https://ria.ru/20220524/spetsoperatsiya-1790320229.html
Российская авиация за сутки уничтожила более 210 украинских националистов
Российская авиация за сутки уничтожила более 210 украинских националистов - РИА Новости, 24.05.2022
Российская авиация за сутки уничтожила более 210 украинских националистов
Воздушно-космические силы РФ за сутки поразили 80 районов сосредоточения войск, уничтожила более 210 националистов, вывела из строя 31 единицу техники, заявил... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T10:32
2022-05-24T10:32
2022-05-24T10:40
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ за сутки поразили 80 районов сосредоточения войск, уничтожила более 210 националистов, вывела из строя 31 единицу техники, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены: два пункта управления, три склада боеприпасов, 80 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Пилипчатино Донецкой народной республики. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 210 националистов, выведена из строя 31 единица военной техники", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, донецкая народная республика, бук (зенитный ракетный комплекс)
10:32 24.05.2022 (обновлено: 10:40 24.05.2022)
Российская авиация за сутки уничтожила более 210 украинских националистов
Минобороны: российская авиация за сутки уничтожила более 210 украинских националистов