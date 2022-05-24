https://ria.ru/20220524/shvydkoy-1790480855.html
Швыдкой: российские музейные экспонаты сейчас лучше из страны не вывозить
Швыдкой: российские музейные экспонаты сейчас лучше из страны не вывозить - РИА Новости, 24.05.2022
Швыдкой: российские музейные экспонаты сейчас лучше из страны не вывозить
Российские музейные экспонаты сейчас лучше не вывозить из страны, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T19:22
2022-05-24T19:22
2022-05-24T19:22
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские музейные экспонаты сейчас лучше не вывозить из страны, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.При этом он отметил, что Россия по-прежнему открыта к культурному сотрудничеству. "С моей точки зрения, нам нужно в ближайшие полгода — год работать на прием, то есть мы открыты для международного сотрудничества, никто его не собирается сворачивать, тем более с дружественными и нейтральными странами", — заключил Швыдкой.Ранее он сообщил, что вопрос с возвращением в Россию экспонатов из-за границы практически решен, проблем, за исключением технических вопросов, нет, за рубежом остались единичные экспонаты, которые должны вернуться в ближайшее время.
https://ria.ru/20220524/ermitazh-1790387138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, выставки, искусство, музеи
Швыдкой: российские музейные экспонаты сейчас лучше из страны не вывозить
Швыдкой: российские музейные экспонаты в текущей ситуации лучше не вывозить из страны
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские музейные экспонаты сейчас лучше не вывозить из страны, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Как мне представляется, в нынешних условиях музейные экспонаты РФ лучше за рубеж не вывозить", — сказал он РИА Новости.
При этом он отметил, что Россия по-прежнему открыта к культурному сотрудничеству. "С моей точки зрения, нам нужно в ближайшие полгода — год работать на прием, то есть мы открыты для международного сотрудничества, никто его не собирается сворачивать, тем более с дружественными и нейтральными странами", — заключил Швыдкой.
Ранее он сообщил, что вопрос с возвращением в Россию экспонатов из-за границы практически решен, проблем, за исключением технических вопросов, нет, за рубежом остались единичные экспонаты, которые должны вернуться в ближайшее время.