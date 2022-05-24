https://ria.ru/20220524/ssha-1790295311.html

Байден назвал США "индо-тихоокеанской державой"

Байден назвал США "индо-тихоокеанской державой" - РИА Новости, 24.05.2022

Байден назвал США "индо-тихоокеанской державой"

Президент США Джо Байден, выступая на стартовавшем в Токио саммите стран четырехстороннего диалога по безопасности (Quad), назвал США "индо-тихоокеанской... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T05:55

2022-05-24T05:55

2022-05-24T05:56

в мире

сша

китай

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790083124_59:0:3071:1694_1920x0_80_0_0_d0361a745b23f41a9fe80d25f9b3445f.jpg

ТОКИО, 24 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая на стартовавшем в Токио саммите стран четырехстороннего диалога по безопасности (Quad), назвал США "индо-тихоокеанской державой".Встреча лидеров Quad – Японии, США, Индии и Австралии – в Токио стала вторым личным саммитом в этом формате. Как ожидается, стороны обсудят вопросы глобальной и региональной повестки, ситуацию на Украине, участившиеся в этом году ракетные пуски Северной Кореи, вакцинацию от коронавируса и другие темы.Кроме этого, будет открыта программа стипендий, по которым по 25 человек от каждой страны смогут учиться в магистратуре и докторантуре в США в области естественных наук, технологий, инженерного дела и математики.В рамках альянса существуют шесть рабочих групп по нескольким отраслям.Диалог четырех стран формировался по принципу объединения государств, разделяющих одинаковые ценности и выступающих за открытый и свободный Индо-Тихоокеанский регион. При этом, если Япония и Австралия являются союзниками США, то Индия, не связанная с Америкой союзническими отношениями, была включена в "четверку" во многом за счет своей растущей роли в Индо-Тихоокеанском регионе и за счет противостояния с Китаем. Австралия и Япония последние несколько лет переживают период наибольшего спада и ухудшения отношений с Китаем.Первая онлайн-встреча лидеров альянса состоялась в марте этого года, а первая личная – в сентябре в США. Стороны договорились о сотрудничестве в области кибербезопасности, запустив работу экспертной группы, о развитии безопасного программного обеспечения, развитии рабочей силы и талантов, продвижении безопасной и надежной цифровой инфраструктуры, обсудили вопросы борьбы с коронавирусом и вакцинации, изменения климата, новых технологий, ситуации в регионе, а также инфраструктуры, космоса, чистой энергии, гуманитарных обменов.

https://ria.ru/20220523/yaponiya-1790069372.html

сша

китай

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, китай, япония