https://ria.ru/20220524/soglashenie-1790400101.html

Финляндия и НАТО подписали Техническое соглашение о взаимной поддержке

Финляндия и НАТО подписали Техническое соглашение о взаимной поддержке - РИА Новости, 24.05.2022

Финляндия и НАТО подписали Техническое соглашение о взаимной поддержке

Финляндия и НАТО подписали Техническое соглашение о взаимной поддержке принимающей страны, сообщает во вторник финское минобороны. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T14:26

2022-05-24T14:26

2022-05-24T14:26

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ХЕЛЬСИНКИ, 24 мая — РИА Новости. Финляндия и НАТО подписали Техническое соглашение о взаимной поддержке принимающей страны, сообщает во вторник финское минобороны.Соглашение было подписано в Монсе, Бельгия, 24 мая 2022 года.Уточняется, что поддержка принимающей страны означает отдельно согласованные меры, которые должны быть приняты принимающей страной для поддержки сил и средств другого государства. Готовятся к оказанию такой поддержки во всех ситуациях, связанных с безопасностью. В нормальных условиях поддержка принимающей стороны предоставляется и принимается, например, во время всех международных учений в Финляндии и за рубежом, а также при урегулировании военных кризисов, сообщает минобороны."Наращивание потенциала поддержки принимающей страны укрепляет обороноспособность Финляндии. Ключевая цель подписания документа и расширения практического потенциала — обеспечить эффективное получение военной помощи", — приводится в сообщении цитата министра обороны Финляндии Антти Кайкконена.Техническое соглашение ускорит процесс согласования поддержки принимающей страны между Финляндией и НАТО при получении помощи и во время учений в нормальных условиях, уточняет минобороны. После объявления Финляндией своей готовности вступить в НАТО и стремления к членству в НАТО повышение способности получать военную поддержку останется ключевым приоритетом, заключает ведомство.

https://ria.ru/20220519/nato-1789324185.html

https://ria.ru/20220524/nato-1790338588.html

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в мире, финляндия, монс, бельгия, нато