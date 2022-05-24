https://ria.ru/20220524/ssha-1790504515.html

Le Figaro: Байден развязал в мире великое противостояние

Le Figaro: Байден развязал в мире великое противостояние - РИА Новости, 24.05.2022

Le Figaro: Байден развязал в мире великое противостояние

Заявление президента США Джо Байдена о Тайване поставило точку в "стратегической неопределенности" и развязало эпоху великого противостояния, заявил аналитик... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T21:26

2022-05-24T21:26

2022-05-24T22:21

в мире

джо байден

джордж буш (младший)

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сша

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тайвань

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о Тайване поставило точку в "стратегической неопределенности" и развязало эпоху великого противостояния, заявил аналитик французской газеты Le Figaro Рено Жирар.По мнению автора, международные отношения становятся непредсказуемыми: в прошлом году США сбежали из Афганистана, после чего в Европе заговорили о "стратегической автономии", но теперь все поменялось.Жирар обратил внимание на недавнее обещание Байдена оказать Тайваню военную поддержку в случае нападения со стороны Китая."Таким образом был положен конец "стратегической неопределенности", длившейся почти полвека", — написал публицист.Он также привел декабрьское заявление Байдена, который утверждал, что США не будут воевать с Россией из-за Украины, однако с началом спецоперации начал массовые поставки оружия Киеву.Жирар напомнил, что с 1978 года США признают только материковый Китай, но подчеркнул, что теперь Вашингтон готов помешать Пекину установить контроль над Тайванем.По словам журналиста, президенты Джордж Буш и Барак Обама не смогли занять жесткую позицию по отношению к Китаю перед лицом его военно-морской экспансии в Южно-Китайском море. Первым американским лидером, публично выразившим возмущение действиями Пекина, стал Дональд Трамп. Причиной стали нарушения прав интеллектуальной собственности."И все-таки Трамп был недостаточно антикитайским. Именно Джо Байден останется в истории первым президентом, начавшим четкую, недвусмысленную политику противостояния китайской стратегической экспансии", — подытожил обозреватель.Для этого Вашингтон объединил вокруг себя союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе — Японию, Австралию, Индию и Южную Корею. Все это ознаменовало начало "великого стратегического противостояния", подытожил Жирар.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220524/zelenskiy-1790429948.html

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, джо байден, джордж буш (младший), барак обама, сша, китай, тайвань