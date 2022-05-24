https://ria.ru/20220524/suraev-1790125702.html
Биография Максима Сураева
Биография Максима Сураева - РИА Новости, 24.05.2022
Биография Максима Сураева
Летчик-космонавт, Герой России Максим Викторович Сураев родился 24 мая 1972 года в Челябинске. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T00:26
2022-05-24T00:26
2022-05-24T00:26
справки
максим сураев
челябинск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790128438_0:0:2883:1623_1920x0_80_0_0_81662100f9714a4532d8ac6ea422ef47.jpg
Летчик-космонавт, Герой России Максим Викторович Сураев родился 24 мая 1972 года в Челябинске. В 1994 году с отличием окончил Качинское высшее военное авиационное училище летчиков имени А.Ф. Мясникова по специальности "Командно-тактическая истребительная авиация", в 1997 году – Военно-воздушную инженерную академию имени профессора Н.Е. Жуковского по специальности "Исследования, испытания и применение авиационной техники и вооружения", в 2007 году – Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности "юриспруденция".В 1994-1997 годах после окончания авиационного училища проходил службу в частях ВВС России. Освоил самолеты Л-39, Су-27. Имеет общий налет около 700 часов. Военный летчик 3-го класса. Инструктор парашютно-десантной подготовки. Совершил более 100 прыжков с парашютом. Имеет квалификацию "офицер-водолаз".24 июня 1997 года приказом Министерства обороны РФ был зачислен кандидатом в космонавты-испытатели в отряд космонавтов НИИ Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (НИИ ЦПК).28 июля 1997 года был рекомендован к зачислению в отряд космонавтов НИИ ЦПК. В декабре 1999 года после прохождения общекосмической подготовки Сураеву была присвоена квалификация космонавта-испытателя.С января 2000 года проходил подготовку по программе полетов на МКС.С 30 сентября 2009 года по 18 марта 2010 года совершил первый полет в космос, был командиром ТПК "Союз ТМА-16" и бортинженером 21-й и 22-й основных экспедиций на МКС. Общая продолжительность экспедиции составила 169 суток. В ходе полета выполнил выход в открытый космос продолжительностью 5 часов 44 минуты. С 28 мая по 10 ноября 2014 года совершил второй полет в космос в качестве командира корабля "Союз ТМА-13М", члена 40-й и 41-й основных экспедиций МКС. Продолжительность полета составила 165 суток. Во время полета совершил выход в открытый космос продолжительностью 3 часа 41 минуту.Максим Сураев во время пребывания на станции стал первым российским космонавтом, ведущим интернет-блог, в котором рассказывал о жизни на борту МКС, ежедневной работе в космосе и программе научных экспериментов. С 2011 года член партии "Единая Россия". В 2011 году участвовал в выборах в Государственную Думу VI созыва от Московской области, но избран не был.В мае 2016 года принимал участие в праймериз партии "Единая Россия", выдвигался по одномандатному округу №117 (Балашихинский одномандатный избирательный округ) и занял первое место (78,15% голосов), при выдвижении по списку (Московская область) занял второе место (25,61% голосов).18 сентября 2016 года был избран депутатом Государственной Думы VII созыва от Балашихинского одномандатного избирательного округа. Получил поддержку 54,69% избирателей округа.23 сентября 2016 года приказом начальника ЦПК освобожден от должности космонавт-испытатель 2-го класса и уволен из ЦПК в связи с избранием депутатом Государственной Думы РФ. В 2016-2021 годах – депутат Государственной думы РФ.Входил в комитет Госдумы по транспорту и строительству.Герой Российской Федерации (2010).Летчик-космонавт Российской Федерации (2010).Полковник (2006, с 2012 года – в запасе).Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2016), медалью "За заслуги в освоении космоса" (2011) и другими наградами.Почетный гражданин Ногинского муниципального района Московской области (2010). В Ногинском районе Подмосковья общеобразовательной школе №5 присвоено имя Героя России космонавта Максима Сураева, выпускником которой он является. В Московской области также проходит турнир по регби на призы Героя России летчика-космонавта Максима Сураева. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790128438_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_0e5c3656003fe2a5a0665159516d0311.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, максим сураев, челябинск
Летчик-космонавт, Герой России Максим Викторович Сураев родился 24 мая 1972 года
в Челябинске.
В 1994 году с отличием окончил
Качинское высшее военное авиационное училище летчиков имени А.Ф. Мясникова по специальности "Командно-тактическая истребительная авиация", в 1997 году – Военно-воздушную инженерную академию имени профессора Н.Е. Жуковского по специальности "Исследования, испытания и применение авиационной техники и вооружения", в 2007 году – Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности "юриспруденция".
В 1994-1997 годах после окончания авиационного училища проходил
службу в частях ВВС России. Освоил самолеты Л-39, Су-27. Имеет общий налет около 700 часов. Военный летчик 3-го класса. Инструктор парашютно-десантной подготовки. Совершил более 100 прыжков с парашютом. Имеет квалификацию "офицер-водолаз".
24 июня 1997 года приказом Министерства обороны РФ был зачислен кандидатом в космонавты-испытатели в отряд космонавтов НИИ Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (НИИ ЦПК).
28 июля 1997 года был рекомендован
к зачислению в отряд космонавтов НИИ ЦПК.
В декабре 1999 года после прохождения общекосмической подготовки Сураеву была присвоена квалификация космонавта-испытателя.
С января 2000 года проходил подготовку по программе полетов на МКС.
С 30 сентября 2009 года по 18 марта 2010 года совершил первый полет в космос
, был командиром ТПК "Союз ТМА-16" и бортинженером 21-й и 22-й основных экспедиций на МКС. Общая продолжительность экспедиции составила 169 суток. В ходе полета выполнил выход в открытый космос продолжительностью 5 часов 44 минуты.
С 28 мая по 10 ноября 2014 года совершил второй полет в космос в качестве командира корабля "Союз ТМА-13М", члена 40-й и 41-й основных экспедиций МКС. Продолжительность полета составила 165 суток. Во время полета совершил выход в открытый космос продолжительностью 3 часа 41 минуту.
Максим Сураев во время пребывания на станции стал
первым российским космонавтом, ведущим интернет-блог, в котором рассказывал о жизни на борту МКС, ежедневной работе в космосе и программе научных экспериментов.
С 2011 года
член партии "Единая Россия".
В 2011 году участвовал в выборах в Государственную Думу VI созыва от Московской области, но избран не был.
В мае 2016 года принимал участие в праймериз партии "Единая Россия", выдвигался по одномандатному округу №117 (Балашихинский одномандатный избирательный округ) и занял первое место (78,15% голосов), при выдвижении по списку (Московская область) занял второе место (25,61% голосов).
18 сентября 2016 года был избран депутатом Государственной Думы VII созыва от Балашихинского одномандатного избирательного округа. Получил поддержку 54,69% избирателей округа.
23 сентября 2016 года приказом начальника ЦПК освобожден
от должности космонавт-испытатель 2-го класса и уволен из ЦПК в связи с избранием депутатом Государственной Думы РФ.
В 2016-2021 годах
– депутат Государственной думы РФ.
Входил
в комитет Госдумы по транспорту и строительству.
Герой Российской Федерации (2010).
Летчик-космонавт Российской Федерации (2010
).
Полковник (2006, с 2012 года – в запасе).
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2016
), медалью "За заслуги в освоении космоса" (2011
) и другими наградами.
Почетный гражданин Ногинского муниципального района Московской области (2010
).
В Ногинском районе Подмосковья общеобразовательной школе №5 присвоено
имя Героя России космонавта Максима Сураева, выпускником которой он является.
В Московской области также проходит
турнир по регби на призы Героя России летчика-космонавта Максима Сураева.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников