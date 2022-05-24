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МГУ и Донецкий национальный университет подписали договор о сотрудничестве - РИА Новости, 24.05.2022
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МГУ и Донецкий национальный университет подписали договор о сотрудничестве
МГУ и Донецкий национальный университет подписали договор о сотрудничестве - РИА Новости, 24.05.2022
МГУ и Донецкий национальный университет подписали договор о сотрудничестве
Московский государственный университет и Донецкий национальный университет подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется реализация... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T15:14
2022-05-24T15:15
общество
мгу имени м. в. ломоносова
москва
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Московский государственный университет и Донецкий национальный университет подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется реализация совместных образовательных программ, сообщает пресс-служба МГУ."В рамках конференции "Развитие комплексного сотрудничества в образовательной и научной сферах между Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и Донецким национальным университетом" прошло подписание соглашения о сотрудничестве между МГУ и ДонНУ. На его основе планируется реализация совместных образовательных программ и программ повышения квалификации, обмен студентами и преподавателями, научными материалами и публикациями, организация совместных научных исследований в областях, представляющих взаимный интерес, поддержка программ научной кооперации молодых ученых, будут развиваться другие направления сотрудничества", - говорится в сообщении.Подписанная ректорами дорожная карта по реализации Программы сотрудничества и содействия развитию между Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и Донецким национальным университетом на 2022 год предусматривает, что создаваемые в ее рамках межуниверситетские рабочие группы заработают уже 1 июня, сообщает пресс-служба вуза.В МГУ уточнили, что в целях реализации соглашения администрации МГУ имени М.В. Ломоносова и ДонНУ образуют пять постоянных рабочих групп: по основным образовательным программам, по научной деятельности, по подготовке кадров высшей квалификации, по переподготовке и повышению квалификации, по коммуникативным стратегиям.Совместные рабочие группы факультетов и кафедр МГУ и ДонНУ образуются по секциям "Журналистика и медиакоммуникации", "Русская и зарубежная филология", юридических наук, проблем математики и механики, исторических, психологических, химических, биологических, физических, экономических наук, информационной безопасности, а также дополнительного образования.
https://ria.ru/20220519/vuzy-1789464932.html
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общество, мгу имени м. в. ломоносова, москва, россия, ситуация в днр и лнр
15:14 24.05.2022 (обновлено: 15:15 24.05.2022)
 
МГУ и Донецкий национальный университет подписали договор о сотрудничестве

МГУ и Донецкий национальный университет подписали соглашение о сотрудничестве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГлавное здание МГУ
Главное здание МГУ - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Главное здание МГУ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Московский государственный университет и Донецкий национальный университет подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется реализация совместных образовательных программ, сообщает пресс-служба МГУ.
"В рамках конференции "Развитие комплексного сотрудничества в образовательной и научной сферах между Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и Донецким национальным университетом" прошло подписание соглашения о сотрудничестве между МГУ и ДонНУ.
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19 мая, 14:09
В Минобрнауки сообщили об открытии кафедр российских вузов в Донбассе
На его основе планируется реализация совместных образовательных программ и программ повышения квалификации, обмен студентами и преподавателями, научными материалами и публикациями, организация совместных научных исследований в областях, представляющих взаимный интерес, поддержка программ научной кооперации молодых ученых, будут развиваться другие направления сотрудничества", - говорится в сообщении.
Подписанная ректорами дорожная карта по реализации Программы сотрудничества и содействия развитию между Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и Донецким национальным университетом на 2022 год предусматривает, что создаваемые в ее рамках межуниверситетские рабочие группы заработают уже 1 июня, сообщает пресс-служба вуза.
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Вчера, 08:34
Минобрнауки предложило ввести общий формат преподавания истории в вузах
В МГУ уточнили, что в целях реализации соглашения администрации МГУ имени М.В. Ломоносова и ДонНУ образуют пять постоянных рабочих групп: по основным образовательным программам, по научной деятельности, по подготовке кадров высшей квалификации, по переподготовке и повышению квалификации, по коммуникативным стратегиям.
Совместные рабочие группы факультетов и кафедр МГУ и ДонНУ образуются по секциям "Журналистика и медиакоммуникации", "Русская и зарубежная филология", юридических наук, проблем математики и механики, исторических, психологических, химических, биологических, физических, экономических наук, информационной безопасности, а также дополнительного образования.
Главный корпус Дальневосточного федерального университета на острове Русский - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 09:38
ДВФУ примет 25 студентов из ДНР и ЛНР в "Летний университет"
 
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