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Российская авиация за сутки уничтожила более 210 украинских националистов

Российская авиация за сутки уничтожила более 210 украинских националистов - РИА Новости, 24.05.2022

Российская авиация за сутки уничтожила более 210 украинских националистов

Воздушно-космические силы РФ за сутки поразили 80 районов сосредоточения войск, уничтожила более 210 националистов, вывела из строя 31 единицу техники, заявил... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T10:32

2022-05-24T10:32

2022-05-24T10:40

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

донецкая народная республика

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ за сутки поразили 80 районов сосредоточения войск, уничтожила более 210 националистов, вывела из строя 31 единицу техники, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены: два пункта управления, три склада боеприпасов, 80 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Пилипчатино Донецкой народной республики. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 210 националистов, выведена из строя 31 единица военной техники", - сказал он.

украина

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, донецкая народная республика, бук (зенитный ракетный комплекс)