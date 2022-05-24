https://ria.ru/20220524/sotrudnichestvo-1790416389.html

МГУ и Донецкий национальный университет подписали договор о сотрудничестве

МГУ и Донецкий национальный университет подписали договор о сотрудничестве - РИА Новости, 24.05.2022

МГУ и Донецкий национальный университет подписали договор о сотрудничестве

Московский государственный университет и Донецкий национальный университет подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется реализация... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T15:14

2022-05-24T15:14

2022-05-24T15:15

общество

мгу имени м. в. ломоносова

москва

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Московский государственный университет и Донецкий национальный университет подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется реализация совместных образовательных программ, сообщает пресс-служба МГУ."В рамках конференции "Развитие комплексного сотрудничества в образовательной и научной сферах между Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и Донецким национальным университетом" прошло подписание соглашения о сотрудничестве между МГУ и ДонНУ. На его основе планируется реализация совместных образовательных программ и программ повышения квалификации, обмен студентами и преподавателями, научными материалами и публикациями, организация совместных научных исследований в областях, представляющих взаимный интерес, поддержка программ научной кооперации молодых ученых, будут развиваться другие направления сотрудничества", - говорится в сообщении.Подписанная ректорами дорожная карта по реализации Программы сотрудничества и содействия развитию между Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и Донецким национальным университетом на 2022 год предусматривает, что создаваемые в ее рамках межуниверситетские рабочие группы заработают уже 1 июня, сообщает пресс-служба вуза.В МГУ уточнили, что в целях реализации соглашения администрации МГУ имени М.В. Ломоносова и ДонНУ образуют пять постоянных рабочих групп: по основным образовательным программам, по научной деятельности, по подготовке кадров высшей квалификации, по переподготовке и повышению квалификации, по коммуникативным стратегиям.Совместные рабочие группы факультетов и кафедр МГУ и ДонНУ образуются по секциям "Журналистика и медиакоммуникации", "Русская и зарубежная филология", юридических наук, проблем математики и механики, исторических, психологических, химических, биологических, физических, экономических наук, информационной безопасности, а также дополнительного образования.

https://ria.ru/20220519/vuzy-1789464932.html

https://ria.ru/20220524/istoriya-1790302935.html

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общество, мгу имени м. в. ломоносова, москва, россия, ситуация в днр и лнр