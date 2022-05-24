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Идеи губернаторов войдут в список поручений Путина по соцподдержке граждан - РИА Новости, 24.05.2022
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Идеи губернаторов войдут в список поручений Путина по соцподдержке граждан
Идеи губернаторов войдут в список поручений Путина по соцподдержке граждан - РИА Новости, 24.05.2022
Идеи губернаторов войдут в список поручений Путина по соцподдержке граждан
Предложения губернаторов российских регионов войдут в перечень поручений президента России Владимира Путина по итогам заседания президиума госсовета по... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T15:37
2022-05-24T15:37
политика
татьяна голикова
антон котяков
андрей никитин (политик)
владимир путин
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Предложения губернаторов российских регионов войдут в перечень поручений президента России Владимира Путина по итогам заседания президиума госсовета по социальной поддержке, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что 25 мая состоится заседание президиума Государственного Совета, где будут рассмотрены вопросы социальной поддержки граждан."Основой для подготовки традиционного перечня поручений президента по итогам заседания станут также предложения, выработанные на специальном семинаре-совещании с участием представителей губернаторского корпуса, состоявшемся накануне, 24 мая", - говорится в сообщении.Уточняется, что с докладами выступят заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, Министр труда и социального развития Антон Котяков и председатель комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика", а также губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
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политика, татьяна голикова, антон котяков, андрей никитин (политик), владимир путин
15:37 24.05.2022
 
Идеи губернаторов войдут в список поручений Путина по соцподдержке граждан

Идеи губернаторов войдут в список поручений Путина по итогам Госсовета по соцподдержке

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИнформационный стенд в отделении пенсионного фонда
Информационный стенд в отделении пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Информационный стенд в отделении пенсионного фонда. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Предложения губернаторов российских регионов войдут в перечень поручений президента России Владимира Путина по итогам заседания президиума госсовета по социальной поддержке, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что 25 мая состоится заседание президиума Государственного Совета, где будут рассмотрены вопросы социальной поддержки граждан.
"Основой для подготовки традиционного перечня поручений президента по итогам заседания станут также предложения, выработанные на специальном семинаре-совещании с участием представителей губернаторского корпуса, состоявшемся накануне, 24 мая", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с докладами выступят заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, Министр труда и социального развития Антон Котяков и председатель комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика", а также губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
18 марта, 11:59
Матвиенко призвала сделать меры соцподдержки более адресными
 
ПолитикаТатьяна ГоликоваАнтон КотяковАндрей Никитин (политик)Владимир Путин
 
 
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