, светлодарск, дебальцево, европа
11:08 24.05.2022 (обновлено: 11:55 24.05.2022)
На здании мэрии Светлодарска в Донбассе подняли флаг России
На здании мэрии Светлодарска в Донбассе подняли флаг России