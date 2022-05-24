Глава МИД Хорватии призвал Сербию осудить российскую спецоперацию
Глава МИД Хорватии Грлич-Радман призвал Сербию осудить российскую спецоперацию на Украине
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман
Министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман. Архивное фото
РИМ, 24 мая – РИА Новости. Глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман заявил, что Сербия должна осудить российскую спецоперацию на Украине ради европейской интеграции Белграда.
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"Каждая страна имеет свою динамику отношений с ЕС. Мы поддерживаем скорое открытие переговоров с Северной Македонией и Албанией. Что касается Сербии, ей необходима система анализа совместимости их внутренней и внешней политики. Нужно, чтобы Сербия ясно осудила российскую агрессию на Украине, чтобы она удовлетворяла всем критериям правового государства, в том, что, например, касается поиска пропавших людей, определения военных преступников", - сказал Грлич-Радман, выступление которого транслировалось в Youtube-канале итальянского МИД.
В начале мая президент Сербии Вучич заявил, что страна продолжит свой путь по вступлению в ЕС, несмотря на нежелание большинства жителей страны присоединяться к Евросоюзу.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, страны ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.