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Силы НАТО провели стрельбы из систем залпового огня в ходе учений в Эстонии

Силы НАТО провели стрельбы из систем залпового огня в ходе учений в Эстонии - РИА Новости, 24.05.2022

Силы НАТО провели стрельбы из систем залпового огня в ходе учений в Эстонии

Силы НАТО провели стрельбы из реактивных систем залпового огня в ходе учений "Еж" 2022, которые проходят в Эстонии, сообщил во вторник Главный штаб Сил обороны... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T19:26

2022-05-24T19:26

2022-05-24T19:26

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ХЕЛЬСИНКИ, 24 мая - РИА Новости. Силы НАТО провели стрельбы из реактивных систем залпового огня в ходе учений "Еж" 2022, которые проходят в Эстонии, сообщил во вторник Главный штаб Сил обороны страны.Учения "Еж" проходят с 16 мая по 3 июня, в них принимают участие более 15 тысяч эстонских военнослужащих, а также союзников из 10 стран НАТО и партнеров альянса. Целью маневров является проверка боеготовности и оценка международного взаимодействия при реагировании на различные угрозы."19-я батарея 26-го Королевского артиллерийского полка Великобритании произвела выстрелы из реактивной системы залпового огня M270 (Multiple Launch Rocket System - MLRS) на центральном полигоне Сил обороны в Харьюском уезде. В то же время союзные силы США обстреляли морские цели к северу от полуострова Ундва на Сааремаа из реактивной системы залпового огня M142 HIMARS", - говорится в сообщении.По словам лейтенанта Лорена Бейли, офицера по безопасности стрельбы британского подразделения, MLRS - единственное высокоточное оружие в британской армии. "Оно способно менее чем за минуту выпустить до 12 ракет на дальность до 84 километров", - цитирует Бейли пресс-служба."Еж" - это крупнейшие учения Сил обороны Эстонии. Ранее они проводились в 2008, 2015 и 2018 годах.

https://ria.ru/20220524/ucheniya-1790435412.html

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в мире, космос - риа наука, эстония, великобритания, сша, нато