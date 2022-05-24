https://ria.ru/20220524/stroitelstvo-1790320783.html

В Вологде построят новую школу в рамках госпрограммы развития образования

В Вологде построят новую школу в рамках госпрограммы развития образования - РИА Новости, 24.05.2022

В Вологде построят новую школу в рамках госпрограммы развития образования

Вологодская область получит из федерального бюджета почти 200 миллионов рублей на строительство 150-местной начальной школы в микрорайоне Прилуки областного... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T10:34

2022-05-24T10:34

2022-05-24T10:34

вологодская область

вологда

общество

школа

строительство

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ВОЛОГДА, 24 мая – РИА Новости. Вологодская область получит из федерального бюджета почти 200 миллионов рублей на строительство 150-местной начальной школы в микрорайоне Прилуки областного центра, сообщил на оперативном совещании в правительстве области губернатор Олег Кувшинников."Хорошие новости для Вологодчины. Новой современной школе в Прилуках в Вологде быть. Наш регион получил из федерального бюджета субсидии по госпрограмме "Развитие образования". Первый транш для строительства вологодской школы получим в ближайшее время. Строительство образовательного учреждения начнется в 2023, а закончится в 2024 году", - сказал глава региона.По данным городской администрации, сейчас в действующей школе в Прилуках учатся более 200 учеников начальных и столько же учеников средних классов. Новая школа позволит решить проблему двусменного обучения. Проектно-сметная документация на школу по улице Строителей разработана и одобрена в прошлом году. Здание будет двухэтажным со спортивным и актовым залами, пищеблоком и медицинским кабинетом.

https://ria.ru/20220516/stipendii-1788810717.html

вологда

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вологда, общество, школа, строительство