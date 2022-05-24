https://ria.ru/20220524/spetsmery-1790468749.html
Комитет ГД одобрил право президента вводить спецмеры в финансовой сфере
Комитет ГД одобрил право президента вводить спецмеры в финансовой сфере - РИА Новости, 24.05.2022
Комитет ГД одобрил право президента вводить спецмеры в финансовой сфере
Комитет Госдуму поддержал поправку, которая наделяет президента РФ правом вводить специальные меры для обеспечения финансовой стабильности страны в целях... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T18:13
2022-05-24T18:13
2022-05-24T18:13
россия
николай журавлев
анатолий аксаков
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Комитет Госдуму поддержал поправку, которая наделяет президента РФ правом вводить специальные меры для обеспечения финансовой стабильности страны в целях противодействия действиям недружественных государств.Поправка была внесена в законопроект об использовании средств пенсионных накоплений ликвидируемых негосударственных пенсионных фондов, оставшихся после расчетов с кредиторами, второе чтение которого намечено на 7 июня. Ее авторами выступили глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев.Поправка позволяет президенту РФ принимать меры, предусматривающие установление запретов и ограничений на совершение отдельных сделок и операций (в том числе валютных), а также установление особенностей исполнения отдельных обязательств, в том числе изменение валюты обязательства, проведение зачета требований по ним. При этом возможно установление необходимости получения спецразрешений на осуществление отдельных сделок, проведение валютных операций, открытие счетов (вкладов) и проведение операций по ним.Вводимые главой государства меры также могут предусматривать резервирование при осуществлении отдельных сделок и операций, регистрацию осуществляемой или планируемой сделки (операции), обязательную продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ, замораживание (блокирование) денег и иного имущества, лимитирование объемов проводимых валютных операций.Помимо этого, могут устанавливаться требования к покупке и продаже иностранной валюты на бирже (специальная торговая сессия), приобретению и отчуждению долговых обязательств, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, а также иные обязательные требования, направленные на обеспечение финансовой стабильности РФ. При этом президент будет вправе передать осуществление отдельных предоставляемых ему полномочий правительству и Банку России.
https://ria.ru/20220524/upravlenie-1790442922.html
https://ria.ru/20220524/arenda-1790374764.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николай журавлев, анатолий аксаков, экономика, владимир путин
Комитет ГД одобрил право президента вводить спецмеры в финансовой сфере
Комитет Госдумы одобрил право президента вводить специальные меры в финансовой сфере
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Комитет Госдуму поддержал поправку, которая наделяет президента РФ правом вводить специальные меры для обеспечения финансовой стабильности страны в целях противодействия действиям недружественных государств.
Поправка была внесена в законопроект об использовании средств пенсионных накоплений ликвидируемых негосударственных пенсионных фондов, оставшихся после расчетов с кредиторами, второе чтение которого намечено на 7 июня. Ее авторами выступили глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков
и сенатор Николай Журавлев
.
Поправка позволяет президенту РФ
принимать меры, предусматривающие установление запретов и ограничений на совершение отдельных сделок и операций (в том числе валютных), а также установление особенностей исполнения отдельных обязательств, в том числе изменение валюты обязательства, проведение зачета требований по ним. При этом возможно установление необходимости получения спецразрешений на осуществление отдельных сделок, проведение валютных операций, открытие счетов (вкладов) и проведение операций по ним.
Вводимые главой государства меры также могут предусматривать резервирование при осуществлении отдельных сделок и операций, регистрацию осуществляемой или планируемой сделки (операции), обязательную продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ, замораживание (блокирование) денег и иного имущества, лимитирование объемов проводимых валютных операций.
Помимо этого, могут устанавливаться требования к покупке и продаже иностранной валюты на бирже (специальная торговая сессия), приобретению и отчуждению долговых обязательств, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, а также иные обязательные требования, направленные на обеспечение финансовой стабильности РФ. При этом президент будет вправе передать осуществление отдельных предоставляемых ему полномочий правительству и Банку России.