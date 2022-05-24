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На здании мэрии Светлодарска в Донбассе подняли флаг России - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/svetlodarsk-1790330322.html
На здании мэрии Светлодарска в Донбассе подняли флаг России
На здании мэрии Светлодарска в Донбассе подняли флаг России - РИА Новости, 24.05.2022
На здании мэрии Светлодарска в Донбассе подняли флаг России
Российский флаг поднят на здании администрации Светлодарска в Донбассе, расположенного к северу от Дебальцево, сообщил мэр Дебальцево Игорь Захаревич. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:08
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специальная военная операция на украине
в мире
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дебальцево
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Российский флаг поднят на здании администрации Светлодарска в Донбассе, расположенного к северу от Дебальцево, сообщил мэр Дебальцево Игорь Захаревич."Сейчас в Светлодарске уже появился российский флаг, и то, что это вывешено на здании Светлодарской администрации, это я вам подтверждаю", - приводит Донецкое агентство новостей слова Захаревича.Светлодарск находится в 18 км от Дебальцево. В городе находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций — Углегорская ТЭС.
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в мире, светлодарск, дебальцево, европа
11:08 24.05.2022 (обновлено: 11:55 24.05.2022)
 
На здании мэрии Светлодарска в Донбассе подняли флаг России

На здании мэрии Светлодарска в Донбассе подняли флаг России

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Российский флаг поднят на здании администрации Светлодарска в Донбассе, расположенного к северу от Дебальцево, сообщил мэр Дебальцево Игорь Захаревич.
"Сейчас в Светлодарске уже появился российский флаг, и то, что это вывешено на здании Светлодарской администрации, это я вам подтверждаю", - приводит Донецкое агентство новостей слова Захаревича.
Светлодарск находится в 18 км от Дебальцево. В городе находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций — Углегорская ТЭС.
Фонтаны на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
09:29В мире
В Мелитополе подняли флаг России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСветлодарскДебальцевоЕвропа
 
 
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