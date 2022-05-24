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Полиция Техаса задержала подозреваемого в стрельбе в начальной школе - РИА Новости, 24.05.2022
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Полиция Техаса задержала подозреваемого в стрельбе в начальной школе
Полиция Техаса задержала подозреваемого в стрельбе в начальной школе - РИА Новости, 24.05.2022
Полиция Техаса задержала подозреваемого в стрельбе в начальной школе
Полиция американского штата Техас задержала подозреваемого в стрельбе, который ранее во вторник забаррикадировался в начальной школе в городе Ювалде, передает... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T22:15
2022-05-24T22:15
в мире
сша
техас
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Полиция американского штата Техас задержала подозреваемого в стрельбе, который ранее во вторник забаррикадировался в начальной школе в городе Ювалде, передает телеканал ABC со ссылкой на правоохранителей.Местная полиция пока официально не подтвердила данную информацию. Также остается неясным, пострадал ли кто-либо в результате стрельбы. Телеканал Fox News со ссылкой на мэра города Дона Маклафлина ранее сообщил, что "один человек получил ранение", после чего стрелявший побежал в здание школы, где забаррикадировался.Несколько очевидцев произошедшего заявили ранее журналистам, что слышали звуки стрельбы, однако не ясно, открывал ли подозреваемый огонь на территории учебного учреждения.
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в мире, сша, техас
22:15 24.05.2022
 
Полиция Техаса задержала подозреваемого в стрельбе в начальной школе

Полиция Техаса задержала подозреваемого в стрельбе в начальной школе города Ювалде

© AP Photo / LM OteroПолицейский, Техас
Полицейский, Техас - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / LM Otero
Полицейский, Техас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Полиция американского штата Техас задержала подозреваемого в стрельбе, который ранее во вторник забаррикадировался в начальной школе в городе Ювалде, передает телеканал ABC со ссылкой на правоохранителей.
Местная полиция пока официально не подтвердила данную информацию. Также остается неясным, пострадал ли кто-либо в результате стрельбы. Телеканал Fox News со ссылкой на мэра города Дона Маклафлина ранее сообщил, что "один человек получил ранение", после чего стрелявший побежал в здание школы, где забаррикадировался.
Несколько очевидцев произошедшего заявили ранее журналистам, что слышали звуки стрельбы, однако не ясно, открывал ли подозреваемый огонь на территории учебного учреждения.
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