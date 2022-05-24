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В Турции ждут соглашения со Швецией и Финляндией по членству в НАТО - РИА Новости, 24.05.2022
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В Турции ждут соглашения со Швецией и Финляндией по членству в НАТО
В Турции ждут соглашения со Швецией и Финляндией по членству в НАТО - РИА Новости, 24.05.2022
В Турции ждут соглашения со Швецией и Финляндией по членству в НАТО
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о необходимости письменного соглашения с Финляндией и Швецией о прекращении поддержки ими терроризма для начала... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T14:01
2022-05-24T14:01
нато
турция
финляндия
швеция
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 24 мая - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о необходимости письменного соглашения с Финляндией и Швецией о прекращении поддержки ими терроризма для начала обсуждения вопроса их членства в НАТО.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в альянсе, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана."Швеция и Финляндия должны прекратить поддерживать терроризм, нам нужно письменное соглашение о конкретном шаге", - заявил глава турецкого МИД журналистам.По его словам, делегации двух стран прибудут в Анкару вечером во вторник."На встрече, которая состоится завтра, за общим столом соберутся Турция, Финляндия и Швеция", - сказал он.Чавушоглу заявил, что четырехсторонняя встреча также может быть проведена с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга, по его словам, такое предложение поступило от самого генсека.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
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нато, турция, финляндия, швеция, мевлют чавушоглу
14:01 24.05.2022
 
В Турции ждут соглашения со Швецией и Финляндией по членству в НАТО

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил о необходимости соглашения со Швецией и Финляндией

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии. Архивное фото
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АНКАРА, 24 мая - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о необходимости письменного соглашения с Финляндией и Швецией о прекращении поддержки ими терроризма для начала обсуждения вопроса их членства в НАТО.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в альянсе, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
"Швеция и Финляндия должны прекратить поддерживать терроризм, нам нужно письменное соглашение о конкретном шаге", - заявил глава турецкого МИД журналистам.
По его словам, делегации двух стран прибудут в Анкару вечером во вторник.
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"На встрече, которая состоится завтра, за общим столом соберутся Турция, Финляндия и Швеция", - сказал он.
Чавушоглу заявил, что четырехсторонняя встреча также может быть проведена с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга, по его словам, такое предложение поступило от самого генсека.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
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НАТОТурцияФинляндияШвецияМевлют Чавушоглу
 
 
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