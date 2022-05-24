https://ria.ru/20220524/svetlodarsk-1790330322.html

На здании мэрии Светлодарска в Донбассе подняли флаг России

На здании мэрии Светлодарска в Донбассе подняли флаг России - РИА Новости, 24.05.2022

На здании мэрии Светлодарска в Донбассе подняли флаг России

Российский флаг поднят на здании администрации Светлодарска в Донбассе, расположенного к северу от Дебальцево, сообщил мэр Дебальцево Игорь Захаревич. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T11:08

2022-05-24T11:08

2022-05-24T11:55

специальная военная операция на украине

в мире

светлодарск

дебальцево

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752798555_0:127:2424:1490_1920x0_80_0_0_13d4707a3663013b38932c855ca9628b.jpg

ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Российский флаг поднят на здании администрации Светлодарска в Донбассе, расположенного к северу от Дебальцево, сообщил мэр Дебальцево Игорь Захаревич."Сейчас в Светлодарске уже появился российский флаг, и то, что это вывешено на здании Светлодарской администрации, это я вам подтверждаю", - приводит Донецкое агентство новостей слова Захаревича.Светлодарск находится в 18 км от Дебальцево. В городе находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций — Углегорская ТЭС.

https://radiosputnik.ria.ru/20220524/melitopol-1790308564.html

светлодарск

дебальцево

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, светлодарск, дебальцево, европа