Рейтинг@Mail.ru
РКН составил протокол на главреда "Медиазоны"* из-за отсутствия маркировки - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220524/smirnov-1790470417.html
РКН составил протокол на главреда "Медиазоны"* из-за отсутствия маркировки
РКН составил протокол на главреда "Медиазоны"* из-за отсутствия маркировки - РИА Новости, 24.05.2022
РКН составил протокол на главреда "Медиазоны"* из-за отсутствия маркировки
Роскомнадзор составил административный протокол на главного редактора признанной СМИ-иностранным агентом "Медиазоны"* Сергея Смирнова* из-за отсутствия в постах РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T18:21
2022-05-24T18:21
иноагенты
общество
сергей смирнов
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
telegram
youtube
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601952806_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d6020e865d58c1d4424372eb38c83f38.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Роскомнадзор составил административный протокол на главного редактора признанной СМИ-иностранным агентом "Медиазоны"* Сергея Смирнова* из-за отсутствия в постах маркировки, предусмотренной для иноагентов, сообщила пресс-служба ведомства РИА Новости."Роскомнадзор составил административный протокол по части 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ в отношении Сергея Смирнова*, внесенного Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов. Основанием для составления протокола послужило отсутствие маркировки в материалах, опубликованных в Telegram и на видеохостинге YouTube", - говорится в сообщении.Роскомнадзор уточнил, что за такое правонарушение российским законодательством предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220523/dozhd-1790240184.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601952806_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_156050689ca3e7bba4d33426c82e9ae0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иноагенты, общество, сергей смирнов, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram, youtube, происшествия, журналистика
18:21 24.05.2022
 
РКН составил протокол на главреда "Медиазоны"* из-за отсутствия маркировки

РКН составил протокол на главреда "Медиазоны" Смирнова из-за отсутствия маркировки

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГлавный редактор "Медиазоны"* Сергей Смирнов*
Главный редактор Медиазоны* Сергей Смирнов* - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Главный редактор "Медиазоны"* Сергей Смирнов*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Роскомнадзор составил административный протокол на главного редактора признанной СМИ-иностранным агентом "Медиазоны"* Сергея Смирнова* из-за отсутствия в постах маркировки, предусмотренной для иноагентов, сообщила пресс-служба ведомства РИА Новости.
"Роскомнадзор составил административный протокол по части 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ в отношении Сергея Смирнова*, внесенного Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов. Основанием для составления протокола послужило отсутствие маркировки в материалах, опубликованных в Telegram и на видеохостинге YouTube", - говорится в сообщении.
Роскомнадзор уточнил, что за такое правонарушение российским законодательством предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
Офис телеканала Дождь* в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 18:31
"Дождь"* проиграл в суде дело о блокировке
 
иноагентыОбществоСергей СмирновРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)TelegramYouTubeПроисшествияжурналистика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала