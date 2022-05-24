https://ria.ru/20220524/smirnov-1790470417.html
РКН составил протокол на главреда "Медиазоны"* из-за отсутствия маркировки
РКН составил протокол на главреда "Медиазоны"* из-за отсутствия маркировки - РИА Новости, 24.05.2022
РКН составил протокол на главреда "Медиазоны"* из-за отсутствия маркировки
Роскомнадзор составил административный протокол на главного редактора признанной СМИ-иностранным агентом "Медиазоны"* Сергея Смирнова* из-за отсутствия в постах РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T18:21
2022-05-24T18:21
2022-05-24T18:21
иноагенты
общество
сергей смирнов
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
telegram
youtube
происшествия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Роскомнадзор составил административный протокол на главного редактора признанной СМИ-иностранным агентом "Медиазоны"* Сергея Смирнова* из-за отсутствия в постах маркировки, предусмотренной для иноагентов, сообщила пресс-служба ведомства РИА Новости."Роскомнадзор составил административный протокол по части 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ в отношении Сергея Смирнова*, внесенного Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов. Основанием для составления протокола послужило отсутствие маркировки в материалах, опубликованных в Telegram и на видеохостинге YouTube", - говорится в сообщении.Роскомнадзор уточнил, что за такое правонарушение российским законодательством предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220523/dozhd-1790240184.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иноагенты, общество, сергей смирнов, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram, youtube, происшествия, журналистика
РКН составил протокол на главреда "Медиазоны"* из-за отсутствия маркировки
РКН составил протокол на главреда "Медиазоны" Смирнова из-за отсутствия маркировки