https://ria.ru/20220524/spetsoperatsiya-1790322417.html
Российские ПВО сбили пять украинских беспилотников
Российские ПВО сбили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 24.05.2022
Российские ПВО сбили пять украинских беспилотников
Российские средства ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников и четыре снаряда РСЗО "Смерч", сообщил во вторник официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T10:42
2022-05-24T10:42
2022-05-24T10:42
специальная военная операция на украине
херсонская область
каменка
семеновка (краматорск)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778627165_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_3df0f598ccde6e77d42615d0894a09aa.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников и четыре снаряда РСЗО "Смерч", сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах Чернобаевка Херсонской области, Дибровное, Каменка, Питомник, Малые Проходы Харьковской области", - сообщил он.Конашенков также указал, что над населенными пунктами Топольское, Семеновка и Сухая Каменка Харьковской области перехвачены четыре украинских реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".
https://ria.ru/20220524/spetsoperatsiya-1790321133.html
херсонская область
каменка
семеновка (краматорск)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778627165_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_66c73d9e0792b15fd6baa378925d1337.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , каменка, семеновка (краматорск), в мире
Российские ПВО сбили пять украинских беспилотников
Минобороны: российские ПВО сбили пять украинских беспилотников и четыре снаряда "Смерч"