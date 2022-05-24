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Le Figaro: Байден развязал в мире великое противостояние - РИА Новости, 24.05.2022
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Le Figaro: Байден развязал в мире великое противостояние
Le Figaro: Байден развязал в мире великое противостояние - РИА Новости, 24.05.2022
Le Figaro: Байден развязал в мире великое противостояние
Заявление президента США Джо Байдена о Тайване поставило точку в "стратегической неопределенности" и развязало эпоху великого противостояния, заявил аналитик... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T21:26
2022-05-24T22:21
в мире
джо байден
джордж буш (младший)
барак обама
сша
китай
тайвань
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о Тайване поставило точку в "стратегической неопределенности" и развязало эпоху великого противостояния, заявил аналитик французской газеты Le Figaro Рено Жирар.По мнению автора, международные отношения становятся непредсказуемыми: в прошлом году США сбежали из Афганистана, после чего в Европе заговорили о "стратегической автономии", но теперь все поменялось.Жирар обратил внимание на недавнее обещание Байдена оказать Тайваню военную поддержку в случае нападения со стороны Китая."Таким образом был положен конец "стратегической неопределенности", длившейся почти полвека", — написал публицист.Он также привел декабрьское заявление Байдена, который утверждал, что США не будут воевать с Россией из-за Украины, однако с началом спецоперации начал массовые поставки оружия Киеву.Жирар напомнил, что с 1978 года США признают только материковый Китай, но подчеркнул, что теперь Вашингтон готов помешать Пекину установить контроль над Тайванем.По словам журналиста, президенты Джордж Буш и Барак Обама не смогли занять жесткую позицию по отношению к Китаю перед лицом его военно-морской экспансии в Южно-Китайском море. Первым американским лидером, публично выразившим возмущение действиями Пекина, стал Дональд Трамп. Причиной стали нарушения прав интеллектуальной собственности."И все-таки Трамп был недостаточно антикитайским. Именно Джо Байден останется в истории первым президентом, начавшим четкую, недвусмысленную политику противостояния китайской стратегической экспансии", — подытожил обозреватель.Для этого Вашингтон объединил вокруг себя союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе — Японию, Австралию, Индию и Южную Корею. Все это ознаменовало начало "великого стратегического противостояния", подытожил Жирар.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220524/zelenskiy-1790429948.html
https://ria.ru/20220524/kitay-1790482972.html
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в мире, джо байден, джордж буш (младший), барак обама, сша, китай, тайвань
21:26 24.05.2022 (обновлено: 22:21 24.05.2022)
 
Le Figaro: Байден развязал в мире великое противостояние

Аналитик Le Figaro Жирар: Байден развязал в мире великое стратегическое противостояние

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о Тайване поставило точку в "стратегической неопределенности" и развязало эпоху великого противостояния, заявил аналитик французской газеты Le Figaro Рено Жирар.
По мнению автора, международные отношения становятся непредсказуемыми: в прошлом году США сбежали из Афганистана, после чего в Европе заговорили о "стратегической автономии", но теперь все поменялось.
Жирар обратил внимание на недавнее обещание Байдена оказать Тайваню военную поддержку в случае нападения со стороны Китая.
"Таким образом был положен конец "стратегической неопределенности", длившейся почти полвека", — написал публицист.
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Он также привел декабрьское заявление Байдена, который утверждал, что США не будут воевать с Россией из-за Украины, однако с началом спецоперации начал массовые поставки оружия Киеву.
Жирар напомнил, что с 1978 года США признают только материковый Китай, но подчеркнул, что теперь Вашингтон готов помешать Пекину установить контроль над Тайванем.
По словам журналиста, президенты Джордж Буш и Барак Обама не смогли занять жесткую позицию по отношению к Китаю перед лицом его военно-морской экспансии в Южно-Китайском море. Первым американским лидером, публично выразившим возмущение действиями Пекина, стал Дональд Трамп. Причиной стали нарушения прав интеллектуальной собственности.
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"И все-таки Трамп был недостаточно антикитайским. Именно Джо Байден останется в истории первым президентом, начавшим четкую, недвусмысленную политику противостояния китайской стратегической экспансии", — подытожил обозреватель.
Для этого Вашингтон объединил вокруг себя союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе — Японию, Австралию, Индию и Южную Корею. Все это ознаменовало начало "великого стратегического противостояния", подытожил Жирар.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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