Финляндия и НАТО подписали Техническое соглашение о взаимной поддержке
Финляндия и НАТО подписали Техническое соглашение о взаимной поддержке принимающей страны
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 24 мая — РИА Новости. Финляндия и НАТО подписали Техническое соглашение о взаимной поддержке принимающей страны, сообщает во вторник финское минобороны.
Соглашение было подписано в Монсе, Бельгия, 24 мая 2022 года.
Уточняется, что поддержка принимающей страны означает отдельно согласованные меры, которые должны быть приняты принимающей страной для поддержки сил и средств другого государства. Готовятся к оказанию такой поддержки во всех ситуациях, связанных с безопасностью. В нормальных условиях поддержка принимающей стороны предоставляется и принимается, например, во время всех международных учений в Финляндии и за рубежом, а также при урегулировании военных кризисов, сообщает минобороны.
"Наращивание потенциала поддержки принимающей страны укрепляет обороноспособность Финляндии. Ключевая цель подписания документа и расширения практического потенциала — обеспечить эффективное получение военной помощи", — приводится в сообщении цитата министра обороны Финляндии Антти Кайкконена.
Техническое соглашение ускорит процесс согласования поддержки принимающей страны между Финляндией и НАТО при получении помощи и во время учений в нормальных условиях, уточняет минобороны. После объявления Финляндией своей готовности вступить в НАТО и стремления к членству в НАТО повышение способности получать военную поддержку останется ключевым приоритетом, заключает ведомство.
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