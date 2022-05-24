Рейтинг@Mail.ru
Финляндия и НАТО подписали Техническое соглашение о взаимной поддержке - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220524/soglashenie-1790400101.html
Финляндия и НАТО подписали Техническое соглашение о взаимной поддержке
Финляндия и НАТО подписали Техническое соглашение о взаимной поддержке - РИА Новости, 24.05.2022
Финляндия и НАТО подписали Техническое соглашение о взаимной поддержке
Финляндия и НАТО подписали Техническое соглашение о взаимной поддержке принимающей страны, сообщает во вторник финское минобороны. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T14:26
2022-05-24T14:26
в мире
финляндия
монс
бельгия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693238_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_a6ca1d8217801bee1d31942c31c7a262.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 24 мая — РИА Новости. Финляндия и НАТО подписали Техническое соглашение о взаимной поддержке принимающей страны, сообщает во вторник финское минобороны.Соглашение было подписано в Монсе, Бельгия, 24 мая 2022 года.Уточняется, что поддержка принимающей страны означает отдельно согласованные меры, которые должны быть приняты принимающей страной для поддержки сил и средств другого государства. Готовятся к оказанию такой поддержки во всех ситуациях, связанных с безопасностью. В нормальных условиях поддержка принимающей стороны предоставляется и принимается, например, во время всех международных учений в Финляндии и за рубежом, а также при урегулировании военных кризисов, сообщает минобороны."Наращивание потенциала поддержки принимающей страны укрепляет обороноспособность Финляндии. Ключевая цель подписания документа и расширения практического потенциала — обеспечить эффективное получение военной помощи", — приводится в сообщении цитата министра обороны Финляндии Антти Кайкконена.Техническое соглашение ускорит процесс согласования поддержки принимающей страны между Финляндией и НАТО при получении помощи и во время учений в нормальных условиях, уточняет минобороны. После объявления Финляндией своей готовности вступить в НАТО и стремления к членству в НАТО повышение способности получать военную поддержку останется ключевым приоритетом, заключает ведомство.
https://ria.ru/20220519/nato-1789324185.html
https://ria.ru/20220524/nato-1790338588.html
финляндия
монс
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693238_669:608:2589:2048_1920x0_80_0_0_23732e8aff4fe1a7d701938cd1576ba0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, монс, бельгия, нато
14:26 24.05.2022
 
Финляндия и НАТО подписали Техническое соглашение о взаимной поддержке

Финляндия и НАТО подписали Техническое соглашение о взаимной поддержке принимающей страны

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 24 мая — РИА Новости. Финляндия и НАТО подписали Техническое соглашение о взаимной поддержке принимающей страны, сообщает во вторник финское минобороны.
Соглашение было подписано в Монсе, Бельгия, 24 мая 2022 года.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время церемонии подачи заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 08:00
Неожиданный протест. Кто в НАТО оказался не рад финнам и шведам
Уточняется, что поддержка принимающей страны означает отдельно согласованные меры, которые должны быть приняты принимающей страной для поддержки сил и средств другого государства. Готовятся к оказанию такой поддержки во всех ситуациях, связанных с безопасностью. В нормальных условиях поддержка принимающей стороны предоставляется и принимается, например, во время всех международных учений в Финляндии и за рубежом, а также при урегулировании военных кризисов, сообщает минобороны.
"Наращивание потенциала поддержки принимающей страны укрепляет обороноспособность Финляндии. Ключевая цель подписания документа и расширения практического потенциала — обеспечить эффективное получение военной помощи", — приводится в сообщении цитата министра обороны Финляндии Антти Кайкконена.
Техническое соглашение ускорит процесс согласования поддержки принимающей страны между Финляндией и НАТО при получении помощи и во время учений в нормальных условиях, уточняет минобороны. После объявления Финляндией своей готовности вступить в НАТО и стремления к членству в НАТО повышение способности получать военную поддержку останется ключевым приоритетом, заключает ведомство.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
Вчера, 11:29
В Турции предрекли парадоксальный крах НАТО
 
В миреФинляндияМонсБельгияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала