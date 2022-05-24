https://ria.ru/20220524/spetsoperatsiya-1790435850.html

Глава МИД Хорватии призвал Сербию осудить российскую спецоперацию

Глава МИД Хорватии призвал Сербию осудить российскую спецоперацию - РИА Новости, 24.05.2022

Глава МИД Хорватии призвал Сербию осудить российскую спецоперацию

Глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман заявил, что Сербия должна осудить российскую спецоперацию на Украине ради европейской интеграции Белграда. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T16:15

2022-05-24T16:15

2022-05-24T16:15

специальная военная операция на украине

в мире

луиджи ди майо

владимир путин

украина

рим

евросоюз

сербия

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РИМ, 24 мая – РИА Новости. Глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман заявил, что Сербия должна осудить российскую спецоперацию на Украине ради европейской интеграции Белграда.По его словам, на переговорах в Риме с итальянским министром Луиджи Ди Майо они обсудили расширение Евросоюза на Балканах, а также возможное членство Украины, Молдавии и Грузии."Каждая страна имеет свою динамику отношений с ЕС. Мы поддерживаем скорое открытие переговоров с Северной Македонией и Албанией. Что касается Сербии, ей необходима система анализа совместимости их внутренней и внешней политики. Нужно, чтобы Сербия ясно осудила российскую агрессию на Украине, чтобы она удовлетворяла всем критериям правового государства, в том, что, например, касается поиска пропавших людей, определения военных преступников", - сказал Грлич-Радман, выступление которого транслировалось в Youtube-канале итальянского МИД.В начале мая президент Сербии Вучич заявил, что страна продолжит свой путь по вступлению в ЕС, несмотря на нежелание большинства жителей страны присоединяться к Евросоюзу.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, страны ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

https://ria.ru/20220522/otvet-1790013202.html

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Ольга Маркова

в мире, луиджи ди майо, владимир путин, украина, рим, евросоюз, сербия, хорватия