https://ria.ru/20220524/ssha-1790295311.html
Байден назвал США "индо-тихоокеанской державой"
Байден назвал США "индо-тихоокеанской державой" - РИА Новости, 24.05.2022
Байден назвал США "индо-тихоокеанской державой"
Президент США Джо Байден, выступая на стартовавшем в Токио саммите стран четырехстороннего диалога по безопасности (Quad), назвал США "индо-тихоокеанской... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T05:55
2022-05-24T05:55
2022-05-24T05:56
в мире
сша
китай
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790083124_59:0:3071:1694_1920x0_80_0_0_d0361a745b23f41a9fe80d25f9b3445f.jpg
ТОКИО, 24 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая на стартовавшем в Токио саммите стран четырехстороннего диалога по безопасности (Quad), назвал США "индо-тихоокеанской державой".Встреча лидеров Quad – Японии, США, Индии и Австралии – в Токио стала вторым личным саммитом в этом формате. Как ожидается, стороны обсудят вопросы глобальной и региональной повестки, ситуацию на Украине, участившиеся в этом году ракетные пуски Северной Кореи, вакцинацию от коронавируса и другие темы.Кроме этого, будет открыта программа стипендий, по которым по 25 человек от каждой страны смогут учиться в магистратуре и докторантуре в США в области естественных наук, технологий, инженерного дела и математики.В рамках альянса существуют шесть рабочих групп по нескольким отраслям.Диалог четырех стран формировался по принципу объединения государств, разделяющих одинаковые ценности и выступающих за открытый и свободный Индо-Тихоокеанский регион. При этом, если Япония и Австралия являются союзниками США, то Индия, не связанная с Америкой союзническими отношениями, была включена в "четверку" во многом за счет своей растущей роли в Индо-Тихоокеанском регионе и за счет противостояния с Китаем. Австралия и Япония последние несколько лет переживают период наибольшего спада и ухудшения отношений с Китаем.Первая онлайн-встреча лидеров альянса состоялась в марте этого года, а первая личная – в сентябре в США. Стороны договорились о сотрудничестве в области кибербезопасности, запустив работу экспертной группы, о развитии безопасного программного обеспечения, развитии рабочей силы и талантов, продвижении безопасной и надежной цифровой инфраструктуры, обсудили вопросы борьбы с коронавирусом и вакцинации, изменения климата, новых технологий, ситуации в регионе, а также инфраструктуры, космоса, чистой энергии, гуманитарных обменов.
https://ria.ru/20220523/yaponiya-1790069372.html
сша
китай
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790083124_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_722eb60498594713e7bddfb456ce777b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, япония
05:55 24.05.2022 (обновлено: 05:56 24.05.2022)
Байден назвал США "индо-тихоокеанской державой"
Президент Байден на саммите Quad в Токио назвал США "индо-тихоокеанской державой"
ТОКИО, 24 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая на стартовавшем в Токио саммите стран четырехстороннего диалога по безопасности (Quad), назвал США "индо-тихоокеанской державой".
"США должны и будут сильным, прочным и надежным партнером в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы – индо-тихоокеанская держава… Однажды лидер Китая спросил меня, почему я продолжаю говорить, что мы – индо-тихоокеанская держава. Я сказал, потому что мы такие и есть. Мы связаны Тихим океаном с одной стороны нашей страны. И мы взаимодействовали с вами всеми уже длительное время", - сказал американский лидер.
Встреча лидеров Quad – Японии
, США
, Индии
и Австралии
– в Токио
стала вторым личным саммитом в этом формате. Как ожидается, стороны обсудят вопросы глобальной и региональной повестки, ситуацию на Украине
, участившиеся в этом году ракетные пуски Северной Кореи, вакцинацию от коронавируса и другие темы.
Кроме этого, будет открыта программа стипендий, по которым по 25 человек от каждой страны смогут учиться в магистратуре и докторантуре в США в области естественных наук, технологий, инженерного дела и математики.
В рамках альянса существуют шесть рабочих групп по нескольким отраслям.
Диалог четырех стран формировался по принципу объединения государств, разделяющих одинаковые ценности и выступающих за открытый и свободный Индо-Тихоокеанский регион. При этом, если Япония и Австралия являются союзниками США, то Индия, не связанная с Америкой
союзническими отношениями, была включена в "четверку" во многом за счет своей растущей роли в Индо-Тихоокеанском регионе и за счет противостояния с Китаем
. Австралия и Япония последние несколько лет переживают период наибольшего спада и ухудшения отношений с Китаем.
Первая онлайн-встреча лидеров альянса состоялась в марте этого года, а первая личная – в сентябре в США. Стороны договорились о сотрудничестве в области кибербезопасности, запустив работу экспертной группы, о развитии безопасного программного обеспечения, развитии рабочей силы и талантов, продвижении безопасной и надежной цифровой инфраструктуры, обсудили вопросы борьбы с коронавирусом и вакцинации, изменения климата, новых технологий, ситуации в регионе, а также инфраструктуры, космоса, чистой энергии, гуманитарных обменов.