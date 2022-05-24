https://ria.ru/20220524/shutka-1790296831.html

Байден в шутку разрешил премьеру Австралии уснуть на саммите Quad в Токио

Байден в шутку разрешил премьеру Австралии уснуть на саммите Quad в Токио - РИА Новости, 24.05.2022

Байден в шутку разрешил премьеру Австралии уснуть на саммите Quad в Токио

Президент США Джо Байден, выступая в Токио на саммите стран четырехстороннего диалога по безопасности (Quad – США, Австралия, Япония, Индия), пошутил, что если... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T06:23

2022-05-24T06:23

2022-05-24T09:36

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ТОКИО, 24 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая в Токио на саммите стран четырехстороннего диалога по безопасности (Quad – США, Австралия, Япония, Индия), пошутил, что если новый премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе уснет на встрече, "то это ничего".Шутка была воспринята громким смехом Альбанезе, который был приведен к присяге в качестве 31-го премьер-министра Австралии накануне."Честное слово, я не знаю, как вы это делаете", – добавил Байден после этого.Оппоненты президента США часто апеллируют к кличке "сонный Джо", которую своему противнику на предыдущих выборах дал экс-президент Дональд Трамп, в своих усилиях показать недееспособность Байдена. В прессе неоднократно появлялись кадры, как Байден якобы "задремал" в ходе какой-либо встречи или мероприятия, но многие из этих моментов оказываются монтажом или привычкой Байдена опускать или закрывать глаза, когда он слушает собеседника.

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Максим Горбачев

в мире, австралия, сша