https://ria.ru/20220524/soglashenie-1790391373.html
В Турции ждут соглашения со Швецией и Финляндией по членству в НАТО
В Турции ждут соглашения со Швецией и Финляндией по членству в НАТО - РИА Новости, 24.05.2022
В Турции ждут соглашения со Швецией и Финляндией по членству в НАТО
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о необходимости письменного соглашения с Финляндией и Швецией о прекращении поддержки ими терроризма для начала... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T14:01
2022-05-24T14:01
2022-05-24T14:01
нато
турция
финляндия
швеция
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 24 мая - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о необходимости письменного соглашения с Финляндией и Швецией о прекращении поддержки ими терроризма для начала обсуждения вопроса их членства в НАТО.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в альянсе, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана."Швеция и Финляндия должны прекратить поддерживать терроризм, нам нужно письменное соглашение о конкретном шаге", - заявил глава турецкого МИД журналистам.По его словам, делегации двух стран прибудут в Анкару вечером во вторник."На встрече, которая состоится завтра, за общим столом соберутся Турция, Финляндия и Швеция", - сказал он.Чавушоглу заявил, что четырехсторонняя встреча также может быть проведена с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга, по его словам, такое предложение поступило от самого генсека.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
https://ria.ru/20220522/ssha-1789945361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, турция, финляндия, швеция, мевлют чавушоглу
В Турции ждут соглашения со Швецией и Финляндией по членству в НАТО
Глава МИД Турции Чавушоглу заявил о необходимости соглашения со Швецией и Финляндией
АНКАРА, 24 мая - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о необходимости письменного соглашения с Финляндией и Швецией о прекращении поддержки ими терроризма для начала обсуждения вопроса их членства в НАТО.
Финляндия
и Швеция
на фоне событий на Украине
передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу
заявки на вступление в альянс. Газета Financial Times написала, что Турция
заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара
не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в альянсе, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана
.
"Швеция и Финляндия должны прекратить поддерживать терроризм, нам нужно письменное соглашение о конкретном шаге", - заявил глава турецкого МИД журналистам.
По его словам, делегации двух стран прибудут в Анкару вечером во вторник.
"На встрече, которая состоится завтра, за общим столом соберутся Турция, Финляндия и Швеция", - сказал он.
Чавушоглу заявил, что четырехсторонняя встреча также может быть проведена с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга, по его словам, такое предложение поступило от самого генсека.
В России
неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе
, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин
отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.