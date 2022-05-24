https://ria.ru/20220524/spetsoperatsiya-1790322417.html

Российские ПВО сбили пять украинских беспилотников

Российские ПВО сбили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 24.05.2022

Российские ПВО сбили пять украинских беспилотников

Российские средства ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников и четыре снаряда РСЗО "Смерч", сообщил во вторник официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T10:42

2022-05-24T10:42

2022-05-24T10:42

специальная военная операция на украине

херсонская область

каменка

семеновка (краматорск)

в мире

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников и четыре снаряда РСЗО "Смерч", сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах Чернобаевка Херсонской области, Дибровное, Каменка, Питомник, Малые Проходы Харьковской области", - сообщил он.Конашенков также указал, что над населенными пунктами Топольское, Семеновка и Сухая Каменка Харьковской области перехвачены четыре украинских реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".

https://ria.ru/20220524/spetsoperatsiya-1790321133.html

херсонская область

каменка

семеновка (краматорск)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , каменка, семеновка (краматорск), в мире