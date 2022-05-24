https://ria.ru/20220524/strelba-1790507994.html

Полиция Техаса задержала подозреваемого в стрельбе в начальной школе

Полиция Техаса задержала подозреваемого в стрельбе в начальной школе - РИА Новости, 24.05.2022

Полиция Техаса задержала подозреваемого в стрельбе в начальной школе

Полиция американского штата Техас задержала подозреваемого в стрельбе, который ранее во вторник забаррикадировался в начальной школе в городе Ювалде, передает... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T22:15

2022-05-24T22:15

2022-05-24T22:15

в мире

сша

техас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754691753_0:0:3394:1909_1920x0_80_0_0_757635148facb39781c8cb7bf1790325.jpg

ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Полиция американского штата Техас задержала подозреваемого в стрельбе, который ранее во вторник забаррикадировался в начальной школе в городе Ювалде, передает телеканал ABC со ссылкой на правоохранителей.Местная полиция пока официально не подтвердила данную информацию. Также остается неясным, пострадал ли кто-либо в результате стрельбы. Телеканал Fox News со ссылкой на мэра города Дона Маклафлина ранее сообщил, что "один человек получил ранение", после чего стрелявший побежал в здание школы, где забаррикадировался.Несколько очевидцев произошедшего заявили ранее журналистам, что слышали звуки стрельбы, однако не ясно, открывал ли подозреваемый огонь на территории учебного учреждения.

https://ria.ru/20220517/buffalo-1789024395.html

сша

техас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, техас