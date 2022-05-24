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Байден в шутку разрешил премьеру Австралии уснуть на саммите Quad в Токио - РИА Новости, 24.05.2022
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Байден в шутку разрешил премьеру Австралии уснуть на саммите Quad в Токио
Байден в шутку разрешил премьеру Австралии уснуть на саммите Quad в Токио - РИА Новости, 24.05.2022
Байден в шутку разрешил премьеру Австралии уснуть на саммите Quad в Токио
Президент США Джо Байден, выступая в Токио на саммите стран четырехстороннего диалога по безопасности (Quad – США, Австралия, Япония, Индия), пошутил, что если... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T06:23
2022-05-24T09:36
в мире
австралия
сша
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ТОКИО, 24 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая в Токио на саммите стран четырехстороннего диалога по безопасности (Quad – США, Австралия, Япония, Индия), пошутил, что если новый премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе уснет на встрече, "то это ничего".Шутка была воспринята громким смехом Альбанезе, который был приведен к присяге в качестве 31-го премьер-министра Австралии накануне."Честное слово, я не знаю, как вы это делаете", – добавил Байден после этого.Оппоненты президента США часто апеллируют к кличке "сонный Джо", которую своему противнику на предыдущих выборах дал экс-президент Дональд Трамп, в своих усилиях показать недееспособность Байдена. В прессе неоднократно появлялись кадры, как Байден якобы "задремал" в ходе какой-либо встречи или мероприятия, но многие из этих моментов оказываются монтажом или привычкой Байдена опускать или закрывать глаза, когда он слушает собеседника.
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в мире, австралия, сша
06:23 24.05.2022 (обновлено: 09:36 24.05.2022)
 
Байден в шутку разрешил премьеру Австралии уснуть на саммите Quad в Токио

Президент США Байден в шутку разрешил премьеру Австралии уснуть на саммите Quad в Токио

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе на саммите стран четырехстороннего диалога по безопасности (Quad) в Токио
Президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе на саммите стран четырехстороннего диалога по безопасности (Quad) в Токио - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе на саммите стран четырехстороннего диалога по безопасности (Quad) в Токио
Читать ria.ru в
ТОКИО, 24 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая в Токио на саммите стран четырехстороннего диалога по безопасности (Quad – США, Австралия, Япония, Индия), пошутил, что если новый премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе уснет на встрече, "то это ничего".
"Премьер-министр Альбанезе, я приветствую вас на вашем первом саммите Quad. Вы приняли присягу, сели на самолет и прилетели сюда. Поэтому, если вы тут уснете, то это ничего", – сказал Байден в приветственном слове.
Шутка была воспринята громким смехом Альбанезе, который был приведен к присяге в качестве 31-го премьер-министра Австралии накануне.
"Честное слово, я не знаю, как вы это делаете", – добавил Байден после этого.
Оппоненты президента США часто апеллируют к кличке "сонный Джо", которую своему противнику на предыдущих выборах дал экс-президент Дональд Трамп, в своих усилиях показать недееспособность Байдена. В прессе неоднократно появлялись кадры, как Байден якобы "задремал" в ходе какой-либо встречи или мероприятия, но многие из этих моментов оказываются монтажом или привычкой Байдена опускать или закрывать глаза, когда он слушает собеседника.
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
05:22
Премьер Японии заявил, что саммит Quad подтвердит единство четырех стран
 
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