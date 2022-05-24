Рейтинг@Mail.ru
Швыдкой: российские музейные экспонаты сейчас лучше из страны не вывозить - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220524/shvydkoy-1790480855.html
Швыдкой: российские музейные экспонаты сейчас лучше из страны не вывозить
Швыдкой: российские музейные экспонаты сейчас лучше из страны не вывозить - РИА Новости, 24.05.2022
Швыдкой: российские музейные экспонаты сейчас лучше из страны не вывозить
Российские музейные экспонаты сейчас лучше не вывозить из страны, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T19:22
2022-05-24T19:22
культура
новости культуры
выставки
искусство
музеи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151376/62/1513766205_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_4fcd84b60d90a564c2a8998507a4d83e.jpg
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские музейные экспонаты сейчас лучше не вывозить из страны, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.При этом он отметил, что Россия по-прежнему открыта к культурному сотрудничеству. "С моей точки зрения, нам нужно в ближайшие полгода — год работать на прием, то есть мы открыты для международного сотрудничества, никто его не собирается сворачивать, тем более с дружественными и нейтральными странами", — заключил Швыдкой.Ранее он сообщил, что вопрос с возвращением в Россию экспонатов из-за границы практически решен, проблем, за исключением технических вопросов, нет, за рубежом остались единичные экспонаты, которые должны вернуться в ближайшее время.
https://ria.ru/20220524/ermitazh-1790387138.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151376/62/1513766205_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_f9be747739621b997bf9c5a948b17069.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, выставки, искусство, музеи
19:22 24.05.2022
 
Швыдкой: российские музейные экспонаты сейчас лучше из страны не вывозить

Швыдкой: российские музейные экспонаты в текущей ситуации лучше не вывозить из страны

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМихаил Швыдкой на выставке "Жены" в Музее русского импрессионизма в Москве
Михаил Швыдкой на выставке Жены в Музее русского импрессионизма в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские музейные экспонаты сейчас лучше не вывозить из страны, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Как мне представляется, в нынешних условиях музейные экспонаты РФ лучше за рубеж не вывозить", — сказал он РИА Новости.
При этом он отметил, что Россия по-прежнему открыта к культурному сотрудничеству. "С моей точки зрения, нам нужно в ближайшие полгода — год работать на прием, то есть мы открыты для международного сотрудничества, никто его не собирается сворачивать, тем более с дружественными и нейтральными странами", — заключил Швыдкой.
Ранее он сообщил, что вопрос с возвращением в Россию экспонатов из-за границы практически решен, проблем, за исключением технических вопросов, нет, за рубежом остались единичные экспонаты, которые должны вернуться в ближайшее время.
Зимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
Вчера, 13:54Культура
Эрмитаж в ближайший год не будет участвовать в выставках за рубежом
 
КультураНовости культурыВыставкиИскусствоМузеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала