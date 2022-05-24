https://ria.ru/20220524/suraev-1790125702.html

Биография Максима Сураева

Биография Максима Сураева - РИА Новости, 24.05.2022

Биография Максима Сураева

Летчик-космонавт, Герой России Максим Викторович Сураев родился 24 мая 1972 года в Челябинске. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T00:26

2022-05-24T00:26

2022-05-24T00:26

справки

максим сураев

челябинск

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Летчик-космонавт, Герой России Максим Викторович Сураев родился 24 мая 1972 года в Челябинске. В 1994 году с отличием окончил Качинское высшее военное авиационное училище летчиков имени А.Ф. Мясникова по специальности "Командно-тактическая истребительная авиация", в 1997 году – Военно-воздушную инженерную академию имени профессора Н.Е. Жуковского по специальности "Исследования, испытания и применение авиационной техники и вооружения", в 2007 году – Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности "юриспруденция".В 1994-1997 годах после окончания авиационного училища проходил службу в частях ВВС России. Освоил самолеты Л-39, Су-27. Имеет общий налет около 700 часов. Военный летчик 3-го класса. Инструктор парашютно-десантной подготовки. Совершил более 100 прыжков с парашютом. Имеет квалификацию "офицер-водолаз".24 июня 1997 года приказом Министерства обороны РФ был зачислен кандидатом в космонавты-испытатели в отряд космонавтов НИИ Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (НИИ ЦПК).28 июля 1997 года был рекомендован к зачислению в отряд космонавтов НИИ ЦПК. В декабре 1999 года после прохождения общекосмической подготовки Сураеву была присвоена квалификация космонавта-испытателя.С января 2000 года проходил подготовку по программе полетов на МКС.С 30 сентября 2009 года по 18 марта 2010 года совершил первый полет в космос, был командиром ТПК "Союз ТМА-16" и бортинженером 21-й и 22-й основных экспедиций на МКС. Общая продолжительность экспедиции составила 169 суток. В ходе полета выполнил выход в открытый космос продолжительностью 5 часов 44 минуты. С 28 мая по 10 ноября 2014 года совершил второй полет в космос в качестве командира корабля "Союз ТМА-13М", члена 40-й и 41-й основных экспедиций МКС. Продолжительность полета составила 165 суток. Во время полета совершил выход в открытый космос продолжительностью 3 часа 41 минуту.Максим Сураев во время пребывания на станции стал первым российским космонавтом, ведущим интернет-блог, в котором рассказывал о жизни на борту МКС, ежедневной работе в космосе и программе научных экспериментов. С 2011 года член партии "Единая Россия". В 2011 году участвовал в выборах в Государственную Думу VI созыва от Московской области, но избран не был.В мае 2016 года принимал участие в праймериз партии "Единая Россия", выдвигался по одномандатному округу №117 (Балашихинский одномандатный избирательный округ) и занял первое место (78,15% голосов), при выдвижении по списку (Московская область) занял второе место (25,61% голосов).18 сентября 2016 года был избран депутатом Государственной Думы VII созыва от Балашихинского одномандатного избирательного округа. Получил поддержку 54,69% избирателей округа.23 сентября 2016 года приказом начальника ЦПК освобожден от должности космонавт-испытатель 2-го класса и уволен из ЦПК в связи с избранием депутатом Государственной Думы РФ. В 2016-2021 годах – депутат Государственной думы РФ.Входил в комитет Госдумы по транспорту и строительству.Герой Российской Федерации (2010).Летчик-космонавт Российской Федерации (2010).Полковник (2006, с 2012 года – в запасе).Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2016), медалью "За заслуги в освоении космоса" (2011) и другими наградами.Почетный гражданин Ногинского муниципального района Московской области (2010). В Ногинском районе Подмосковья общеобразовательной школе №5 присвоено имя Героя России космонавта Максима Сураева, выпускником которой он является. В Московской области также проходит турнир по регби на призы Героя России летчика-космонавта Максима Сураева. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, максим сураев, челябинск