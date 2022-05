"Сургутнефтегазу" разрешили продолжать обращать бумаги за границей

https://ria.ru/20220524/surgutneftegaz-1790429834.html

"Сургутнефтегаз" получил у властей разрешение на продолжение обращения его ценных бумаг за пределами РФ, следует из материалов компании.

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. "Сургутнефтегаз" получил у властей разрешение на продолжение обращения его ценных бумаг за пределами РФ, следует из материалов компании."Сургутнефтегаз" получил разрешение на продолжение обращения за пределами Российской Федерации акций "Сургутнефтегаза", - говорится в сообщении. Речь идет о двух программах американских депозитарных расписок (АДР) - на обыкновенные и привилегированные акции. Депозитарием выступает The Bank of New York Mellon.В середине апреля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки должны пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции. ЦБ РФ пояснял 19 апреля, что российские эмитенты обязаны до 5 мая инициировать делистинг своих иностранных депозитарных расписок или запросить у кабмина разрешение на продолжение их обращения.

