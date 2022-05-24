https://ria.ru/20220524/stroitelstvo-1790320783.html
В Вологде построят новую школу в рамках госпрограммы развития образования
В Вологде построят новую школу в рамках госпрограммы развития образования - РИА Новости, 24.05.2022
В Вологде построят новую школу в рамках госпрограммы развития образования
Вологодская область получит из федерального бюджета почти 200 миллионов рублей на строительство 150-местной начальной школы в микрорайоне Прилуки областного... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T10:34
2022-05-24T10:34
2022-05-24T10:34
вологодская область
вологда
общество
школа
строительство
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ВОЛОГДА, 24 мая – РИА Новости. Вологодская область получит из федерального бюджета почти 200 миллионов рублей на строительство 150-местной начальной школы в микрорайоне Прилуки областного центра, сообщил на оперативном совещании в правительстве области губернатор Олег Кувшинников."Хорошие новости для Вологодчины. Новой современной школе в Прилуках в Вологде быть. Наш регион получил из федерального бюджета субсидии по госпрограмме "Развитие образования". Первый транш для строительства вологодской школы получим в ближайшее время. Строительство образовательного учреждения начнется в 2023, а закончится в 2024 году", - сказал глава региона.По данным городской администрации, сейчас в действующей школе в Прилуках учатся более 200 учеников начальных и столько же учеников средних классов. Новая школа позволит решить проблему двусменного обучения. Проектно-сметная документация на школу по улице Строителей разработана и одобрена в прошлом году. Здание будет двухэтажным со спортивным и актовым залами, пищеблоком и медицинским кабинетом.
https://ria.ru/20220516/stipendii-1788810717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологда, общество, школа, строительство