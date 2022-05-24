https://ria.ru/20220524/spetsoperatsiya-1790512733.html

День 90-й спецоперации России: порт в Мариуполе разминирован

День 90-й спецоперации России: порт в Мариуполе разминирован - РИА Новости, 24.05.2022

День 90-й спецоперации России: порт в Мариуполе разминирован

На 90-й день российской спецоперации на Украине воздушно-космические силы РФ поразили 80 районов сосредоточения войск, уничтожили более 210 националистов и... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T23:32

2022-05-24T23:32

2022-05-24T23:34

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

михаил мизинцев

игорь конашенков

миг-29

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. На 90-й день российской спецоперации на Украине воздушно-космические силы РФ поразили 80 районов сосредоточения войск, уничтожили более 210 националистов и вывели из строя 31 единицу техники.Кроме того, был разминирован порт в Мариуполе и иностранные суда смогли выйти из него в море.Ход операцииРоссийская авиация в районе Краматорска в ДНР сбила украинский самолет МиГ-29, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Кроме того, ракетными войсками РФ были уничтожены 84 пункта управления украинских войск, поражены 463 района скопления живой силы и техники противника, уничтожены 137 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, 13 танков и БМП, четыре установки РСЗО "Град" и три склада боеприпасов.За три месяца спецоперации на Украине российские войска уничтожили до 5 тысяч единиц бронетехники и артиллерии, сообщили в Минобороны России.Российская авиация высокоточными ракетами уничтожила на Украине крупный склад снарядов к американским гаубицам M777, а российские средства ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников и четыре снаряда РСЗО "Смерч".Запад стремится как можно скорее вывезти зерно с Украины, абсолютно не заботясь о том, что будет происходить в стране после опустошения зернохранилищ, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Служба безопасности Украины с подачи западных кураторов готовит провокации в местах хранения зерна, чтобы обвинить российских военных в неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре, добавил он.При этом гуманитарная обстановка в подконтрольных Киеву регионах приближается к критической, более 20% детей в возрасте до пяти лет на Украине страдают от недоедания. Россия доставила на Украину более 22,4 тысячи тонн гуманитарной помощи со 2 марта, проведено 1048 гуманитарных акций, 24 мая проводятся ещё четыре гуманитарные акции в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.Более 17,5 тысячи эвакуированы за прошедшие сутки из опасных районов Украины и Донбасса в Россию, заявил Мизинцев.Порт в Мариуполе разминированРоссийские саперы завершили разминирование Мариупольского порта. Согласно российскому военному ведомству, саперы освободили подходные каналы и внутренние акватории от затонувших судов и других навигационных препятствий. Всего было обследовано более 1,5 миллиона квадратных метров акватории, 18 причалов и 32 судна.Среди прочего, специалисты Черноморского флота транспортировали из фарватера Мариупольского порта затопленный "азовцами" (против которых в РФ возбуждено уголовное дело) украинский пограничный сторожевой корабль, а также подняли два плавучих крана.В результате пять иностранных судов, ранее заблокированных из-за угрозы обстрела и минной опасности, вышли из порта Мариуполя, заявил во вторник на брифинге Мизинцев.Накануне он сообщил о 75 иностранных судах из 17 государств, заблокированных в портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного и Мариуполя.Минная опасность в акватории порта Мариуполя в результате проведенного комплекса мероприятий силами Военно-Морского Флота России устранена, рассказал он. По словам Мизинцева, сейчас выполняются мероприятия по восстановлению портовой инфраструктуры.Он напомнил, что Вооруженные Силы России ежедневно с 08.00 мск до 19.00 мск открывают гуманитарный коридор - безопасную полосу движения судов в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 миль и шириной 3 мили.Кроме того, российские саперы за сутки проверили 98,07 гектара территории ДНР и ЛНР, обнаружив и обезвредив 200 взрывоопасных предметов, сообщил Мизинцев.Трибунал над боевикамиГлава ДНР Денис Пушилин заявил, что не стоит затягивать с проведением международного трибунала над украинскими нацистами, сдавшимися в плен на "Азовстали". По словам Пушилина, одним из первых этапов может быть Мариупольский трибунал.Он подчеркнул, что трибунал должен пройти максимально прозрачно и с оглаской, для этого будут приглашены представители западных государств, причем ряд иностранных участников предварительно подтвердили присутствие.Устав трибунала сейчас разрабатывается профильными ведомствами, в том числе и генпрокуратурой ДНР, при содействии смежных профильных ведомств РФ, добавил Пушилин.Глава ДНР также заявил об активной фазе освобождения города Красный Лиман на севере республики, подразделения Вооруженных сил РФ и Народной милиции республики уже зашли в сам город. в общей сложности 28 населенных пунктов на севере ДНР можно считать освобожденными, заявил Пушилин.Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 217 населенными пунктами на территории ДНР, сообщил штаб территориальной обороны республики.Венгрия вводит режим ЧППремьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство в среду введет режим ЧП на фоне ситуации на Украине и сообщит о первых мерах. Премьер отметил, что режим ЧП вводится на фоне ситуации на соседней Украине, которая "ставит под угрозу физическую безопасность, энергоснабжение и финансовую безопасность экономики и семей" Венгрии.

https://ria.ru/20220524/melitopol-1790306297.html

https://ria.ru/20220512/khranilische-1788211367.html

https://ria.ru/20220523/azovstal-1790105360.html

https://ria.ru/20220523/ukraina-1790132969.html

https://ria.ru/20220523/embargo-1790096290.html

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вооруженные силы рф, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, михаил мизинцев, игорь конашенков, миг-29, мариуполь, луганская народная республика, виктор орбан