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Российские ПВО сбили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 24.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/spetsoperatsiya-1790322417.html
Российские ПВО сбили пять украинских беспилотников
Российские ПВО сбили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 24.05.2022
Российские ПВО сбили пять украинских беспилотников
Российские средства ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников и четыре снаряда РСЗО "Смерч", сообщил во вторник официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T10:42
2022-05-24T10:42
специальная военная операция на украине
херсонская область
каменка
семеновка (краматорск)
в мире
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников и четыре снаряда РСЗО "Смерч", сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах Чернобаевка Херсонской области, Дибровное, Каменка, Питомник, Малые Проходы Харьковской области", - сообщил он.Конашенков также указал, что над населенными пунктами Топольское, Семеновка и Сухая Каменка Харьковской области перехвачены четыре украинских реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".
https://ria.ru/20220524/spetsoperatsiya-1790321133.html
херсонская область
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херсонская область , каменка, семеновка (краматорск), в мире
10:42 24.05.2022
 
Российские ПВО сбили пять украинских беспилотников

Минобороны: российские ПВО сбили пять украинских беспилотников и четыре снаряда "Смерч"

© Фото : Минобороны РФОдин из сбитых в Киевской области беспилотников "Байрактар ТБ-2"
Один из сбитых в Киевской области беспилотников Байрактар ТБ-2 - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© Фото : Минобороны РФ
Один из сбитых в Киевской области беспилотников "Байрактар ТБ-2". Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников и четыре снаряда РСЗО "Смерч", сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах Чернобаевка Херсонской области, Дибровное, Каменка, Питомник, Малые Проходы Харьковской области", - сообщил он.
Конашенков также указал, что над населенными пунктами Топольское, Семеновка и Сухая Каменка Харьковской области перехвачены четыре украинских реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьКаменкаСеменовка (Краматорск)В мире
 
 
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